اقتصاد إمارة أبوظبي ينمو 4.1% في الربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي معدل نمو 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وفق مركز الإحصاء.
صعد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014، وفق مركز الإحصاء.
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تجاوزت القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من العام بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من 2023.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108733157
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