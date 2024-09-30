جود سعيد رئيسا للجنة تحكيم وهران الدولي للفيلم العربي الـ 12

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
بعد غياب دام ست سنوات، يعود مهرجان «وهران الدولي للفيلم العربي» إلى الواجهة مجددا، حيث تستضيف مدينة وهران الجزائرية في الفترة من الرابع إلى العاشر من الشهر الجاري، الدورة الثانية عشرة من هذا الحدث الفني الضخم والذي يعتبر فرصة لاستئناف الحراك السينمائي في المنطقة وتقديم باقة متنوعة من الأفلام العربية، ويحل المخرج السينمائي السوري جود سعيد رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة.
ومنذ تأسيسه عام 2007، أصبح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي منصة بارزة لعرض أحدث النتاجات السينمائية العربية، حيث استضاف العديد من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة، وسيقدم المهرجان العديد من الجوائز التشجيعية لصناع الأفلام الشباب، ورفد الشاشة الذهبية بالعديد من المواهب الجديدة في عالم السينما العربية.
جدير بالذكر أن المخرج جود سعيد كان منشغلا بتصوير الفيلم السينمائي «نصر 25» الذي تدور قصته حول رجل يدعى «نصر»، يحاول استعادة حياته السابقة بعد غياب قسري لمدة 12 عاما، إلى جانب صديقه «زاهي» الذي يعمل في مجال «الستاند آب كوميدي» مع فرقته، وبعد عودته يجد «نصر» نفسه أمام تحديات كبيرة ومفاجآت حدثت خلال غيابه، وعليه مواجهتها بمساعدة صديقه، والفيلم من بطولة: عبدالمنعم عمايري وولاء عزام ولجين إسماعيل وأنس شباط، إضافة إلى مشاركة مجموعة من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق ممن وصلوا إلى السنة الأخيرة.
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