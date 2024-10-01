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جامعة البترا وشركة مدى توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

10/1/2024 4:51:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت جامعة البترا وشركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية والاتصالات "مدى" مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات والأنشطة التعليمية والتوعوية. وقع المذكرة عن شركة "مدى" المدير العام محمد الصالح، وعن جامعة البترا عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي، بحضور عدد من الشخصيات الممثلة للطرفين.
حضر من جانب جامعة البترا رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، ومساعدة الرئيس للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعميدة كلية العلوم الإدارية والمالية الدكتورة سهير الجاغوب، ومدير العلاقات العامة السيد علاء عربيات.
ومن جانب شركة "مدى" رئيسة قسم إدارة العمليات ونجاح العملاء الدكتورة دعاء أبو شريعة، ومدير مبيعات التجزئة يوسف خاطر، والمهندس عبد الله بني هاني، ومسؤولة الاتصال المؤسسي رند عبد الواحد.
وأكد هادي أن المذكرة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المتبادلة. قائلاً: "تُعتبر المذكرة خطوة نحو تعزيز التعاون بين الجامعة وشركة "مدى"، وهي تسهم في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح آفاق جديدة في مجال البحث العلمي والأنشطة التعليمية".
وأشار الصالح، إلى أن التعاون مع جامعة البترا يعكس التزام "مدى" بدعم القطاع التعليمي والمساهمة في تطوير الموارد البشرية. قائلاً: "نحن متحمسون للعمل مع جامعة البترا في مجالات الاتصالات والتوعية وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع المشتركة، ونأمل أن تفتح المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون المثمر بين الطرفين".
تتضمن مذكرة التفاهم الكثير من أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الأنشطة والمشاريع المشتركة، ودعم البرامج التدريبية والتأهيلية، وتبادل الزيارات للاطلاع وتبادل الخبرات، ودعم الأنشطة التعليمية والتوعوية.

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