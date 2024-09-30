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الجولف يسيطر على جوائز فردي الناشئين في البطولة العربية

9/30/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحرز المنتخب الوطني للجولف، ذهبيتين وفضية فرق الأشبال، وذلك على هامش ختام مشاركته في البطولة العربية للناشئين التي استضافتها تونس العاصمة في مدينة قمرت بمشاركة 10 دول.
وشهدت البطولة مشاركة دول، تونس "المستضيفة"، السعودية، المغرب، مصر، وسلطنة عمان، العراق، قطر، الإمارات، لبنان والأردن، حيث قدم لاعبو المنتخب الوطني أداء قويا أمام نخبة من الأبطال العرب.
وحقق محمد الرواشدة الميدالية الذهبية للفئة تحت 16 عاما، كما تقلد سالم العبداللات الميدالية الذهبية للفئة تحت 13 عاما، فيما أحرز منتخب الأشبال تحت 13 عاما، والمكون من اللاعبين سالم العبداللات مراد الرواشدة ويوسف القطاطشة، الميدالية الفضية على صعيد الفرق.
وشكلت البطولة فرصة حقيقية للاعبين، عبد الرحمن الظاهر، سمعان عكروش، آدم المزايدة، ميار الشوملي وليليان مجاهد، لاكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم، بعدما قدموا عروضا مشرفة وكانوا محط الأنظار لينالوا عبارات الثناء والإشادة.
وأعرب المدير الفني للمنتخب الوطني عامر راضي، عن فخره بما قدمه اللاعبون في هذه المشاركة، والروح القتالية العالية التي ظهروا بها، مثمنا إصرارهم على تحقيق الميداليات واعتلاء منصات التتويج، رغم ارتفاع مستوى المنافسة.
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد ورئيس الوفد ناصر الشوملي، أن المشاركة الأردنية في البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس، لافتا: "النتائج عكست سيرنا في الاتجاه الصحيح، بفضل البرامج الممنهجة التي نسير عليها، والتي تساعد في عملية تطوير اللاعبين واللاعبات بشكل متواصل".
إلى ذلك، يغادر اللاعبان سالم العبداللات ومحمد الرواشدة إلى اليابان، تأهبا للمشاركة في بطولة آسيا والمحيط الهادي الدولية للهواة برفقة المدير الفني للمنتخب الوطني.

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