القسام تنصب كمينا مركبا للاحتلال في خان يونس.. وهذه تفاصيله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من نصب كمين لجنود العدو الصهيوني شرق خان يونس اوقعتهم بين قتيل وجريح .
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قالت "كتائب القسام"، في بيان لها، "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة "ميركفاه" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بالعبوات وقذائف "الياسين 105" وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".
وأكدت "كتائب القسام"، أن المجاهدين رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.
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