جوليا رمضان.. أعانت نازحي صيدا واستشهدت بعد ساعات

وكتبت جوليا عبر حسابها الخاص فيسبوك: "يا جماعة الخير في عيلة ب صيدا من ١٨ شخص بحاجة ل مساعدات ما عندن شي معقول نقدر نأملن شي؟" لتستشهد بعد نشره بساعات قليلة، رفقة والدتها.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، سخرت الشابة جوليا صفحاتها على مواقع لتقديم يد العون للنازحين اللبنانيين.

في رثاء جوليا

قام أصدقاء جوليا من داخل لبنان وخارجها برثائها فور إعلان استشهادها، فكتب الصحفي نبيل مملوك: ثأري مع هذا العدوّ بات شخصيًّا:

صديقتي الملاك جوليا رمضان شهيدة...ما عم بصدق يا الله!

آخر محادثة بيننا كانت ليل أمس









أما غادة أرناؤوط فكتبت: جوليا استشهدت بالغارة التي استهدفت مبنى سكنيًّا في عين الدلب / صيدا ...

جوليا كانت تستخدم وسائل التواصل من أجل مساعدة النازحين في بنات جيلها يرقصن على اغنية ( أُضرُب ) ، وغيرهن يقمن بالعنتريات والإستفزاز على التيك توك وهنّ في مأمن !!

هكذا يكون النضال في الساحات وليس من خلف الشاشات !

رحم الله الشهيدة جوليا رمضان ووالدتها وألهم والدها ومحبيها الصبر والسلوان !









ورثى روي بخاري صديقته جوليا قائلا: ما توقّعت يجي النهار يلي رح أنعيكِ فيه يا صديقتي

صديقة غالية عزيزة...إنتِ يلي كنتي حتى آخر لحظة عم تحاولي تساعدي النازحين و حاملة همّ الكلّ

جوليا رمضان شهيـ ـدة في الغارة اليوم على عين الدلب شرق صيدا

















العدوان الإسرائيلي على صيدا

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، استشهاد 24 شخصا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي عين الدلب في صيدا جنوبي لبنان.



وقالت الوزارة إن " اعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 24 شخصا وإصابة 29 شخصا بجروح".



وتشنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان منذ الاثنين الماضي.