عمر الأب يؤثر على احتمالات إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون

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- Khaberni) خبرني -وفق تحليل لأكثر من 2 مليون حالة حمل في الصين، توصل الباحثون إلى أن الآباء الأصغر سناً والأكبر سناً قد يكونون أكثر عرضة لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون.
ووجد الباحثون أن عمر كلا الوالدين، جنباً إلى جنب مع جنس الطفل، ومستوى تعليم الأم، وتاريخ الإجهاض، كلها مرتبطة بخطر الإصابة بمتلازمة داون.
ولاحظ الباحثون أن الآباء الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً أو أقل من 20 عاماً لديهم احتمالية عالية بشكل خاص لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون.
وأجرى الدراسة فريق من الباحثين من جامعات فودان وجامعة الجنوب الطبية، بحسب "مديكال إكسبريس".
وجمع الباحثون بيانات حول تشخيصات ما قبل الولادة وما بعدها لمتلازمة داون في منطقة شنتشن بالصين، حيث يتم إجراء الاختبار قبل الولادة مجاناً منذ عام 2012.
وحلل الباحثون البيانات، مع تعديل العوامل الأخرى المعروفة التي يمكن أن تؤثر على خطر متلازمة داون.
وقالت النتائج: "يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتيجة لأنه من المحتمل أن تكون هناك عوامل مؤثرة أخرى لم يتمكنوا من تفسيرها".
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