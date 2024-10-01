عمر الأب يؤثر على احتمالات إنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون

MENAFN - Khaberni) خبرني -وفق تحليل لأكثر من 2 مليون حالة حمل في الصين، توصل الباحثون إلى أن الآباء الأصغر سناً والأكبر سناً قد يكونون أكثر عرضة لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون.





ووجد الباحثون أن عمر كلا الوالدين، جنباً إلى جنب مع جنس الطفل، ومستوى الأم، وتاريخ الإجهاض، كلها مرتبطة بخطر الإصابة بمتلازمة داون.





ولاحظ الباحثون أن الآباء الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً أو أقل من 20 عاماً لديهم احتمالية عالية بشكل خاص لإنجاب طفل مصاب بمتلازمة داون.





وأجرى الدراسة فريق من الباحثين من جامعات فودان وجامعة الجنوب الطبية، بحسب "مديكال إكسبريس".





وجمع الباحثون بيانات حول تشخيصات ما قبل الولادة وما بعدها لمتلازمة داون في منطقة شنتشن بالصين، حيث يتم إجراء الاختبار قبل الولادة مجاناً منذ عام 2012.





وحلل الباحثون البيانات، مع تعديل العوامل الأخرى المعروفة التي يمكن أن تؤثر على خطر متلازمة داون.





وقالت النتائج: "يجب إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتيجة لأنه من المحتمل أن تكون هناك عوامل مؤثرة أخرى لم يتمكنوا من تفسيرها".