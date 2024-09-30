رغم التحديات.. الدعم الإماراتي متواصل لمساندة غزة

هذا النهج، الذي أرسته قيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال يشكل ركيزة أساسية في سياسات الإمارات، والتي تسير على خطاها القيادة الحالية في تقديم الدعم المستمر للأشقاء الفلسطينيين.



وعلى مدى عقود امتدت يد العون الإماراتية إلى مناطق عدة في فلسطين، من بينها قطاع غزة، القدس، وجنين، حيث تم تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة تشمل بناء المدن السكنية، وتقديم الرعاية الصحية، إلى جانب دعم مالي متواصل.

كما برز الدور الإماراتي بشكل خاص في الأزمات الطارئة والاستثنائية، مثل تلك التي يواجهها سكان قطاع غزة في الفترة الأخيرة، إذ سارعت الإمارات إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة استجابة للتحديات الكبيرة التي يعيشها الغزيون منذ أكثر من عام.



مبادرات إماراتية إنسانية

منذ بداية التصعيد في غزة، بادرت دولة الإمارات لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، حيث أطلقت سلسلة مبادرات إنسانية تهدف إلى دعم سكان قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، وتقديم الدعم الطبي العاجل للمرضى والمصابين، وخاصة الأطفال.

حيث أعلنت الإمارات عن تخصيص مساعدات عاجلة لإغاثة المدنيين كتوفير الغذاء، والدواء، والمستلزمات الطبية الضرورية، والمتطلبات المعيشية، إلى جانب تأكيد القيادة الإماراتية على أهمية توفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم أخطار الحرب والحفاظ على على حياة المدنيين ومرافق الحياة وفقاً للقانون الدولي الإنساني.



جسور جوية للمساعدات

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تم تسيير جسور جوية لنقل المساعدات الإنسانية من الإمارات إلى مطار العريش في مصر، ومن هناك إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" متعددة المجالات والمراحل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين في قطاع غزة، وبلورة مبادرات مختلفة لتلبية احتياجات المتضررين. حيث تضمنت هذه العملية إسقاط المساعدات عبر رحلات جوية تحت عنوان "طيور الخير"، وتنفيذ حملات إغاثية. كما تم التعاون مع مؤسسات خيرية دولية، ومن أبرزها مؤسسة المطبخ المركزي العالمي "سنترال كيتشين" من خلال تسيير شحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر الممر البحري الذي كان قائماً في وقت سابق.



جهود متكاملة

عملت المؤسسات الخيرية الإماراتية، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومدينة الإمارات الإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، بتناغم كامل لتنفيذ أهداف عملية "الفارس الشهم 3".

وقد تم فتح باب التطوع للعديد من الأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة بأبوظبي، والمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر الإماراتي والمؤسسات الخيرية في الإمارات.



علاج الجرحى والمرضى

ووجه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات بعلاج 1000 طفل من قطاع غزة في مستشفيات الإمارات، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، إضافة إلى استضافة 1000 فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من القطاع من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاج وجميع أنواع الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مستشفيات الدولة، واستضافة المرضى وعائلاتهم في مدينة الإمارات الإنسانية التي تعد نموذجاً ريادياً في العمل الخيري، حيث وصل أكثر من 1500 من الحالات المستهدفة.



وأقامت دولة الإمارات المستشفى الإماراتي العائم قبالة ساحل مدينة العريش، الذي يتوافر فيه 100 سرير، واستقبل مئات الحالات للعلاج، كما أقامت المستشفى الميداني الإماراتي في جنوب غزة تحت إشراف فريق طبي إماراتي، ويعمل فيه أكثر من 100 من الكوادر الطبية والصيدلانية وفنيي المختبرات، وتعامل المستشفى مع أكثر من 48 ألفاً و320 حالة لعلاجها منذ افتتاحه في الثاني من ديسمبر 2023.



مساهمات صحية وغذائية

إضافة إلى ذلك، قدمت الإمارات دعماً مالياً كبيراً للجهود الإنسانية في غزة، حيث خصصت 20 مليون دولار من خلال وكالة "الأونروا" لدعم الفلسطينيين لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. ووجه رئيس دولة الإمارات بتكثيف المساعدات الإنسانية لسكان غزة في شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص 5 ملايين دولار لدعم جهود سيغريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتقديم 50 مليون درهم مساعدات عاجلة عن طريق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وبتوجيهات سموه أيضاً أعلنت المؤسسة في يناير 2024، عن تقديم منحتين لدعم القطاعين الغذائي والصحي في قطاع غزة؛ الأولى بقيمة 43 مليون درهم (11,7 مليون دولار ) لتوفير الدعم الغذائي المباشر، والثانية بقيمة 37 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم القطاع الصحي في غزة، خصوصاً لفئة الأطفال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



حملة "تراحم من أجل غزة"

أطلقت وزارة الخارجية الإماراتية بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي حملة "تراحم من أجل غزة"، والتي شارك فيها أكثر من 24 ألف متطوع. تم خلالها إعداد 71 ألف حزمة إغاثية من خلال فعاليات تم تنظيمها في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية. كما تم تخصيص 15 مليون دولار دعماً لـ"صندوق أمالثيا"، بهدف دعم الممر البحري بين الموانئ القبرصية وغزة.



دعم البنية التحتية والمياه

من بين المشاريع الهامة التي نفذتها الإمارات، إنشاء محطات تحلية مياه لتوفير أكثر من مليون غالون من المياه يومياً، والتي يستفيد منها مئات الآلاف من سكان غزة. كما تم توفير عدد من المخابز الأوتوماتيكية لتلبية احتياجات آلاف الفلسطينيين من الخبز يومياً.



وعلى صعيد المساعدات الغذائية عملت الإمارات على إيصال أكثر من 2000 طن من الإمدادات الغذائية بحراً إلى قطاع غزة، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والولايات المتحدة وقبرص والأمم المتحدة، وبالشراكة مع وكالة أنيرا، بالإضافة إلى 300 طن من المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع، عبر الممر البحري، بالتعاون مع مؤسسة المطبخ المركزي العالمي. كما أرسلت الإمارات 8 سفن مساعدات إلى ميناء العريش، حملت أكثر من 18 ألفاً و500 طن من الإمدادات الغذائية، لإدخالها إلى القطاع.



ومن خلال هذه الجهود الإنسانية المتواصلة، تظل الإمارات في مقدمة الدول التي تدعم الشعب الفلسطيني وتخفف من معاناته، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها قطاع غزة.