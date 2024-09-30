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الاحتلال الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

9/30/2024 11:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام لبنانية ، إن غارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، دعا سكان 3 أحياء في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، إلى إخلاء بعض المباني حفاظا على سلامتهم.

وكتب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس متوجّها إلى سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة "أنتم متواجدون بالقرب من مصالح ومنشآت تابعة لحزب الله، ولذلك سوف يعمل جيش (الاحتلال) ضدها بقوة".


وأضاف "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء المباني فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"

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