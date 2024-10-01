مجموعة ناير تؤسس وحدة صناعية في رأس الخيمة لتلبية الطلب من الأسواق العالمية

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 1 أكتوبر 2024: أطلقت مجموعة ناير الباكستانية المنشأ والرائدة في إنتاج التكسية الأرضية والسجاد فرعاً جديداً في إمارة رأس الخيمة تحت إسم ناير للسجاد. سيتضمن الفرع وحدة صناعية حديثة تقع في منطقة الغيل الصناعية، تمتد على مساحة 57 ألف متر مربع. وسيعمل المصنع على إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل السجاد، القماش المحبوك، التكسية الأرضية، السجاد الممتد من الجدار إلى الجدار، وسجاد العشب الصناعي. ستنطلق العمليات بفريق مبدئي يضم 40 موظفاً، مع خطط مستقبلية طموحة للتوسع وزيادة حجم الإنتاج.
من المتوقع أن تلبي شركة ناير للسجاد الطلب المتزايد على منتجاتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا والهند وباكستان، والذي يُقدّر بأكثر من 50 مليون متر مربع من السجاد سنوياً. وتشمل استراتيجيتها التوسعية خطة لمضاعفة الإنتاج وزيادة حجم القوى العاملة سنوياً مع توسع عملياتها.
وبهذه المناسبة، قال تشودري ناير حسين، رئيس مجموعة ناير: "يُعد قرارنا بتأسيس وحدة صناعية في إمارة رأس الخيمة خطوة استراتيجية مهمة، ونحن على ثقة بأن الاستثمار في هذه الإمارة سيوفر لنا الفرصة لدخول أسواق جديدة والمساهمة في تعزيز نموها الصناعي. رؤيتنا تتمثل في جعل شركة ناير للسجاد علامة تجارية عالمية، ويأتي ذلك مدعوماً بالموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة والدعم الذي تقدمه راكز، مما يمنحنا المنصة المثالية لتحقيق أهدافنا."
وقال صالح كرساز، عضو مجلس إدارة مجموعة ناير: "تتمتع إمارة رأس الخيمة بموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية، ما يجعلها وجهة مثالية لعملياتنا التجارية. هذا الموقع، إلى جانب البنية التحتية الصناعية المتقدمة وتوافر الكفاءات البشرية الماهرة، كانا من العوامل الحاسمة في قرارنا بالتوسع. لقد أثار إعجابنا مستوى الجاهزية والتسهيلات المقدمة، حيث ساهم فريق راكز بشكل فعال في تبسيط عملية التأسيس وتوفير كافة احتياجاتنا لتشغيل المنشأة في وقت قياسي. ونحن متفائلون بمستقبل مشرق ونتطلع لتحقيق المزيد من النجاح."
ومن جهته، قال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "إن توسع مجموعة ناير في رأس الخيمة يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة كمركز استراتيجي للشركات الصناعية الطموحة. نحن ملتزمون بتوفير البيئة الملائمة والبنية التحتية التي تدعم الشركات في الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نجاح طويل الأمد. تتمثل رؤيتنا في إنشاء منظومة تمكن الشركات من الابتكار والتوسع لتصبح قادة في مجالاتها، مستفيدة من المزايا التي توفرها رأس الخيمة على صعيد الاتصال، المواهب، والعمليات المبسطة. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستزدهر وتسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعة في الإمارة."
تُعد راكز وجهة بارزة للمستثمرين الباكستانيين، حيث اتخذت العديد من الشركات الباكستانية مثل سولار إكس وكريمزون ميدل إيست وإس إم بامبس من الإمارة مركزاً استراتيجياً لعملياتها الإقليمية والدولية. ومع انضمام المزيد من الشركات، مثل مجموعة ناير، للاستفادة من البنية التحتية المتطورة والدعم المتواصل الذي توفره راكز، تواصل الإمارة تعزيز مكانتها كمحور صناعي رئيسي، مما يدفع عجلة النمو والابتكار المستدام في مختلف القطاعات.
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