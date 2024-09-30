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اللقب العربي يؤكد نجاح سياسة سلة الفحيص في استقطاب المحترفات

9/30/2024 3:02:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – يتفق كثيرون على أن محترفتي فريق سيدات الفحيص بكرة السلة، الأميركيتين أنجيلا تومبكينز وبروكي ويليامز، لعبتا دورا كبيرا في وضع الكأس التاريخي الأول للقب بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بخزائن نادي شباب الفحيص، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ النادي وكرة السلة النسوية الأردنية بشكل عام.
ولا تبدو عملية اختيار المحترفات سهلة، فهي تحتاج الى وقت طويل عبر مشاهدة مباريات كثيرة للاعبة، كما أنه لا يمكن الحكم على أبرز اللقطات، خصوصا إذا ما بحثت اللاعبة أو الوسيط عن التسويق والحصول على مبلغ مادي مقابل هذا الشيء، لذا يجب اختيار المحترفة التي تخدم طريقة لعب الفريق، شريطة أن تمتلك مهارات فردية تمكنها من الظهور في الأوقات المهمة، وهو ما نجح الفحيص مؤخرا في تطبيقه.
وتعد الأميركيتان كريستين بيل ونتاشا كلاود، من أفضل المحترفات اللواتي مثلن فريق سيدات الفحيص وأكثرهن انسجاما في الآونة الأخيرة، حيث نجحتا بقيادة الفريق إلى الحفاظ على لقبه بطلا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "بطولة الشارقة" مطلع العام الحالي، وفازت بيل بجائزة أفضل لاعبة ارتكاز في البطولة بعدما بلغ معدل تسجيلها 24 نقطة في 7 مباريات، و9.71 متابعة ناجحة و3.85 تمريرة حاسمة و2.42 سرقة للكرة و0.57 بلوك شوت، بمتوسط فاعلية 28.14.
ولأن اللقب العربي هو ما كان ينقص خزائن نادي شباب الفحيص، وجهت إدارة النادي بوصلة اختيار الجهاز الفني نحو نوعية معينة من اللاعبات المحترفات القادرات على النهوض بالفريق في الأوقات المهمة وتحقيق الإضافة المرجوة، ليقع اختيار المدرب نايف عصفور ومساعدته روبي حبش على المحترفتين كايلا بوينتر (25 عاما) وأنجيلا تومبكينز، قبل أن تتعرض كايلا لإصابة مفاجئة خلال التدريبات ليتم استبدالها بمواطنتها بروكي ويليامز، في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الأسبوع.
وخاضت الأميركية بروكي ويليامز (34 عاما)، 7 مباريات مع شباب الفحيص في بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، وبلغ متوسط تسجيلها 25 نقطة، و6.85 متابعة و5.28 تمريرة حاسمة و3.28 تيرن أوفر وستيل، كما بلغت نسبة نجاحها في التسجيل من داخل القوس 58.3 % (35 من 60)، و44.44 % من خارج القوس (20 من 45) و81.81 % من خط الرميات الحرة (45 من 55).
في المقابل، كانت مواطنتها أنجيلا تومبكينز (33 عاما) تخوض العدد ذاته من المباريات، وبلغ متوسط تسجيلها 23.14 نقطة، و14.42 متابعة ناجحة و3.57 تمريرة حاسمة و2.14 تيرن أوفر و0.71 ستيل و0.28 بلوك شوت، كما بلغت نسبة نجاحها في التسجيل من داخل القوس 61.71 % (52 من 85) و59.09 % من خارج القوس (13 من 22)، و70.37 % من خط الرميات الحرة (19 من 27).
ولا يمكن التقليل من حجم الإضافة التي شكلتها نخبة اللاعبات المحليات اللواتي مثلن الفحيص مؤخرا في البطولة العربية، فكانت خبرات زارا النجار ورشا عبدة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وتالا شحاتيت تظهر في الأوقات الحاسمة، كما شكل الأداء المميز للشابتين جانسيت يالتشين وماسة النوباني المفاجأة السارة في البطولة، إلى جانب تقديم اللاعبات فرح الشياب وذكرى شحادة وسارة عباسي الإضافة المرجوة في دقائق اللعب التي حصلن عليها خلال مباريات البطولة العربية.
لا شك أن الأندية قد تقع في شرك التعاقد مع لاعبات غير اللاعبات اللواتي شاهدنها عبر تسجيلات "فيديو"، وتقع أيضا في شرك "السماسرة" ووكلاء اللاعبين الذين جاءوا بمن هب ودب للاحتراف، في ظل غياب معايير استقدام المحترفات من الخارج، وفي ذات الوقت كانت الأندية تعجز عن دفع مبالغ كبيرة نظير احتراف لاعبات مميزات يمكن أن يشكلن الإضافة النوعية وأن يساهمن في تحقيق الإنجازات، فضلا عن تضارب مواعيد البطولات وارتباط المحترفات بعقود طويلة مع فرقهن الأم.
وتفتح المقارنة بين واقع الفحيص في الموسم الحالي، وواقع المنافسين الآخرين، آفاقا أمام تساؤلات عدة، بعدما أدرك رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي أن المشاركة الناجحة تتطلب توفيرا لدعم مالي يلبي احتياجات الفريق، وهو ما حرص على إنجازه، فضلا عن اختيار جهاز فني قادر على تأمين مخزون طيب من اللاعبات بجودة عالية، بعيدا عن استنساخ التجارب السابقة بالمشاركات المكثفة دون بلوغ الجاهزية المطلوبة.
ومن باب المفارقة، غاب دور المحترفتين الأميركيتين كاي جيمس وتشلسي هوبكينز في الظهور بالأوقات المهمة لقيادة طموحات شباب الفحيص التي تبخرت في الظفر بلقب البطولة العربية العام 2021، والتي حمل لقبها بيروت اللبناني، وهي البطولة التي نالت فيها محترفة الأرثوذكسي أيضا، الأميركية شارون هيوستن، لقب "المحترفة الأسوأ في البطولة" بشهادة النقاد والمحللين، فيما لم تظهر مواطنتها كيري جايلز بمستوى يفوق قدرات اللاعبات المحليات مع "نسور عبدون".

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