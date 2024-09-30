دبي تستضيف فعاليات متنوّعة وعروضاً ترفيهية الشهر الجاري

كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن باقة متنوّعة من الأحداث والأنشطة المتنوعة التي تستضيفها دبي خلال شهر أكتوبر الجاري، والتي تشمل حفلات فنية وعروضاً ترفيهية يقدمها كوكبة من النجوم العرب والعالميين، إضافة إلى أنشطة اجتماعية تفاعلية، وتجارب استثنائية، تضفي مزيداً من الفرح والألق في الإمارة.

وفي السياق، تفتح القرية العالمية أبوابها من جديد في موسمها الـ29، يوم 16 أكتوبر، وتستمر فعالياتها حتى 11 مايو المقبل، ويحتضن الموسم الجديد 26 جناحاً ويوفر 3,500 منصة من مختلف دول العالم، حيث يمكن للزوار شراء قطعٍ فريدة ومنتجاتٍ تقليدية مصنوعة يدوياً، إلى جانب الاستمتاع بالمأكولات الخفيفة لدى أكثر من 200 وجهة طعام. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة في القرية العالمية عروض الألعاب النارية، والحفلات الموسيقية لأشهر النجوم، وعروض البهلوان، بما يضمن استمتاع الجميع بأجمل الأوقات.

ويجتمع أبرز الطهاة الموهوبين في دبي من 24 حتى 26 أكتوبر للمشاركة في النسخة الأولى من ((دليل غولت وميلو للطهاة المبتكرين))، الفعالية الاستثنائية في عالم الطهي والأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تقوم باستضافة 12 من أبرز الطهاة المشاهير في دبي لاستعراض مهاراتهم لمدة ثلاثة أيام. ويستضيف مسرح زعبيل من 4 حتى 6 أكتوبر، فرقة إمبريال للتزلج على الجليد، لتقديم عرض ((سندريلا على الجليد)) الذي يتضمن أروع الحركات الاستعراضية والراقصة، حيث سيحظى الجمهور في دبي بفرصة الاستمتاع بمشاهدة هذه القصة الكلاسيكية، التي تقدمها الفرقة بأسلوب جديد مبتكر.

وسيكون عشاق الموسيقى العربية على موعد مع الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المصري تامر عاشور في أمسية رائعة تستضيفها كوكا كولا أرينا 11 أكتوبر. وتحمل إليسا لقب ((ملكة الإحساس))، وستقدم خلال الحفل عدداً من أغنياتها الرائعة التي تشمل ((بدي دوب)) و((بتغيب بتروح))، فيما يعتزم الفنان تامر عاشور تقديم مجموعة من أغنياته، منها:

((ذكريات كدابة))، و((ثانية وحدة))، و((إنت اخترت)). وتستضيف دبي أوبرا عرضاً رائعاً للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم بعنوان ((أم كلثوم والعصر الذهبي))، 12 و13 أكتوبر، حيث يجمع بين الواقع والتقنيات الرقمية وسط أجواء ساحرة، حيث يحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأجمل وأشهر أغانيها خلال أمسية مميزة تترافق مع الأداء الحي لفرقة الأوركسترا.

وتحيي فرقة الروك البريطانية ((كاسابيان)) حفلاً في كوكا كولا أرينا 13 أكتوبر، تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها، مثل ((فاير))، و((كلوب فوت)).

روميو وجولييت

ويقام في ((دبي أوبرا)) عرض ((مشروع لوس أنجلس للرقص: روميو وجولييت)) 17 و18 أكتوبر، حيث تتلاقى فنون الرقص والسينما والمسرح في عرض باليه آسر مقتبس من مسرحية شكسبير الشهيرة روميو وجولييت، والذي يحتفي بقصة الحب الحزينة بأسلوب معاصر.

ويقدم منسق الأغاني السويدي إريك بريدز عرضاً تحت اسم ((هولو)) في دبي للمرة الأولى 18 أكتوبر، وذلك في مدينة إكسبو دبي. ويجمع هذا العرض أحدث الابتكارات التكنولوجية والموسيقية والعروض الضوئية ثلاثية الأبعاد في تجربةٍ لم يسبق لها مثيل.

ويحيي فنان الراب الشهير عالمياً تايغا أمسية فنية مليئة بالأجواء الإيقاعية في كوكا كولا أرينا 19 أكتوبر، ويقدم خلالها نجم الموسيقى الأمريكي أفضل أغانيه التي أتاحت له تحقيق شهرة واسعة، مثل: ((تايست))، و((سويش)). كما يتضمن سجل الفنان تعاوناً مع نجومٍ عالميين، مثل دريك، وجاستن بيبر.

ويقدم الفنان روميش رانغاناثان عرضاً فنياً في ((كوكا كولا أرينا)) 25 أكتوبر. وقد اكتسب رانغاناثان شهرةً واسعة بفضل موهبته الفنية الفريدة وظهوره في العديد من البرامج التلفزيونية.

وتستضيف دبي أوبرا أمسية موسيقية رائعة للفنانة صوفي إليس بيكستر 26 أكتوبر، تقدم خلالها المغنية وكاتبة الأغاني والحاصلة على لقب أيقونة موسيقى البوب في القرن العشرين، مجموعة من أشهر أغانيها مثل: ((مردر أون ذا دانس فلور))، و((جروفيجيت)).

سكان وزوار دبي على موعد مع الفنانة الأسكتلندية كاي تي تونستال خلال حفل تحييه في دبي 26 أكتوبر، حيث تستعد الفنانة لتقديم مجموعة من أشهر أغانيها، مثل: ((سادنلي آي سي))، و((هولد أون)).

ويحيي الفنان الحائز جائزة جرامي كالفن هاريس حفلاً فنياً في دبي 26 أكتوبر، ويؤدي الفنان مجموعة من أشهر أعماله.