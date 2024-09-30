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جود سعيد رئيسا للجنة تحكيم وهران الدولي للفيلم العربي الـ 12

9/30/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
بعد غياب دام ست سنوات، يعود مهرجان «وهران الدولي للفيلم العربي» إلى الواجهة مجددا، حيث تستضيف مدينة وهران الجزائرية في الفترة من الرابع إلى العاشر من الشهر الجاري، الدورة الثانية عشرة من هذا الحدث الفني الضخم والذي يعتبر فرصة لاستئناف الحراك السينمائي في المنطقة وتقديم باقة متنوعة من الأفلام العربية، ويحل المخرج السينمائي السوري جود سعيد رئيسا للجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة.
ومنذ تأسيسه عام 2007، أصبح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي منصة بارزة لعرض أحدث النتاجات السينمائية العربية، حيث استضاف العديد من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة، وسيقدم المهرجان العديد من الجوائز التشجيعية لصناع الأفلام الشباب، ورفد الشاشة الذهبية بالعديد من المواهب الجديدة في عالم السينما العربية.
جدير بالذكر أن المخرج جود سعيد كان منشغلا بتصوير الفيلم السينمائي «نصر 25» الذي تدور قصته حول رجل يدعى «نصر»، يحاول استعادة حياته السابقة بعد غياب قسري لمدة 12 عاما، إلى جانب صديقه «زاهي» الذي يعمل في مجال «الستاند آب كوميدي» مع فرقته، وبعد عودته يجد «نصر» نفسه أمام تحديات كبيرة ومفاجآت حدثت خلال غيابه، وعليه مواجهتها بمساعدة صديقه، والفيلم من بطولة: عبدالمنعم عمايري وولاء عزام ولجين إسماعيل وأنس شباط، إضافة إلى مشاركة مجموعة من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق ممن وصلوا إلى السنة الأخيرة.

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