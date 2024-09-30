اللقب العربي يؤكد نجاح سياسة سلة الفحيص في استقطاب المحترفات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يتفق كثيرون على أن محترفتي فريق سيدات الفحيص بكرة السلة، الأميركيتين أنجيلا تومبكينز وبروكي ويليامز، لعبتا دورا كبيرا في وضع الكأس التاريخي الأول للقب بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، بخزائن نادي شباب الفحيص، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخ النادي وكرة السلة النسوية الأردنية بشكل عام.
ولا تبدو عملية اختيار المحترفات سهلة، فهي تحتاج الى وقت طويل عبر مشاهدة مباريات
كثيرة للاعبة، كما أنه لا يمكن الحكم على أبرز اللقطات، خصوصا إذا ما بحثت اللاعبة أو الوسيط عن التسويق والحصول على مبلغ مادي مقابل هذا الشيء، لذا يجب اختيار المحترفة التي تخدم طريقة لعب الفريق، شريطة أن تمتلك مهارات فردية تمكنها من الظهور في الأوقات المهمة، وهو ما نجح الفحيص مؤخرا في تطبيقه.
وتعد الأميركيتان كريستين بيل ونتاشا كلاود، من أفضل المحترفات اللواتي مثلن فريق سيدات الفحيص وأكثرهن انسجاما في الآونة الأخيرة، حيث نجحتا بقيادة الفريق إلى الحفاظ على لقبه بطلا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "بطولة الشارقة" مطلع العام الحالي، وفازت بيل بجائزة أفضل لاعبة ارتكاز في البطولة بعدما بلغ معدل تسجيلها 24 نقطة في 7 مباريات، و9.71 متابعة ناجحة و3.85 تمريرة حاسمة و2.42 سرقة للكرة و0.57 بلوك شوت، بمتوسط فاعلية 28.14.
ولأن اللقب العربي هو ما كان ينقص خزائن نادي شباب الفحيص، وجهت إدارة النادي بوصلة اختيار الجهاز الفني نحو نوعية معينة من اللاعبات المحترفات القادرات على النهوض بالفريق في الأوقات المهمة وتحقيق الإضافة المرجوة، ليقع اختيار المدرب نايف عصفور ومساعدته روبي حبش على المحترفتين كايلا بوينتر (25 عاما) وأنجيلا تومبكينز، قبل أن تتعرض كايلا لإصابة مفاجئة خلال التدريبات ليتم استبدالها بمواطنتها بروكي ويليامز، في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الأسبوع.
وخاضت الأميركية بروكي ويليامز (34 عاما)، 7 مباريات مع شباب الفحيص في بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، وبلغ متوسط تسجيلها 25 نقطة، و6.85 متابعة و5.28 تمريرة حاسمة و3.28 تيرن أوفر وستيل، كما بلغت نسبة نجاحها في التسجيل من داخل القوس 58.3 % (35 من 60)، و44.44 % من خارج القوس (20 من 45) و81.81 % من خط الرميات الحرة (45 من 55).
في المقابل، كانت مواطنتها أنجيلا تومبكينز (33 عاما) تخوض العدد ذاته من المباريات، وبلغ متوسط تسجيلها 23.14 نقطة، و14.42 متابعة ناجحة و3.57 تمريرة حاسمة و2.14 تيرن أوفر و0.71 ستيل و0.28 بلوك شوت، كما بلغت نسبة نجاحها في التسجيل من داخل القوس 61.71 % (52 من 85) و59.09 % من خارج القوس (13 من 22)، و70.37 % من خط الرميات الحرة (19 من 27).
ولا يمكن التقليل من حجم الإضافة التي شكلتها نخبة اللاعبات المحليات اللواتي مثلن الفحيص مؤخرا في البطولة العربية، فكانت خبرات زارا النجار ورشا عبدة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وتالا شحاتيت تظهر في الأوقات الحاسمة، كما شكل الأداء المميز للشابتين جانسيت يالتشين وماسة النوباني المفاجأة السارة في البطولة، إلى جانب تقديم اللاعبات فرح الشياب وذكرى شحادة وسارة عباسي الإضافة المرجوة في دقائق اللعب التي حصلن عليها خلال مباريات البطولة العربية.
لا شك أن الأندية قد تقع في شرك التعاقد مع لاعبات غير اللاعبات اللواتي شاهدنها عبر تسجيلات "فيديو"، وتقع أيضا في شرك "السماسرة" ووكلاء اللاعبين الذين جاءوا بمن هب ودب للاحتراف، في ظل غياب معايير استقدام المحترفات من الخارج، وفي ذات الوقت كانت الأندية تعجز عن دفع مبالغ كبيرة نظير احتراف لاعبات مميزات يمكن أن يشكلن الإضافة النوعية وأن يساهمن في تحقيق الإنجازات، فضلا عن تضارب مواعيد البطولات وارتباط المحترفات بعقود طويلة مع فرقهن الأم.
وتفتح المقارنة بين واقع الفحيص في الموسم الحالي، وواقع المنافسين الآخرين، آفاقا أمام تساؤلات عدة، بعدما أدرك رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي أن المشاركة الناجحة تتطلب توفيرا لدعم مالي يلبي احتياجات الفريق، وهو ما حرص على إنجازه، فضلا عن اختيار جهاز فني قادر على تأمين مخزون طيب من اللاعبات بجودة عالية، بعيدا عن استنساخ التجارب السابقة بالمشاركات المكثفة دون بلوغ الجاهزية المطلوبة.
ومن باب المفارقة، غاب دور المحترفتين الأميركيتين كاي جيمس وتشلسي هوبكينز في الظهور بالأوقات المهمة لقيادة طموحات شباب الفحيص التي تبخرت في الظفر بلقب البطولة العربية العام 2021، والتي حمل لقبها بيروت اللبناني، وهي البطولة التي نالت فيها محترفة الأرثوذكسي أيضا، الأميركية شارون هيوستن، لقب "المحترفة الأسوأ في البطولة" بشهادة النقاد والمحللين، فيما لم تظهر مواطنتها كيري جايلز بمستوى يفوق قدرات اللاعبات المحليات مع "نسور عبدون".
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