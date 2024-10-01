اقتصاد إمارة أبوظبي ينمو 4.1% في الربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي معدل نمو 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفق مركز الإحصاء.

صعد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014، وفق مركز الإحصاء.

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تجاوزت القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من العام بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من 2023.





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