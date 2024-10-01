ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على خلفية تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وترقب المستثمرين بيانات هامة حول النشاط الصناعي وسوق العمل في الولايات المتحدة.
زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.27% أو 7.1 دولار إلى 2666.50 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري 0.39% إلى 2644.79 دولار للأوقية.
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وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.79% إلى 31.705 دولار للأوقية، وكذلك سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.55% إلى 987.20 دولار للأوقية.
شرعت القوات الإسرائيلية في الساعات الأولى من الصباح بتنفيذ عمليات عسكرية برية في جنوب لبنان لاستهداف رموز جماعة“حزب الله”، ما أدى إلى تفاقم التوترات الأمنية بالشرق الأوسط.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” أمس، إن مقدار تخفيضات الفائدة في أمريكا مستقبلاً سوف يكون 25 نقطة أساس على الأرجح، وأن المصرف المركزي“ليس في عجلة من أمره” بعدما عززت بيانات جديدة الثقة في استمرار النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور قراءة مؤشر“آي إس إم” لمديري المشتريات الصناعي في أمريكا، وبيانات عدد فرص العمل المتاحة وسط توقعات تراجعه بصورة طفيفة إلى 7.64 مليون فرصة في أغسطس من 7.67 مليون في يوليو.
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