الجولف يسيطر على جوائز فردي الناشئين في البطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحرز المنتخب الوطني للجولف، ذهبيتين وفضية فرق الأشبال، وذلك على هامش ختام مشاركته في البطولة العربية للناشئين التي استضافتها تونس العاصمة في مدينة قمرت بمشاركة 10 دول.
وشهدت البطولة مشاركة دول، تونس "المستضيفة"، السعودية، المغرب، مصر، وسلطنة عمان، العراق، قطر، الإمارات، لبنان والأردن، حيث قدم لاعبو المنتخب الوطني أداء قويا أمام نخبة من الأبطال العرب.
وحقق محمد الرواشدة الميدالية الذهبية للفئة تحت 16 عاما، كما تقلد سالم العبداللات الميدالية الذهبية للفئة تحت 13 عاما، فيما أحرز منتخب
الأشبال تحت 13 عاما، والمكون من اللاعبين سالم العبداللات مراد الرواشدة ويوسف القطاطشة، الميدالية الفضية على صعيد الفرق.
وشكلت البطولة فرصة حقيقية للاعبين، عبد الرحمن الظاهر، سمعان عكروش، آدم المزايدة، ميار الشوملي وليليان مجاهد، لاكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم، بعدما قدموا عروضا مشرفة وكانوا محط الأنظار لينالوا عبارات الثناء والإشادة.
وأعرب المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي، عن فخره بما قدمه اللاعبون في هذه المشاركة، والروح القتالية العالية التي ظهروا بها، مثمنا إصرارهم على تحقيق الميداليات واعتلاء منصات التتويج، رغم ارتفاع مستوى المنافسة.
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد ورئيس الوفد ناصر الشوملي، أن المشاركة الأردنية في البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس، لافتا: "النتائج عكست سيرنا في الاتجاه الصحيح، بفضل البرامج الممنهجة التي نسير عليها، والتي تساعد في عملية تطوير اللاعبين واللاعبات بشكل متواصل".
إلى ذلك، يغادر اللاعبان سالم العبداللات ومحمد الرواشدة إلى اليابان، تأهبا للمشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادي الدولية للهواة برفقة المدير الفني للمنتخب الوطني.
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