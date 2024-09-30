تنظيم سباقات السيارات في أماكن عامة يوسع رقعة متابعيها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- اعتبر سائقون أن إقامة سباقات السيارات في أماكن عامة، كما حصل الجمعة الماضي في حدائق الحسين، يعد فكرة جيدة بل ومثالية، لما لها من دور في جذب الجماهير، وبالتالي توسيع قاعدة المشاهدين والمتابعنين لهذا النوع من الرياضات.
وحقق سباق السرعة آخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة الذي أقيم في حدائق الحسين أهدافه ونجح نجاحا كبيرا، حيث أتاح الفرصة أمام الجمهور والمتنزهين لمتابعة منافسات السباق، وسط تفاعل، وأحداث تشويقية أبطالها السائقون المشاركون في السباق.
ولعل التنوع في إقامة سباقات السيارات في مناطق مختلفة من المملكة، يعطيها رونقا خاصا، وكانت فكرة إقامة السباق في منطقة عامة كحدائق الحسين، رائدة من نوعها بشهادة الجمهور والسائقين الذين طالبوا بإقامة مثل هذه السباقات، التي أتاحت للجمهور فرصة، متابعة الجولات وتشجيع السائقين، ما أدى إلى رفع وتيرة المنافسة.
وأثنى المشجع الشاب هاشم القماز، على إقامة سباقات السيارات في أماكن عامة، الأمر الذي يزيد من شعبية اللعبة.
وقال: "كان السباق أكثر من رائع، استمتعت أنا وأصدقائي بالمنافسات، واستطعنا أن نشاهد واحدا من السباقات الأكثر تشويقا، كما أن مسار السباق كان شيقا ومميزا، ومختلفا عن باقي سباقات السرعة، نأمل في إقامة سباقات عديدة في مناطق مختلفة من المملكة، للوصل إلى أكبر عدد من الجمهور، وبالتالي المساهمة في زيادة رقعة انتشار السباقات، والوصل بها إلى أكبر شريحة من الناس".
وقال المشجع زيد رشيد: "بكل صراحة، أنا من متابعي سباقات السيارات وخصوصا سباقات السرعة، وأعشقها منذ وقت طويل، كان السباق شيقا ومميزا، وأداء السائقين في الجولات أكثر من رائع، إن مسار السباق، كان منسجما مع قيادة السائقين لسياراتهم، كما أن المنافسة كانت قوية لإحراز اللقب، أتمنى إقامة مثل هذه السباقات بشكل مستمر".
وقال المشجع شادي ماضي: "نعم، أنا مع إقامة السباقات، في أماكن مختلفة في المملكة، أشاد المتابعين لرياضة السيارات بأشكالها كافة، إن كانت راليات أو درفت أو سرعة، إن عملية الوصول للمشجعين، مهمة جدا، حيث تمنحهم فرصة الاقتراب من السائقين، والاطلاع على تجهيزاتهم لسياراتهم، وطريقة قيادتهم في السباق، إنها خطوة جيدة، أن يتم إقامة سباقات للسرعة، في أماكن عامة، نأمل في إقامة مزيد مثل هذه السباقات".
وقال بطل الراليات أحمد الداوود:" تابعت سباق السرعة، واعجبت كثيرا، بفكرة إقامته بحدائق الحسين كان المسار رائعا، والتنافس قويا بين السائقين، كما لفت انتباهي تفاعل الجمهور من الشرائح كافة، مع أداء السائقين الذين قدموا أداءا مميزا، من خلال جولات السباق، كنا بحاجة لمثل هذه الخطوة، التي تؤدي من دون أدنى شك، لزيادة رقعة انتشار رياضة السيارات في الأردن، الآخذة باستحواذ على اهتمام عدد كبير من الجمهور، بالطبع أقيمت في وقت سابق سباقات للسيارت في البحر الميت ومادبا وأماكن مختلفة في أرجاء المملكة، وفكرة الاقتراب للجمهور تعد خطوة رائدة نحو التطوير".
وقال بطل سباقات السيارات عاصم عارف: "نعم أنا مع إقامة سباقات، في أماكن مختلفة في المملكة، لإثراء رياضة السيارات ومن خلال مشاركتي في السباق، كانت مجريات السباق أكثر من رائعة، إن عملية التنوع في إقامة السباقات مهمة جدا، شعرنا أننا قريبين من الجمهور، الذي تفاعل بشكل ملحوظ مع جولات السباق، كما أن مسار السباق، كان رائعا، ما جعل المنافسة بين السائقين ترتفع لبلوغ منصة التتويج.
كما أن فكرة إقامة سباقات للسرعة في أماكن مختلفة، يساهم في تطوير رياضة السيارات، والوصول إلى الفئات العمرية كافة، ولاحظ الجميع أن كان بين المتابعين للسباق، عدد لا بأس به من المتنزهين، وهو أمر يؤدي لتعرف مزيد من الجمهور على رياضة السيارات".
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