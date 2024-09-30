حزب الله: قواتنا مستعدة لأي توغل بري للجيش الإسرائيلي

MENAFN - Alghad Newspaper)وأشار قاسم في كلمة مصورة، إلى أن ((نصرالله قتل مع أربعة آخرين في الضربات الإسرائيلية بينهم قيادي إيراني))، نافياً وجود اجتماع بحضور 20 قيادياً كما ذكرت إسرائيل.



وقال: ((حزب الله سيواصل مواجهة إسرائيل مساندة لغزة ووردا على الاغتيالات))، لافتا إلى أن ((الحزب ضرب أهدافا إسرائيلية على مسافة 150 كيلومترا داخل إسرائيل)).



وتابع: ((النصر حليفنا ونحتاج بعض الصبر وسنختار أمينا عام للحزب في أقرب فرصة)).