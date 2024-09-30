الاحتلال يصعد بالقدس.. وحملة اعتقالات واسعة بين الفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - يجد الاحتلال أن الفرصة سانحة الآن لتنفيذ سياسة تهويد القدس المحتلة في إطار مخطط ضم الضفة الغربية، والتي كشفت عنه خريطة "بنيامين نتنياهو" التي قدمها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والخالية من غزة والضفة، وذلك في ظل العجز الدولي عن ردع جرائمه والدعم الأميركي المفتوح.
ويُلاحظ تصاعد إجراءات الاحتلال الأمنية والعسكرية المشددة مؤخراً في مدينة القدس، وداخل باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر اقتحام مخيمات وبلدات القدس وهدم محال تجارية ومنازل ومنشآت مقدسية أو استيلاء المستوطنين عليها وشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الفلسطينيين، أسوة بما حدث أمس.
يأتي ذلك بالتزامن مع انضمام مسؤول متطرف جديد لحكومة الاحتلال، وهو رئيس حزب "اليمين الرسمي"، "جدعون ساعر"، وبات أيضا عضوا في مجلس الحرب، "الكابينت" السياسي – الأمني، بما يحمله من أفكار عنصرية توسعية تدعو لحرب شاملة بالمنطقة، وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية تمهيدا لضمها للكيان المُحتل.
وفي الأثناء؛ اقتحم جيش الاحتلال مدخل مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة، وأغلق المنطقة بالكامل، وشرع بعملية هدم منشآت تجارية قرب حاجز المخيم، بالتزامن مع اقتحام مخيم قلنديا، شمالا، ومداهمة العديد من منازل المقدسيين وتفتيشها وتخريب محتوياتها والاعتداء على سكانها.
ومنذ قرابة أسبوعين، تستهدف سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة مخيم شعفاط، باقتحام متكرر للمخيم وتنفيذ مداهمات للمحلات التجارية وتعليق قرارات هدم واستدعاءات لمراجعات ما يسمى بلدية الاحتلال، ومصادرة بضائع، وفرض مخالفات مختلفة، ونصب الحواجز داخل شوارع المخيم وسحب تراخيص المركبات، إضافة إلى اعتقالات واستدعاءات، واعتداءات على الأهالي بالرصاص والقنابل.
وتكرر عدوان قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، باقتحام مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، وإطلاق القنابل الصوتية، وتحطيم صرح الشهداء في منطقة "المخفية" بالمدينة، ومداهمة العديد من الأبنية السكنية والعبث بها خرابا وتدميرا، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة مع الفلسطينيين الذين تصدوا لعدوانها.
وأمعنت قوات الاحتلال بعدوانها وتنكيلها ضد الفلسطينيين، عبر تنفيذ مداهمات واسعة لمناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية، حيث داهمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وعددا من المنازل في حي العمور بالبلدة، وحطمت محتوياتها، وقامت باقتحام مدينة الخليل، ورام الله، ومدينة قلقيلية، ومدينة طولكرم، وبلدة حارس غربي سلفيت، وشنّ حملة اعتقالات واسعة بين صفوف الشبان الفلسطينيين.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت (45) فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.
جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف الدعوات الفلسطينية للاحتشاد الواسع بالمسجد الأقصى، والرباط فيه وإعماره، لإحباط مخطط الاحتلال ومستوطنيه بتقسيمه وتغيير الوضع القائم فيه، والتصدي لمخاطر تهويده والسيطرة عليه، لاسيما مع اقتراب موسم الأعياء اليهودية المزعومة.
واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، على شكل مجموعات كبيرة، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
وافادت "الأوقاف الإسلامية" بأن المستوطنين نظموا الجولات الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا الطقوس التلمودية المزعومة و"السجود الملحمي"، في المنطقة الشرقية منه.
في حين واصلت قوات الاحتلال التشديدات على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وأطلق مرابطون مبعدون عن المسجد الأقصى، نداءً لأوسع احتشاد شعبي بالمسجد والرباط فيه، للحشد فيه وحمايته من مخططات الاحتلال الخطيرة، وتفريغه من المصلين.
فيما تستعد ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لتنظيم سلسلة انتهاكات واقتحامات واسعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، لإحياء موسم الأعياد اليهودية المزعومة، التي تبدأ في الفترة من 3 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) القادم، في ذروة التهديد الوجودي الذي يمكن أن يشهده منذ احتلاله.
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