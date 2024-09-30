الأمم المتحدة: ثلثا مباني غزة تضررت جراء الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت منذ تشرين الأول 2023.
وقال مركز الأقمار الاصطناعية التابع للمنظمة "يونوسات"، إن الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3و6 أيلول الحالي أظهرت تدهورا واضحا.
وبحسب مركز أخبار المنظمة، قال المركز "يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني في قطاع غزة لحقت أضرارا بها، تمثل هذه الـ66 في المئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى".
وقدر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
فيما، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) و"يونوسات"، إن ما يقرب من 68 في المئة من حقول المحاصيل الدائمة في قطاع غزة سجلت تراجعا كبيرا في صحة المحاصيل وكثافتها في أيلول الحالي.
--(بترا)
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