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الاحتلال يصعد بالقدس.. وحملة اعتقالات واسعة بين الفلسطينيين

9/30/2024 11:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - يجد الاحتلال أن الفرصة سانحة الآن لتنفيذ سياسة تهويد القدس المحتلة في إطار مخطط ضم الضفة الغربية، والتي كشفت عنه خريطة "بنيامين نتنياهو" التي قدمها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والخالية من غزة والضفة، وذلك في ظل العجز الدولي عن ردع جرائمه والدعم الأميركي المفتوح.
ويُلاحظ تصاعد إجراءات الاحتلال الأمنية والعسكرية المشددة مؤخراً في مدينة القدس، وداخل باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر اقتحام مخيمات وبلدات القدس وهدم محال تجارية ومنازل ومنشآت مقدسية أو استيلاء المستوطنين عليها وشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين، أسوة بما حدث أمس.
يأتي ذلك بالتزامن مع انضمام مسؤول متطرف جديد لحكومة الاحتلال، وهو رئيس حزب "اليمين الرسمي"، "جدعون ساعر"، وبات أيضا عضوا في مجلس الحرب، "الكابينت" السياسي – الأمني، بما يحمله من أفكار عنصرية توسعية تدعو لحرب شاملة بالمنطقة، وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية تمهيدا لضمها للكيان المُحتل.
وفي الأثناء؛ اقتحم جيش الاحتلال مدخل مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة، وأغلق المنطقة بالكامل، وشرع بعملية هدم منشآت تجارية قرب حاجز المخيم، بالتزامن مع اقتحام مخيم قلنديا، شمالا، ومداهمة العديد من منازل المقدسيين وتفتيشها وتخريب محتوياتها والاعتداء على سكانها.
ومنذ قرابة أسبوعين، تستهدف سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة مخيم شعفاط، باقتحام متكرر للمخيم وتنفيذ مداهمات للمحلات التجارية وتعليق قرارات هدم واستدعاءات لمراجعات ما يسمى بلدية الاحتلال، ومصادرة بضائع، وفرض مخالفات مختلفة، ونصب الحواجز داخل شوارع المخيم وسحب تراخيص المركبات، إضافة إلى اعتقالات واستدعاءات، واعتداءات على الأهالي بالرصاص والقنابل.
وتكرر عدوان قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، باقتحام مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، وإطلاق القنابل الصوتية، وتحطيم صرح الشهداء في منطقة "المخفية" بالمدينة، ومداهمة العديد من الأبنية السكنية والعبث بها خرابا وتدميرا، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة مع الفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانها.
وأمعنت قوات الاحتلال بعدوانها وتنكيلها ضد الفلسطينيين، عبر تنفيذ مداهمات واسعة لمناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية، حيث داهمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وعددا من المنازل في حي العمور بالبلدة، وحطمت محتوياتها، وقامت باقتحام مدينة الخليل، ورام الله، ومدينة قلقيلية، ومدينة طولكرم، وبلدة حارس غربي سلفيت، وشنّ حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الشبان الفلسطينيين.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت (45) فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.
جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف الدعوات الفلسطينية للاحتشاد الواسع بالمسجد الأقصى، والرباط فيه وإعماره، لإحباط مخطط الاحتلال ومستوطنيه بتقسيمه وتغيير الوضع القائم فيه، والتصدي لمخاطر تهويده والسيطرة عليه، لاسيما مع اقتراب موسم الأعياء اليهودية المزعومة.
واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، على شكل مجموعات كبيرة، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
وافادت "الأوقاف الإسلامية" بأن المستوطنين نظموا الجولات الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا الطقوس التلمودية المزعومة و"السجود الملحمي"، في المنطقة الشرقية منه.
في حين واصلت قوات الاحتلال التشديدات على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وأطلق مرابطون مبعدون عن المسجد الأقصى، نداءً لأوسع احتشاد شعبي بالمسجد والرباط فيه، للحشد فيه وحمايته من مخططات الاحتلال الخطيرة، وتفريغه من المصلين.
فيما تستعد ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لتنظيم سلسلة انتهاكات واقتحامات واسعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، لإحياء موسم الأعياد اليهودية المزعومة، التي تبدأ في الفترة من 3 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) القادم، في ذروة التهديد الوجودي الذي يمكن أن يشهده منذ احتلاله.

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