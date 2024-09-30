شاب إماراتي يبتكر تطبيقاً عالمياً لخدمات نقل الخيول

رسم الشاب الإماراتي عبد الله عارف الشريف، لنفسه مساراً مميزاً في ريادة الأعمال، عبر تأسيس شركة متخصصة في الخيول داخل الإمارات، مستعيناً بمركبة نقل واحدة، كخطوة أولى، ولكن بفضل تفكيره المستقبلي وابتكاره المستمر، نجح في توسيع نشاطه، إلى سبع مركبات تخدم مختلف أنحاء الدولة.

ما يميز عبد الله، هو قدرته الفائقة على التفوق وسط منافسيه، حيث استطاع أن يطور حلولاً مبتكرة تُميز مشروعه عن غيره.

لم يقتصر طموح عبد الله على السوق المحلية، بل تطلع إلى العالمية، بتأسيس شركة لنقل الخيول على نطاق دولي، واعتمد في هذا التوسع على التكنولوجيا الحديثة، حيث أطلق تطبيقاً ذكياً، يُتيح لأصحاب الخيول من مختلف أنحاء العالم، حجز خدمات النقل بسهولة وفعالية، وقد مثل هذا التطبيق تميزاً في مجاله، حيث حول تجربة نقل الخيول إلى خدمة رقمية شاملة، تعد إنجازاً، وبفضل هذا التطبيق، أصبحت شركته رائدة في توفير خدمات نقل الخيول بسرعة وكفاءة، ما عزز مكانتها في الأسواق الدولية، حين أظهر قدرة كبيرة على الجمع بين الابتكار التكنولوجي واحتياجات السوق التقليدية، ما أكسبه تقديراً عالمياً واعترافاً بدور الشباب الإماراتي في قيادة الابتكار.

ويسعى عبد الله لنقل تجربته الناجحة للشباب الإماراتي، وهو الأمر الذي تعمل على تعزيزه وزارة تنمية المجتمع، حيث استعرض الشريف تجربته مؤخراً خلال جلسة بعنوان، لقاء عبر الأجيال ((الأسرة الإماراتية.. نحو تمكين اقتصادي مستدام))، وذلك ضمن حوار مجتمعي، جمع كبار المواطنين والشباب، لتبادل الخبرات، والتعريف بكيفية الارتقاء بالمهارات الاقتصادية.

ويأمل عبد الله أن تكون تجربته مصدر إلهام لتحقيق طموحات الشباب، كما يعبر باستمرار عن شكره العميق للجهات التي دعمت رحلته، مؤكداً أن هذا الدعم يعد جزءاً حيوياً في مسيرته نحو النجاح المستمر.