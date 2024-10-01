علامات على الجلد تشير إلى داء السكري

MENAFN - Alghad Newspaper)وتقول: "غالبا ما ترى بقع سوداء على الجلد في مناطق المرفقين والرقبة والإبطين، ويعتقد في البداية أن هذا الشخص لا يغتسل ولا يهتم بنظافته الشخصية، ولكن يتضح أن هذه البقع السوداء تشير إلى إصابته بمقدمات السكري وبداء السكري، لأنها علامات مصاحبة لمتلازمة مقاومة الأنسولين".



وتوضح الطبيبة، أن مقاومة الأنسولين، هي حالة مرضية تتميز بانخفاض استجابة خلايا العضلات والدهون والكبد للأنسولين وتتوقف عن امتصاص الغلوكوز من الدم أو تخزينه بصورة فعالة، ما يؤدي إلى إفراز البنكرياس المزيد من الأنسولين لتخفيض مستوى الغلوكوز في الدم.



ووفقا لها، يمكن أن تتطور مقاومة الأنسولين بسبب السمنة أو لأسباب وراثية. وتظهر على شكل شواك أسود acantosis nigricans .



وتقول: "يتميز الشواك الأسود بظهور بقع سوداء على الجلد لا تزول بالغسل. تظهر هذه البقع عادة في ثنايا الإبطين وثنايا البطن وفي منطقة الفخذين. وكقاعدة عامة تظهر هذه البقع على الجلد مع الأورام الحليمة".



ووفقا لها، ولكن السبب الغالب لظهور هذه البقع هو مقاومة الأنسولين والسمنة واختلال التوازن الهرموني في الجسم. لذلك فإن ظهورها هو علامة على حدوث تغيرات في الجسم، ما يتطلب استشارة الطبيب فورا لتشخيص سببها ووصف العلاج المناسب. RT