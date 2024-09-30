الشامسي: نحترم الأهلي المصري ولكننا سنهزمه على أرضه

استنكر أحمد الشامسي، مدير فريق العين، في حوار خاص لـ((البيان)) ما وصفه بالحرب الإعلامية على السوشال ميديا والتي اشتعلت بعد إعلان تأهل العين لمواجهة الأهلي المصري في كأس القارات رافضاً الاستهانة أو التقليل من شأن المنافسين بغض النظر عن الاسم.

وقال: العين فريق كبير وهو بطل آسيا وصاحب إنجازات محلية وإقليمية وقارية وعالمية، ووجوده في كأس القارات لم يأتِ من فراغ، وهذا ينطبق على الأهلي المصري فهو بطل أفريقيا ومن أكبر الفرق الإفريقية والمصرية وإنجازاته تتحدث عنه.

ولذلك لا بد من أن نتحدث عنه باحترام بعيداً عن التلميحات التي تقلل من شأنه، لأن الحرب في ليست سياسة نادي العين القائمة على احترام المنافس أياً كان واحترام محبي كرة القدم في كل مكان بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الطائفة.. وتالياً نص الحوار:

إلى أي مدى أنتم واثقون بالفوز على الأهلي المصري على أرضه ووسط جمهوره؟

نحن نحترم الجمهور المصري عامة ومحبي الأهلي المصري خاصة، وندرك أن المهمة لن تكون سهلة ولكننا سنذهب إلى القاهرة من أجل الفوز وليس سواه، فإذا حدث وكان من نصيبنا فمن حقنا أن نسعد ونفرح ونحتفل وإذا فاز الأهلي المصري فسنصفق ونبارك له وندعمه في باقي المشوار وهذه أخلاق العين التي تربينا عليها.

تكرر غياب لابا كودجو فهل حقاً توجد لديه مشاكل؟

لا توجد أي مشاكل مع لابا كودجو فهو يدافع عن شعار العين منذ أربع سنوات ولم تكن لديه مشكلة واحدة لأنه لاعب دولي خلوق ومحترف ودائماً هو من أحرص اللاعبين على التواجد في تشكيلة الفريق لكن سياستنا في إدارة الفريق والجهاز الفني هي أن يكون مستوى الخطر على اللاعب صفراً ولابا كان مصاباً وابتعد عن المشاركة لمدة أسبوعين والاستعجال في الدفع به في المباريات سيعرضه لخطر تجدد الإصابة ولذلك حرص الجهاز الفني على إبقائه حتى تكتمل جهوزيته تماماً، فنحن نحتاج لجميع اللاعبين واستمراريتهم وهم في مستوى صحي وبدني جيد.

ولابا لاعب مهم وهذا ناديه وعلاقته مع زملائه والإداريين ممتازة وهو يجد كل الدعم من الإدارة والمدرب واللاعبين والجمهور وهو ذو قيمة للدوري الإماراتي فهو الهداف التاريخي ويملك شخصية وفكراً ولكن الإصابات يتعرض لها كل لاعب وسيعود ليستكمل رحلة النجاح مع الفريق في المرحلة المقبلة.

كيف تنظر للضغوط التي يواجهها العين وهو يقاتل على 7 جبهات؟

العين الكبير متعود على التحديات الكبيرة وسجله يشهد له بذلك وندرك أن الاستحقاقات المقبلة تنطوي على تحديات مهمة وصعبة وكلنا ثقة وتفاؤل بقدرة رجال العين على تحقيق التطلعات في جميع المنافسات التي يخوضها وهو قادر على الذهاب بعيداً في جميع البطولات المطروحة على الساحة.

هذه التحديات الكبيرة والمتعددة والقوية تحتاج لأكثر من فريق؟

طبعاً إذا كنت تشارك في 6 أو 7 بطولات فلا بد من أن يكون لديك 24 لاعباً على الأقل في كامل جهوزيتهم والعين لديه رجال قادرون على صناعة الفارق فهناك فريق في الملعب وآخر خارجه متأهب للدفاع عن الشعار، وجميع اللاعبين على قدر المسؤولية وبمقدورهم إظهار الفريق على النحو المطلوب والذي يحقق التطلعات، والحمد لله فالعين دائماً يستقطب اللاعبين المتميزين وبإذن الله سيكون لهم حضورهم المميز لصناعة الفارق.

هل ترى أن الضغوط التي يواجهها الفريق يمكن أن تؤثر على مردود اللاعبين؟

لا أبداً بالعكس، العين يضم في صفوفه لاعبين يتمتعون بالثقافة والوعي الكروي وجميعهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن الشعار البنفسجي وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية والطبية كلهم على قلب رجل واحد ويعون حقيقة موقف العين.

ما دوركم في الجهاز الإداري للفريق لتهيئة اللاعبين نفسياً لمقابلة هذه الضغوط؟

الجهاز الإداري والفني والطبي وكل الفريق العامل على قلب رجل واحد وهم يعون تماماً متطلبات المرحلة ولديهم القدرة على إخراج اللاعبين من دوامة الضغوط وتهيئة الأجواء التي تجلب لهم العطاء بعيداً عن الضغوط ومؤثراتها.

هل طالبتم المسؤولين في الاتحاد والرابطة مراعاة ظروف العين ممثل الدولة في كأس القارات؟

نحن غير مخيرين في جدولة المباريات وعلينا أن نلتزم بها لأننا فريق كبير وإذا كنت تريد أن تلعب كرة قدم حقيقية وتمتع نفسك والجمهور فلا بد من أن تتقبل الأجندة الموضوعة ولا يجب أن نشتكي بل على العكس ينبغي أن تكون حافزاً لنا لأن هذه المشاركات والضغوط تؤكد أن العين كبير كونها لم تأتِ من فراغ بل من إنجازات حققها الزعيم ليفرض نفسه كفريق جدير بتمثيل الدولة ورفع علمها في المحافل الخارجية.

وأنتم في إدارة الفريق ألا تشعرون بضغوط إزاء هذه التحديات؟

أبداً بالعكس نحن مستمتعون ففي كل أسبوع نستمتع بمباراة أو مباراتين وليس لدينا راحة فكرة القدم لا توجد بها راحة لكن الجميع يعيش أوقاتاً جميلة من لاعبين وإداريين وجهاز فني وطبي وهم جميعاً يعملون على قلب رجل واحد ويشعرون بالفخر والحماس.

ما شعورك وأنت مدير لفريق هو بطل آسيا ويخوض منافسات كبيرة خارجياً وداخلياً؟

أنا ليس غريباً على الرياضة فقد قضيت بها سنوات طويلة ولكن اليوم شعوري مختلف وأنا مدير لفريق يمثل الوطن وكوني جزءاً من الإنجازات التي يحققها غير أنني أطمع في المزيد فأنا في نادٍ كبير على المستوى الآسيوي ومن حقي أن يكون لدي طموح في الذهاب إلى نهائي كأس القارات وكأس العالم للأندية في الصيف المقبل والعين قدها.