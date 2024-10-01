ميتا تدعم منتجاتها بالذكاء الاصطناعي .. تعرّف عليها

وتعتمد المزايا بشكل أساسي على مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI الذي يعمل حالياً بنموذج LlaMa 3.2 المتطور، القادر على فهم وتحليل أنواع المحتوى المختلفة، بما في ذلك الصور والنصوص والأصوات.



التفاعل الصوتي مع Meta AI

أضافت ميتا ميزة التفاعل الصوتي مع مساعد Meta AI، ما يتيح للمستخدمين التفاعل عبر الأوامر الصوتية لطرح الأسئلة وطلب المساعدة بشكل طبيعي وفوري. هذا التفاعل أصبح أكثر واقعية بفضل دمج أصوات شخصيات مشهورة مثل المصارع جون سينا ونجوم هوليوود مثل كريستين بيل.



فهم وتحليل الصور

بفضل النموذج الذكي LlaMa 3.2، أصبح Meta AI قادراً على فهم الصور بشكل أفضل. يمكن للمستخدمين الآن التقاط صور لأشياء مثل الأزهار وطلب معلومات إضافية حولها من Meta AI. كما يمكن إدخال صور أطباق الطعام للحصول على وصفات تحضيرها.



تحرير الصور بذكاء

عززت ميتا مساعدها بقدرات أكبر في تحرير الصور، حيث يمكن للمستخدمين تعديل تفاصيل دقيقة في الصور مثل تغيير ألوان الملابس بشكل فوري عبر الأوامر النصية.



إضافة خلفيات وتفاعل مع الصور

أضافت ميتا إلى إنستجرام ميزة إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي للصور، ما يساعد المستخدمين في إنشاء قصص تفاعلية مبتكرة. الميزة تحلل الصور وتوفر خيارات متعددة لخلفيات مناسبة، يمكن مشاركتها بسهولة.



الترجمة الصوتية للفيديوهات القصيرة

وفرت ميتا ميزة ترجمة صوتية للفيديوهات القصيرة، وهي تتيح ترجمة المحتوى بين الإنجليزية والإسبانية مبدئياً، مع الحفاظ على الصوت الأصلي للمستخدم وحركة الشفاه بشكل طبيعي.



إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي

أضافت ميتا ميزة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستجرام، ما يسمح بتعديل الصور الشخصية وإنشاء منشورات جديدة، ويمنح المستخدمين فرصة أكبر للتفاعل مع جمهورهم بشكل إبداعي.

تخصيص المحادثات

أصبح بإمكان المستخدمين تصميم أنماط مخصصة لمحادثاتهم على ماسنجر وإنستجرام، وذلك من خلال الأوامر النصية التي تولد تصميمات مخصصة تعبر عن موضوع المحادثة وشخصية المشاركين.



المحتوى المقترح بالذكاء الاصطناعي

قدمت ميتا ميزة إظهار محتوى مقترح تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على اهتمامات المستخدمين، لكنها لم تتطرق إلى تفاصيلها في المؤتمر، وإنما تم الإعلان عنها عبر تدوينة رسمية.



