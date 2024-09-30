إنسانية الكبير

أوامر نافذة لا تأخير فيها ولا تأجيل أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار إلى الشعب اللبناني الشقيق، تجسد كل معاني الإخاء والوقوف إلى جانب الأشقاء لما ألمّ بهم من معاناة بل كارثة إنسانية لا تحتمل، جراء ما حدث هناك من هجمات قاصفة أتت على الأخضر واليابس وتركت مئات الآلاف منهم لاجئين في وطنهم.

دعم عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية وخاصة الإنسانية لأسر وجدت نفسها بين ليلة وضحاها بلا مأوى وبلا أقل ما يمكن أن يعين الإنسان على الحياة، يقيه شر الجوع والعطش في حرب صراعات لا يد لهم فيها، بل لا حول ولا قوة. حالة صعبة، تحتاج إلى جهود كبيرة ودعم لا محدود ربما لأجل غير قصير حتى تخف وطأة الأزمة وتزول شدتها.

وتأتي هذه المساعدة الإنسانية الحيوية لإغاثة الشعب اللبناني في الوقت الذي يواصل فيه مدعو الخطابات السياسية الرنانة ((بطولاتهم العنترية)).

ومثلما يحدث في كل مكان؛ فالضحية في مثل هذه الحالة هم البسطاء من أفراد الشعب سواء شاركوا في الاستماع إلى تلك الخطابات وصفقوا لها ولأصحابها، أم اكتفوا بصمت هو أبلغ من الكلام، ففي المعاناة والأزمات يتساوى الجميع، فلا خير نالهم في السابق ولا شر ابتعد عنهم مع زوال المجرم بجرمه، بل أصبحوا محور الحرمان وقسوة تبعات تلك الأحداث.

في لبنان كما حدث ويحدث في غيره هبت على مئات الآلاف من الأهل هناك نسائم عبرت الأجواء من ((بلاد زايد)) إلى حيث المعاناة الإنسانية لتعلن عن خير وصل إليهم من أشقائهم في الإمارات، وليصبح العطاء الذي يقدم لهم في حب ومسؤولية تجاه الأشقاء، بمثابة غيمة محملة بالغيث والخير تخفف عنهم ما خلفه الدمار، بل تؤكد لهم أنهم في صلب اهتمام إخوتهم وليس للشقيق عند الشدائد إلا الشقيق يسنده ويمنحه الأمان، فليس للأخ وخاصة في المحن والصعاب سوى أخيه يحن عليه، ويمسح عنه الحزن.

ومع تصاعد التحديات والأزمات في لبنان، يحتاج الأشقاء في لبنان إلى وقفة تحدد مصيرهم ومستقبلهم ووحدة وطنهم، ليضعوا بأيديهم حداً لكل ما قاسوه في ظل الفراغ السياسي، وفي ظل تراخي القيادات التي اختارت أن تكون في المدرجات مكتفية بالفرجة والمشاهدة، وتركت الحبل على الغارب لمن أراد العبث مشهراً قوة السلاح في وجه الحق والقانون.