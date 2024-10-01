عمومية الدلتا للتأمين تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“الدلتا للتأمين”، توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين بواقع 2 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
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ومن المقرر توزيع القسط الأول خلال شهر من تاريخ انعقاد العمومية العادية بقيمة 1 جنيه للسهم، والقسط الثاني 1 جنيه للسهم في نهاية شهر يناير المقبل.
وحققت الدلتا للتأمين صافي ربح 624.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل ربح 380.3 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وارتفعت الإيرادات خلال العام المالي الماضي إلى 871.54 مليون جنيه، مقابل 494.04 مليون جنيه خلال العام السابق له.
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