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رد من جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية

9/30/2024 11:35:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بسم الله الرحمن الرحيم
عطوفة رئيس تحرير جريدة الغد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة للخبر المنشور في جريدة الغد العدد رقم 7213 بتاريخ 30/09/2024
تحت عنوان "الغور الشمالي.. استيراد الحمضيات يدفع مزارعين لتنفيذ وقفة احتجاجية"، وبمتابعة من الصحفية عُلا عبد اللطيف، بحيث ورد في متن الخبر، أن الوقفة الاحتجاجية تمت بمشاركة الجمعيات الزراعية.
نرجو التنويه بأننا في جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية، الجمعية التي ينضوي ضمن عضويتها السواد الأكبر من مزارعي حمضيات وادي الأردن، لم نقم بالمشاركة في هذه الوقفة لأسباب كثيرة.
لذا نرجو التكرم بنشر ردنا هذا في نفس المكان الذي تم فيه نشر خبر الوقفة الاحتجاجية عملًا بحرية الرد.
واقبلوا فائق الاحترام.
رئيس جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية
أحمد محي الدين الغزاوي

MENAFN30092024000072011014ID1108732498

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