ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على خلفية تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وترقب المستثمرين بيانات هامة حول النشاط الصناعي وسوق العمل في الولايات المتحدة.

زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.27% أو 7.1 دولار إلى 2666.50 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.39% إلى 2644.79 دولار للأوقية.

موضوعاتقيمة إكس الحالية تقل عن ربع ما دفعه إيلون ماسك للاستحواذ عليها بيركشاير هاثاواي تُخطط لبيع سندات مقومة بالين للمرة الثانية في 2024 إمارة أبوظبي ينمو 4.1% في الربع الثاني من 2024

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.79% إلى 31.705 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.55% إلى 987.20 دولار للأوقية.

شرعت القوات الإسرائيلية في الساعات الأولى من الصباح بتنفيذ عمليات عسكرية برية في جنوب لبنان لاستهداف رموز جماعة“حزب الله”، ما أدى إلى تفاقم التوترات الأمنية بالشرق الأوسط.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أمس، إن مقدار تخفيضات الفائدة في أمريكا مستقبلاً سوف يكون 25 نقطة أساس على الأرجح، وأن المصرف المركزي“ليس في عجلة من أمره” بعدما عززت بيانات جديدة الثقة في استمرار النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور قراءة مؤشر“آي إس إم” لمديري المشتريات الصناعي في أمريكا، وبيانات عدد فرص العمل المتاحة وسط توقعات تراجعه بصورة طفيفة إلى 7.64 مليون فرصة في أغسطس من 7.67 مليون في يوليو.



