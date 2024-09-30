جوليا رمضان.. أعانت نازحي صيدا واستشهدت بعد ساعات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهدت الشابة اللبنانية جوليا رمضان بعد مضي ساعات قليلة على نشرها "مناشدات" عبر فيسبوك لمساعدة الأسر النازحة والناجية من القصف الصهيوني على مدينة صيدا اللبنانية.
وكتبت جوليا عبر حسابها الخاص فيسبوك: "يا جماعة الخير في عيلة ب صيدا من ١٨ شخص بحاجة ل مساعدات ما عندن شي معقول نقدر نأملن شي؟" لتستشهد بعد نشره بساعات قليلة، رفقة والدتها.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، سخرت الشابة جوليا صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم يد العون للنازحين اللبنانيين.
في رثاء جوليا
قام أصدقاء جوليا من داخل لبنان وخارجها برثائها فور إعلان استشهادها، فكتب الصحفي نبيل مملوك: ثأري مع هذا العدوّ بات شخصيًّا:
صديقتي الملاك جوليا رمضان شهيدة...ما عم بصدق يا الله!
آخر محادثة بيننا كانت ليل أمس
أما غادة أرناؤوط فكتبت: جوليا استشهدت بالغارة التي استهدفت مبنى سكنيًّا في عين الدلب / صيدا ...
جوليا كانت تستخدم وسائل التواصل من أجل مساعدة النازحين في بنات جيلها يرقصن على اغنية ( أُضرُب ) ، وغيرهن يقمن بالعنتريات والإستفزاز على التيك توك وهنّ في مأمن !!
هكذا يكون النضال في الساحات وليس من خلف الشاشات !
رحم الله الشهيدة جوليا رمضان ووالدتها وألهم والدها ومحبيها الصبر والسلوان !
ورثى روي بخاري صديقته جوليا قائلا: ما توقّعت يجي النهار يلي رح أنعيكِ فيه يا صديقتي
صديقة غالية عزيزة...إنتِ يلي كنتي حتى آخر لحظة عم تحاولي تساعدي النازحين و حاملة همّ الكلّ
جوليا رمضان شهيـ ـدة في الغارة اليوم على عين الدلب شرق صيدا
العدوان الإسرائيلي على صيدا
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الأحد، استشهاد 24 شخصا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي عين الدلب في صيدا جنوبي لبنان.
وقالت الوزارة إن " اعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 24 شخصا وإصابة 29 شخصا بجروح".
وتشنّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على لبنان منذ الاثنين الماضي.
MENAFN30092024000072011014ID1108730977
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.