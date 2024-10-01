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عمومية الدلتا للتأمين تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين - جريدة البورصة

10/1/2024 4:43:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“الدلتا للتأمين”، توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين بواقع 2 جنيه للسهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

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ومن المقرر توزيع القسط الأول خلال شهر من تاريخ انعقاد العمومية العادية بقيمة 1 جنيه للسهم، والقسط الثاني 1 جنيه للسهم في نهاية شهر يناير المقبل.

وحققت الدلتا للتأمين صافي ربح 624.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل ربح 380.3 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وارتفعت الإيرادات خلال العام المالي الماضي إلى 871.54 مليون جنيه، مقابل 494.04 مليون جنيه خلال العام السابق له.


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