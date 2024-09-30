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حزب الله: قواتنا مستعدة لأي توغل بري للجيش الإسرائيلي

9/30/2024 3:00:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب الأمين العام لـ((حزب الله)) نعيم قاسم، اليوم (الاثنين)، إن عمليات الحزب استمرت بنفس الوتيرة وأكثر منذ مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، مضيفاً: ((قواتنا مستعدة لأي توغل بري للجيش الإسرائيلي وهي جاهزة للالتحام البري معه)).
وأشار قاسم في كلمة مصورة، إلى أن ((نصرالله قتل مع أربعة آخرين في الضربات الإسرائيلية بينهم قيادي إيراني))، نافياً وجود اجتماع بحضور 20 قيادياً كما ذكرت إسرائيل.


وقال: ((حزب الله سيواصل مواجهة إسرائيل مساندة لغزة ووردا على الاغتيالات))، لافتا إلى أن ((الحزب ضرب أهدافا إسرائيلية على مسافة 150 كيلومترا داخل إسرائيل)).


وتابع: ((النصر حليفنا ونحتاج بعض الصبر وسنختار أمينا عام للحزب في أقرب فرصة)).

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