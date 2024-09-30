حزب الله: قواتنا مستعدة لأي توغل بري للجيش الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب الأمين العام لـ((حزب الله)) نعيم قاسم، اليوم (الاثنين)، إن عمليات الحزب استمرت بنفس الوتيرة وأكثر منذ مقتل الأمين العام للحزب حسن نصر الله، مضيفاً: ((قواتنا مستعدة لأي توغل بري للجيش الإسرائيلي وهي جاهزة للالتحام البري معه)).
وأشار قاسم في كلمة مصورة، إلى أن ((نصرالله قتل مع أربعة آخرين في الضربات الإسرائيلية بينهم قيادي إيراني))، نافياً وجود اجتماع بحضور 20 قيادياً كما ذكرت إسرائيل.
وقال: ((حزب الله سيواصل مواجهة إسرائيل مساندة لغزة ووردا على الاغتيالات))، لافتا إلى أن ((الحزب ضرب أهدافا إسرائيلية على مسافة 150 كيلومترا داخل إسرائيل)).
وتابع: ((النصر حليفنا ونحتاج بعض الصبر وسنختار أمينا عام للحزب في أقرب فرصة)).
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