Tuesday, 01 October 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميتا تدعم منتجاتها بالذكاء الاصطناعي .. تعرّف عليها

10/1/2024 4:50:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت ميتا في مؤتمرها السنوي Meta Connect 2024 ، عن مجموعة من المزايا الجديدة التي تستهدف تحسين تجربة المستخدمين عبر منصاتها الاجتماعية فيسبوك، ماسنجر، إنستجرام، وواتساب، مع تركيز خاص على المحتوى الإبداعي والتفاعل الاجتماعي وتحرير الصور.

وتعتمد المزايا بشكل أساسي على مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI الذي يعمل حالياً بنموذج LlaMa 3.2 المتطور، القادر على فهم وتحليل أنواع المحتوى المختلفة، بما في ذلك الصور والنصوص والأصوات.


التفاعل الصوتي مع Meta AI
أضافت ميتا ميزة التفاعل الصوتي مع مساعد Meta AI، ما يتيح للمستخدمين التفاعل عبر الأوامر الصوتية لطرح الأسئلة وطلب المساعدة بشكل طبيعي وفوري. هذا التفاعل أصبح أكثر واقعية بفضل دمج أصوات شخصيات مشهورة مثل المصارع جون سينا ونجوم هوليوود مثل كريستين بيل.


فهم وتحليل الصور
بفضل النموذج الذكي LlaMa 3.2، أصبح Meta AI قادراً على فهم الصور بشكل أفضل. يمكن للمستخدمين الآن التقاط صور لأشياء مثل الأزهار وطلب معلومات إضافية حولها من Meta AI. كما يمكن إدخال صور أطباق الطعام للحصول على وصفات تحضيرها.


تحرير الصور بذكاء
عززت ميتا مساعدها بقدرات أكبر في تحرير الصور، حيث يمكن للمستخدمين تعديل تفاصيل دقيقة في الصور مثل تغيير ألوان الملابس بشكل فوري عبر الأوامر النصية.


إضافة خلفيات وتفاعل مع الصور
أضافت ميتا إلى إنستجرام ميزة إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي للصور، ما يساعد المستخدمين في إنشاء قصص تفاعلية مبتكرة. الميزة تحلل الصور وتوفر خيارات متعددة لخلفيات مناسبة، يمكن مشاركتها بسهولة.


الترجمة الصوتية للفيديوهات القصيرة
وفرت ميتا ميزة ترجمة صوتية للفيديوهات القصيرة، وهي تتيح ترجمة المحتوى بين الإنجليزية والإسبانية مبدئياً، مع الحفاظ على الصوت الأصلي للمستخدم وحركة الشفاه بشكل طبيعي.


إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي
أضافت ميتا ميزة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستجرام، ما يسمح بتعديل الصور الشخصية وإنشاء منشورات جديدة، ويمنح المستخدمين فرصة أكبر للتفاعل مع جمهورهم بشكل إبداعي.

تخصيص المحادثات
أصبح بإمكان المستخدمين تصميم أنماط مخصصة لمحادثاتهم على ماسنجر وإنستجرام، وذلك من خلال الأوامر النصية التي تولد تصميمات مخصصة تعبر عن موضوع المحادثة وشخصية المشاركين.


المحتوى المقترح بالذكاء الاصطناعي
قدمت ميتا ميزة إظهار محتوى مقترح تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على اهتمامات المستخدمين، لكنها لم تتطرق إلى تفاصيلها في المؤتمر، وإنما تم الإعلان عنها عبر تدوينة رسمية.

MENAFN01102024000072011014ID1108733245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث