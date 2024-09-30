تقرير: 117 دولة تعرضت لهجمات الفدية في عام واحد



بحسب ما نقله موقع ذا ريكورد عن تقرير Ransomware Task Force الصادر عن معهد التكنولوجيا والسلامة غير الهادفة للربح، نفذت 66 مجموعة اختراق تلك الهجمات خلال العام الماضي، مستهدفة عدداً أكبر من الدول بلغ 117 دولة، مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58 فريق اختراق في العام 2022.



أبرز الدول المخترقة

وأشار التقرير، الذي اعتمد على بيانات تم جمعها بواسطة موقع eCrime المسؤول عن جمع وتنظيم وحصر تسريبات البيانات على مواقع ومنتديات بيع البيانات المسربة، كانت مناطق جنوب آسيا وأميركا الجنوبية أكثر مناطق العالم استهدافاً نظراً لاهتمام الدول فيهما بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ.



وكانت إيران وباكستان والبرازيل والهند على قمة قائمة الدول المستهدفة، خاصة البرازيل، نظراً لتزامن العام الماضي مع انتخاباتها الرئاسية، إلى جانب ارتفاع استهداف المستشفيات والشركات والأنظمة المالية في الهند.

أبرز مجموعات الاختراق



وحصدت مجموعات الاختراق Lockbit وAlphV نصيب الأسد من هجمات الفدية خلال العام الماضي، كذلك كانتا أكثر فرق المخترقين التي تواجه ضربات من الأجهزة الأمنية خلال 2023، وتضمنت أهدافها ضحايا في قطاعات الإنشاءات والرعاية الصحية وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع الأعمال.



وأشار التقرير إلى أن نموذج تأجير برمجيات الفدية من مطوريها إلى فرق الاختراق الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح أكثر ربحية وانتشاراً؛ مما تسبب في اتساع دائرة الاستهداف ودخل عدد كبير من الشركات بمختلف أحجامها ضمن دائرة المستهدفين من جانب مجموعات الاختراق.



وأكد التقرير أن نصف المقترحات التي قدمها فريق إعداده خلال 2021 لم يتم تنفيذها من جانب الشركات وقطاع الأعمال خاصة على مستوى ضرورة تجاهل الطلبات المستمرة من جانب المخترقين لدفع الفدية، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة من وكالات وهيئات إنفاذ القانون بضرورة عدم التجاوب مع تلك الطلبات للحد من زيادة هجمات الفدية، بسحب موقع بلومبرغ.





وأشار التقرير إلى أن موقع eCrimes يعتمد على التقارير والاختبارات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وكذلك شركة أبحاث البلوكتشين Chainalysis بشأن حركة العملات المشفرة، والتي تعتبر هي العملة الرسمية للدفع للمخترقين في هجمات الفدية.



وأشار الفريق في أبريل إلى أنه على الرغم من أن بعض مقترحاته لمواجهة هجمات الفدية تتطلب جانباً تشريعياً إلا أن الأغلبية العظمى منها تحتاج إلى استعدادات إدارية وتقنية من جانب الشركات والمؤسسات، مؤكداً على أن الحكومات لم تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي هذا النوع من الهجمات السيبرانية.