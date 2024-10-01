ميتا تدعم منتجاتها بالذكاء الاصطناعي .. تعرّف عليها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت ميتا في مؤتمرها السنوي Meta Connect 2024 ، عن مجموعة من المزايا الجديدة التي تستهدف تحسين تجربة المستخدمين عبر منصاتها الاجتماعية فيسبوك، ماسنجر، إنستجرام، وواتساب، مع تركيز خاص على المحتوى الإبداعي والتفاعل الاجتماعي وتحرير الصور.
وتعتمد المزايا بشكل أساسي على مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI الذي يعمل حالياً بنموذج LlaMa 3.2 المتطور، القادر على فهم وتحليل أنواع المحتوى المختلفة، بما في ذلك الصور والنصوص والأصوات.
التفاعل الصوتي مع Meta AI
أضافت ميتا ميزة التفاعل الصوتي مع مساعد Meta AI، ما يتيح للمستخدمين التفاعل عبر الأوامر الصوتية لطرح الأسئلة وطلب المساعدة بشكل طبيعي وفوري. هذا التفاعل أصبح أكثر واقعية بفضل دمج أصوات شخصيات مشهورة مثل المصارع جون سينا ونجوم هوليوود مثل كريستين بيل.
فهم وتحليل الصور
بفضل النموذج الذكي LlaMa 3.2، أصبح Meta AI قادراً على فهم الصور بشكل أفضل. يمكن للمستخدمين الآن التقاط صور لأشياء مثل الأزهار وطلب معلومات إضافية حولها من Meta AI. كما يمكن إدخال صور أطباق الطعام للحصول على وصفات تحضيرها.
تحرير الصور بذكاء
عززت ميتا مساعدها بقدرات أكبر في تحرير الصور، حيث يمكن للمستخدمين تعديل تفاصيل دقيقة في الصور مثل تغيير ألوان الملابس بشكل فوري عبر الأوامر النصية.
إضافة خلفيات وتفاعل مع الصور
أضافت ميتا إلى إنستجرام ميزة إنشاء خلفيات بالذكاء الاصطناعي للصور، ما يساعد المستخدمين في إنشاء قصص تفاعلية مبتكرة. الميزة تحلل الصور وتوفر خيارات متعددة لخلفيات مناسبة، يمكن مشاركتها بسهولة.
الترجمة الصوتية للفيديوهات القصيرة
وفرت ميتا ميزة ترجمة صوتية للفيديوهات القصيرة، وهي تتيح ترجمة المحتوى بين الإنجليزية والإسبانية مبدئياً، مع الحفاظ على الصوت الأصلي للمستخدم وحركة الشفاه بشكل طبيعي.
إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي
أضافت ميتا ميزة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي على فيسبوك وإنستجرام، ما يسمح بتعديل الصور الشخصية وإنشاء منشورات جديدة، ويمنح المستخدمين فرصة أكبر للتفاعل مع جمهورهم بشكل إبداعي.
تخصيص المحادثات
أصبح بإمكان المستخدمين تصميم أنماط مخصصة لمحادثاتهم على ماسنجر وإنستجرام، وذلك من خلال الأوامر النصية التي تولد تصميمات مخصصة تعبر عن موضوع المحادثة وشخصية المشاركين.
المحتوى المقترح بالذكاء الاصطناعي
قدمت ميتا ميزة إظهار محتوى مقترح تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بناءً على اهتمامات المستخدمين، لكنها لم تتطرق إلى تفاصيلها في المؤتمر، وإنما تم الإعلان عنها عبر تدوينة رسمية.
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