«الإمارات للتنمية» و«أبوظبي الإسلامي» يدعمان تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من خلال برنامج ضمان مشترك، لضمان التمويل.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم، حيث سيضمن مصرف الإمارات للتنمية، ما يصل إلى 50 % من قيمة التمويلات التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي لهذه الشركات، مع التركيز على دعم المشاريع ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية لمصرف الإمارات للتنمية، وهي: الصناعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة.

وحقق مصرف الإمارات للتنمية، منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، نجاحاً ملحوظاً في تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم حتى اليوم تمويلات بقيمة 1.58 مليار درهم، من خلال برنامج ضمان التمويل، ساهمت في توفير 4,000 فرصة عمل، ما يؤكد أهمية البرنامج وتأثيره التنموي الواضح. ويسهم مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال مشاركته في البرنامج، في تعزيز نطاق برنامج ضمان التمويل، دعماً لتطلعات مصرف الإمارات للتنمية، لتقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم، لدعم 13,500 شركة حتى عام 2026، تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية الوطنية، وأولويات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: ((يشكل تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي، خطوة مهمة في جهودنا المستمرة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شمولها المالي. ومن خلال برنامج ضمان التمويل، الذي نتعاون فيه مع اثني عشر من أبرز المصارف التجارية في دولة الإمارات، نساعد الشركات على تخطي العقبات المالية، وتعزيز جدارتها المالية. ونسعى من خلال هذه الشراكة الجديدة، إلى توسيع نطاق وكفاءة البرنامج، مع إرساء نموذج يحتذى به في القطاع المصرفي، لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، من خلال الشراكات الاستراتيجية)).

وقال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: ((تشكل شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية، دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا المستمرة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ من الدعائم الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات.

ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على تعزيز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فحسب، ولكنه أيضاً يرسخ مكانتنا كشريك مفضل وموثوق به للشركات الصاعدة، التي تمتلك إمكانات قوية للنمو)).

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