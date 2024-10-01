دِل تكنولوجيز تدعم الشركات في الإمارات العربية المتحدة في خلق بيئة عمل عصرية باستخدام حلول ذكاء اصطناعي جديدة

(MENAFN
- Weber Shandwick) سبتمبر 2024: أعلنت شركة دِل تكنولوجيز عن طرح مجموعة شاملة من أجهزة الكمبيوتر ومحطات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السوق.
وترسي هذه الأجهزة معياراً جديداً في مجال عمر البطارية والإنتاجية والأمان والأداء، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات، وتوفر خيارات واسعة ومرنة للمستخدمين، وتضمن جاهزيتهم لمستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتمثل الحلول المبتكرة هذه خطوة مهمة في سياق استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأوسع لشركة دِل، والتي تهدف إلى استخدام مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدعم الشركات، بدءاً بأجهزة سطح المكتب ومروراً بمركز البيانات ووصولاً إلى السحابة.
وفي تعليقها على الأجهزة الجديدة، قالت هايدي نصير، مدير أول مجموعة حلول العملاء في دِل تكنولوجيز الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "سيكون الكمبيوتر الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي استثماراً مهماً ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة وأماناً، إذ يساهم بتشغيل بعض وظائف الذكاء الاصطناعي المعقدة من خلال محطات العمل. وتقوم دِل تكنولوجيز اليوم بطرح مجموعة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر محفظتها التجارية، والتي تلبي الاحتياجات الفريدة للعملاء وتمنحهم القدرة على الاستعداد لمستقبل يقوم على الذكاء الاصطناعي".
أجهزة كمبيوتر تعمل بالذكاء الاصطناعي لنظام العمل الهجين
وتشير البيانات إلى أن عدد وحدات المعالجة العصبية (NPU) التي تدعم الذكاء الاصطناعي سيزداد من نحو 50 مليون وحدة في عام 2024 إلى أكثر من 167 مليون وحدة في عام 2027، وهو ما يمثل نحو 60٪ من جميع شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في جميع أنحاء العالم. كما تشمل وحدة NPU محرك تسريع يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنه القيام بالعديد من مهام الذكاء الاصطناعي، لذا يمكن تحرير وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات للقيام بمهام أخرى، مما يعزز الاستجابة والأداء والأمان وعمر البطارية والإنتاجية.
وتقدم شركة دِل أجهزة الكمبيوتر التجارية الأكثر ذكاءً وأمانًا على مستوى العالم، وسوف توفر للعملاء أكبر مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التجارية ومحطات العمل المحمولة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مجموعتها الجديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Latitude، ومحطات العمل المحمولة Precision. كما تعمل أجهزة الكمبيوتر التجارية من شركة دِل، ذات معالجات Intel Core Ultra مع Intel vPro®، على تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الإنتاجية والكفاءة. فعلى سبيل المثال، يمكن للموظفين:
● التعاون بفعالية أكبر، حيث يؤدي الجمع بين مزايا وحدة NPU، مثل التقاط الإطارات التلقائي وإخفاء الصورة الخلفية وتتبع العين وكفاءة استهلاك الطاقة لمعالجات Intel Core Ultra إلى تحسين عمر البطارية بنسبة تصل إلى 38%، وتوفير الوقت من خلال استخدام نظام Zoom.
● إنشاء المحتوى بشكل أسرع، حيث يمكن للمستخدمين إعداد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع بخمس مرات باستخدام Stable Diffusion، وهو نموذج لتحويل النص إلى صورة.
● العمل بأمان في بيئة عمل مختلطة. ستستمر دِل في تطوير المزيد من تطبيقات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، تعمل شركة دِل مع CrowdStrike وIntel لتعزيز وظائف الأمان من خلال وحدة NPU، لاكتشاف التهديدات بسرعة وبدقة، مما يساعد العملاء على اكتشاف المواقع الضارة ونقاط الضعف الأمنية بسرعة مقارنة بالحلول القائمة على السحابة.
● تعزيز تدفق العمل. تتميز المنتجات الجديدة بدعم نظام التشغيل Windows 11 وCopilot لتسهيل إنجاز المهام والحفاظ على الإنتاجية. ويمكن من خلال الضغط على المفتاح المخصص، الوصول بسرعة إلى زميلك الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.
خدمات آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
استنادًا إلى خبراتها العريضة وريادتها في قطاع الميكنة الاستباقية والتنبؤية، بالإضافة إلى استشارة الخبراء والخدمات المُدارة، تساعد إمكانات خدمات دِل الجديدة العملاء على:
● زيادة وقت تشغيل الكمبيوتر وتعزيز الإنتاجية من خلال إمكانات الإصلاح الذاتي الجديدة عبر حزمة ProSupport Suite، حيث يمكن للعملاء الذين يتصلون بتقنية SupportAssist من دِل الاستفادة من وظيفة القياس عن بعد والذكاء الاصطناعي لإصلاح مشكلات الكمبيوتر دون تدخل بشري. ويتيح ذلك لقسم تكنولوجيا المعلومات تنشيط البرامج النصية الصادرة عن شركة دِل لتصحيح أخطاء الشاشة الزرقاء ومشكلات ارتفاع درجة حرارة الجهاز والعديد من المشكلات الأخرى.
● تحديث أجهزة الكمبيوتر الشخصية بشكل صحيح وضمن حدود الميزانية، من خلال الخدمات المُدارة من دِل. ونظراً لأن العملاء يحتاجون إلى أجهزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تقدم شركة دِل إدارة مفصلة للتخطيط والتنبؤً وسلسلة التوريد لتيسير عمليات طرح الأجهزة للعديد من البائعين في الوقت المناسب.
● تعزيز استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال خدمات تجربة الموظفين الرقمية للذكاء الاصطناعي التوليدي. وتوفر هذه الخدمات للموظفين الأدوات والتكنولوجيا المصممة خصيصاً بما يناسب الوظائف والأدوار المتنوعة التي يقومون بها.
تفاصيل حول المنتج
● تتضمن مجموعة سماعات الرأس الأكثر ذكاءً في فئتها من دِل خمس سماعات رأس جديدة. وتتميز سماعة الرأس Dell Premier Wireless ANC (WL7024) بميكروفونات إلغاء الضوضاء القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تميز إشارات الكلام البشري عن الضوضاء الخلفية من كل من المستخدم والجمهور، وتقوم بضبط مستوى إلغاء الضوضاء بناءً على بيئة المستخدم. ويقوم المستشعر الذكي المتقدم بأداء مهام ذكية مثل كتم الصوت/إلغاء كتمه، والإيقاف المؤقت/التشغيل عندما يتم رفع سماعة الأذن، بينما تعمل عناصر التحكم باللمس البديهية على تخصيص تجربة الصوت.
● تتميز مجموعة أجهزة Latitude المحدثة بالكامل بتحديثات لسلسلة أجهزة 5000 و7000 و9000. وتعد أجهزة Latitude 5000 سلسلة الأجهزة الرئيسية من دِل، حيث توفر المرونة وقابلية التوسع والأمان. وتتميز هذه السلسلة بالاستدامة من حيث التصميم مع مواد تتراوح من البلاستيك المعاد تدويره إلى ألياف الكربون المستصلحة والمواد المتجددة والبلاستيك المرتبط بالمحيطات.
● أجهزة الكمبيوتر المحمولة Latitude 7350/7450 Ultralights هي أخف أجهزة كمبيوتر محمولة تجارية فاخرة في العالم بشاشات قياس 13.3 بوصة و14 بوصة. ويعد Latitude 7455 جهاز كمبيوتر محمول ذكي ومتميز يصل عمر بطاريته إلى 21 ساعة، مع شاشة لمس QHD+ مذهلة مقاس 14 بوصة، ومكبرات صوت رباعية مع نظام تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، ونظام واي فاي 7 Qualcomm® FastConnect™، وقدرة اتصال اختيارية بشبكة الجيل الخامس لمزيد من الاتصال والتعاون. وباعتباره أنحف جهاز كمبيوتر محمول من طراز Latitude من دِل على الإطلاق، يتمتع أعضاء الفريق بعامل الشكل المحمول الذي يحتاجون إليه للإنتاجية سواء على المكتب أو أثناء التنقل.
● تم تصميم جهاز Latitude 9450 (اثنان في واحد) للتنفيذيين ومندوبي المبيعات والمستشارين، حيث يوفر نظرة خاطفة على مستقبل العمل من أي مكان، وهو يركز على التصميم فائق الجودة والتعاون والإنتاجية. ويتميز بلوحة لمس تعاونية تعمل تدعم تطبيقات Microsoft Teams وZoom، وشاشة Infinity Edge مذهلة بدقة QHD+، ومكبرات صوت عالية الجودة، وكاميرا ويب HDR جديدة. ومع طرح قدرات اتصال واي فاي 7 الجديدة طوال عام 2024، فإن البطاقة اللاسلكية المتوافقة مع واي فاي 7 على جهاز Latitude 9450 تعمل على تعزيز الإنتاجية وتوصيل المستخدم بزملائه بشكل أسرع. وتوفر هذه التحسينات المقترنة بالقدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التعاون تجربة جديدة متميزة للمستخدمين النهائيين.
● يوفر جهاز XPS الأرفع من دِل مزيداً من القوة والكفاءة للتعامل مع المهام الأكثر تطلبًا دون عناء، وذلك مع معالجات Intel® Core™ Ultra Series 2. ويتضمن هذا الجهاز وحدة معالجة عصبية مخصصة قادرة على ما يصل إلى 48 تيرا عملية في الثانية، مما يتيح إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل إنشاء النصوص والصور وتحرير الصور أو مقاطع الفيديو بشكل أسرع. ويعد جهاز XPS 13 أول كمبيوتر محمول في العالم يوفر شاشة OLED مترادفة، مما يسمح بسطوع أعلى مقارنة بشاشة OLED التقليدية وعمر بطارية يصل إلى 26 ساعة أثناء البث على شاشة FHD+.
● قدمت دِل أيضاً شاشات جديدة لمؤتمرات الفيديو تتميز بسهولة الاستخدام، وبكاميرا أفضل وميزات تعدد المهام من المستوى التالي. وتعد هذه الشاشات أول شاشات مؤتمرات فيديو بمقاس 23.8 بوصة و27 بوصة و34 بوصة معتمدة لكل من تطبيقات Microsoft Teams وZoom7. وتتضمن هذه الشاشات كاميرا ومكبرات صوت وميكروفونات مدمجة للسماح بإعداد مكتب نظيف وأنيق.
MENAFN01102024004056016208ID1108734986