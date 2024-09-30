رد من جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بسم الله الرحمن الرحيم
عطوفة رئيس تحرير جريدة الغد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشارة للخبر المنشور في جريدة الغد العدد رقم 7213 بتاريخ 30/09/2024
تحت عنوان "الغور الشمالي.. استيراد الحمضيات يدفع مزارعين لتنفيذ وقفة احتجاجية"، وبمتابعة من الصحفية عُلا عبد اللطيف، بحيث ورد في متن الخبر، أن الوقفة الاحتجاجية تمت بمشاركة الجمعيات الزراعية.
نرجو التنويه بأننا في جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية، الجمعية التي ينضوي ضمن عضويتها السواد الأكبر من مزارعي حمضيات وادي الأردن، لم نقم بالمشاركة في هذه الوقفة لأسباب كثيرة.
لذا نرجو التكرم بنشر ردنا هذا في نفس المكان الذي تم فيه نشر خبر الوقفة الاحتجاجية عملًا بحرية الرد.
واقبلوا فائق الاحترام.
رئيس جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية
أحمد محي الدين الغزاوي
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