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تنظيم سباقات السيارات في أماكن عامة يوسع رقعة متابعيها

9/30/2024 3:02:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- اعتبر سائقون أن إقامة سباقات السيارات في أماكن عامة، كما حصل الجمعة الماضي في حدائق الحسين، يعد فكرة جيدة بل ومثالية، لما لها من دور في جذب الجماهير، وبالتالي توسيع قاعدة المشاهدين والمتابعنين لهذا النوع من الرياضات.
وحقق سباق السرعة آخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة الذي أقيم في حدائق الحسين أهدافه ونجح نجاحا كبيرا، حيث أتاح الفرصة أمام الجمهور والمتنزهين لمتابعة منافسات السباق، وسط تفاعل، وأحداث تشويقية أبطالها السائقون المشاركون في السباق.
ولعل التنوع في إقامة سباقات السيارات في مناطق مختلفة من المملكة، يعطيها رونقا خاصا، وكانت فكرة إقامة السباق في منطقة عامة كحدائق الحسين، رائدة من نوعها بشهادة الجمهور والسائقين الذين طالبوا بإقامة مثل هذه السباقات، التي أتاحت للجمهور فرصة، متابعة الجولات وتشجيع السائقين، ما أدى إلى رفع وتيرة المنافسة.
وأثنى المشجع الشاب هاشم القماز، على إقامة سباقات السيارات في أماكن عامة، الأمر الذي يزيد من شعبية اللعبة.
وقال: "كان السباق أكثر من رائع، استمتعت أنا وأصدقائي بالمنافسات، واستطعنا أن نشاهد واحدا من السباقات الأكثر تشويقا، كما أن مسار السباق كان شيقا ومميزا، ومختلفا عن باقي سباقات السرعة، نأمل في إقامة سباقات عديدة في مناطق مختلفة من المملكة، للوصل إلى أكبر عدد من الجمهور، وبالتالي المساهمة في زيادة رقعة انتشار السباقات، والوصل بها إلى أكبر شريحة من الناس".
وقال المشجع زيد رشيد: "بكل صراحة، أنا من متابعي سباقات السيارات وخصوصا سباقات السرعة، وأعشقها منذ وقت طويل، كان السباق شيقا ومميزا، وأداء السائقين في الجولات أكثر من رائع، إن مسار السباق، كان منسجما مع قيادة السائقين لسياراتهم، كما أن المنافسة كانت قوية لإحراز اللقب، أتمنى إقامة مثل هذه السباقات بشكل مستمر".
وقال المشجع شادي ماضي: "نعم، أنا مع إقامة السباقات، في أماكن مختلفة في المملكة، أشاد المتابعين لرياضة السيارات بأشكالها كافة، إن كانت راليات أو درفت أو سرعة، إن عملية الوصول للمشجعين، مهمة جدا، حيث تمنحهم فرصة الاقتراب من السائقين، والاطلاع على تجهيزاتهم لسياراتهم، وطريقة قيادتهم في السباق، إنها خطوة جيدة، أن يتم إقامة سباقات للسرعة، في أماكن عامة، نأمل في إقامة مزيد مثل هذه السباقات".
وقال بطل الراليات أحمد الداوود:" تابعت سباق السرعة، واعجبت كثيرا، بفكرة إقامته بحدائق الحسين كان المسار رائعا، والتنافس قويا بين السائقين، كما لفت انتباهي تفاعل الجمهور من الشرائح كافة، مع أداء السائقين الذين قدموا أداءا مميزا، من خلال جولات السباق، كنا بحاجة لمثل هذه الخطوة، التي تؤدي من دون أدنى شك، لزيادة رقعة انتشار رياضة السيارات في الأردن، الآخذة باستحواذ على اهتمام عدد كبير من الجمهور، بالطبع أقيمت في وقت سابق سباقات للسيارت في البحر الميت ومادبا وأماكن مختلفة في أرجاء المملكة، وفكرة الاقتراب للجمهور تعد خطوة رائدة نحو التطوير".
وقال بطل سباقات السيارات عاصم عارف: "نعم أنا مع إقامة سباقات، في أماكن مختلفة في المملكة، لإثراء رياضة السيارات ومن خلال مشاركتي في السباق، كانت مجريات السباق أكثر من رائعة، إن عملية التنوع في إقامة السباقات مهمة جدا، شعرنا أننا قريبين من الجمهور، الذي تفاعل بشكل ملحوظ مع جولات السباق، كما أن مسار السباق، كان رائعا، ما جعل المنافسة بين السائقين ترتفع لبلوغ منصة التتويج.
كما أن فكرة إقامة سباقات للسرعة في أماكن مختلفة، يساهم في تطوير رياضة السيارات، والوصول إلى الفئات العمرية كافة، ولاحظ الجميع أن كان بين المتابعين للسباق، عدد لا بأس به من المتنزهين، وهو أمر يؤدي لتعرف مزيد من الجمهور على رياضة السيارات".

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