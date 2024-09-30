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القسام تنصب كمينا مركبا للاحتلال في خان يونس.. وهذه تفاصيله

9/30/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من نصب كمين لجنود العدو الصهيوني شرق خان يونس اوقعتهم بين قتيل وجريح .
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قالت "كتائب القسام"، في بيان لها، "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة "ميركفاه" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بالعبوات وقذائف "الياسين 105" وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأكدت "كتائب القسام"، أن المجاهدين رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

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