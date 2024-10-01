الحوثيون يعلنون قصف مواقع عسكرية في إيلات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق
العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، إنهم نفذوا "عمليتين
عسكريتين بطائرات مسيرة على يافا وإيلات (أم الرشراش) وحققتا أهدافهما".
وأضاف سريع في
بيان: "استهدفنا مواقع عسكرية في إيلات بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 4".
وأكد وقوف جماعته
إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مؤامراته التوسعية.
ودعا الشعوب
العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة
المصيرية.
من جهتها، أفادت
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بقارب
مسير على بعد 64 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من الحديدة باليمن.
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