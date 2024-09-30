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محنة مضاعفة للنازحين والعمال الأجانب المقيمين في لبنان

9/30/2024 7:17:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬فوضى‭ ‬كبيرة‭ ‬تعصف‭ ‬بلبنان‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬يبحث‭ ‬عمال‭ ‬أجانب‭ ‬مقيمون‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سودانيون‭ ‬وإثيوبيون‭ ‬وسريلانكيون‭ ‬وبنغلادشيون،‭ ‬عن‭ ‬ملجأ‭ ‬آمن‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أماكن‭ ‬الإيواء‭ ‬المخصّصة‭ ‬للبنانيين‭ ‬حصراً،‭ ‬ويجد‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬ضالّتهم‭ ‬في‭ ‬ملجأ‭ ‬يُشرف‭ ‬عليه‭ ‬رهبان‭ ‬يسوعيّون‭. ‬

ففي‭ ‬دير‭ ‬هادئ‭ ‬تابع‭ ‬للرهبنة‭ ‬اليسوعيّة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬بيروت،‭ ‬تتردّد‭ ‬أصوات‭ ‬بكاء‭ ‬أطفال،‭ ‬فيما‭ ‬نساء‭ ‬بوجوه‭ ‬واجمة‭ ‬يتحلّقن‭ ‬حول‭ ‬طاولة‭ ‬متحدثات‭ ‬بصوت‭ ‬خافت‭. ‬وفي‭ ‬باحة‭ ‬الدير‭ ‬الخارجية،‭ ‬ينتظر‭ ‬البعض‭ ‬بهدوء‭ ‬توزيع‭ ‬وجبات‭ ‬الطعام،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬هدير‭ ‬طائرات‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تكاد‭ ‬تفارق‭ ‬سماء‭ ‬بيروت‭. ‬

ويتوافد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الباحثون‭ ‬عن‭ ‬الأمان‭ ‬يومياً‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ومن‭ ‬منطقة‭ ‬البقاع‭ ‬في‭ ‬الشرق،‭ ‬وأيضاً‭ ‬من‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬التي‭ ‬أنهكها‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭. ‬

ويقول‭ ‬الراهب‭ ‬اليسوعي‭ ‬مايكل‭ ‬بيترو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الكنيسة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستقبل‭ ‬عادة‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب،‭ ‬تحولت‭ ‬بين‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‭ ‬إلى‭ ‬ملجأ‭. ‬

ويضيف‭ ‬هذا‭ ‬الراهب‭ ‬الأمريكي‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬اليسوعية‭ ‬لخدمة‭ ‬اللاجئين‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬وسألت‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬ممكناً‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬هنا،‭ ‬قلنا‭ ‬لهم‭ ‬نعم،‭ ‬وفي‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬جاء‭ ‬ثلاثون‭ ‬شخصاً‭ ‬ثم‭ ‬تبعهم‭ ‬خمسون‭ ‬آخرون‮»‬‭. ‬

وحاول‭ ‬الرهبان‭ ‬المتطوّعون‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬لتحويل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬إليها،‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭. ‬

ويشرح‭ ‬مايكل‭ ‬السبب‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الأماكن‭ ‬كانت‭ ‬مكتظة‭ ‬أصلاً،‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬سوى‭ ‬لبنانيين‮»‬‭. ‬وبهذا‭ ‬صار‭ ‬الدير‭ ‬يستقبل‭ ‬52‭ ‬شخصاً‭.

مع‭ ‬حركة‭ ‬النزوح‭ ‬الكبيرة،‭ ‬اضطر‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوب‭ ‬والبقاع‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬للعاصمة،‭ ‬أن‭ ‬يقيموا‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬أو‭ ‬فنادق‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬لعائلته‭ ‬سوى‭ ‬الحدائق‭ ‬والأرصفة‭ ‬والساحات‭ ‬العامة،‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يعتبرونها‭ ‬أكثر‭ ‬أمناً‭ ‬من‭ ‬غيرها‭.

وتقول‭ ‬ضياء‭ ‬الحاج‭ ‬شاهين،‭ ‬وهي‭ ‬متطوعة‭ ‬لبنانية،‭ ‬‮«‬المهاجرون‭ ‬أيضاً‭ ‬بحاجة‭ ‬للمساعدة،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬ينظر‭ ‬إليهم،‭ ‬يُعاملون‭ ‬كأشخاص‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والبعض‭ ‬منهم‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬أصلاً‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬كثيراً‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بجوازات‭ ‬سفرهم‭. ‬

قبل‭ ‬أيام،‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬دير‭ ‬الرهبان‭ ‬اليسوعيين‭ ‬العاملة‭ ‬السريلانكية‭ ‬كوميري‭ ‬بارارا‭ ‬البالغة‭ ‬48‭ ‬عاماً،‭ ‬برفقة‭ ‬ابنها‭ ‬ذي‭ ‬الأعوام‭ ‬الاثني‭ ‬عشر،‭ ‬هاربة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬صيدا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وتعيش‭ ‬كوميري‭ ‬منذ‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬تزوجت‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬فلسطيني‭ ‬وأنجبت‭ ‬منه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينفصلا‭. ‬وهي‭ ‬عاملة‭ ‬منزلية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬معظم‭ ‬بنات‭ ‬جنسيتها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وتقول‭ ‬كوميري‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يهتم‭ ‬بي‭ ‬أحد‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬غادر‭ ‬أصحاب‭ ‬البيت‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬وفقدت‭ ‬الاتصال‭ ‬معهم‭. ‬

أما‭ ‬مالاني‭ ‬سومالتا،‭ ‬وهي‭ ‬عاملة‭ ‬منزلية‭ ‬من‭ ‬سريلانكا‭ ‬أيضاً،‭ ‬فقد‭ ‬فرّت‭ ‬من‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬والتي‭ ‬تتعرض‭ ‬يومياً‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬إضافة‭ ‬لإنذارات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬بإخلاء‭ ‬أحياء‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬في‭ ‬مهلة‭ ‬وجيزة‭. ‬

وتقول‭ ‬مالاني‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬46‭ ‬عاماً‭ ‬وهي‭ ‬تبكي‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تركنا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وراءنا‭ ‬وجئنا‭ ‬إلى‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬أقفل‭ ‬المطعم‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭. ‬

وبحسب‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة،‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي،‭ ‬تشكل‭ ‬النساء‭ ‬65 % ‭ ‬منهم‭. ‬ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الكثيرين‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭. ‬

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