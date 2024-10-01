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الحوثيون يعلنون قصف مواقع عسكرية في إيلات

10/1/2024 4:50:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يحيى سريع، إنهم نفذوا "عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على يافا وإيلات (أم الرشراش) وحققتا أهدافهما".
وأضاف سريع في بيان: "استهدفنا مواقع عسكرية في إيلات بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 4".

وأكد وقوف جماعته إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مؤامراته التوسعية.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية.

من جهتها، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم بقارب مسير على بعد 64 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من الحديدة باليمن.

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