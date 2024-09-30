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الأمم المتحدة: ثلثا مباني غزة تضررت جراء الحرب

9/30/2024 3:00:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت منذ تشرين الأول 2023.
وقال مركز الأقمار الاصطناعية التابع للمنظمة "يونوسات"، إن الصور عالية الدقة التي تم جمعها يومي 3و6 أيلول الحالي أظهرت تدهورا واضحا.
وبحسب مركز أخبار المنظمة، قال المركز "يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني في قطاع غزة لحقت أضرارا بها، تمثل هذه الـ66 في المئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى".
وقدر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
فيما، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) و"يونوسات"، إن ما يقرب من 68 في المئة من حقول المحاصيل الدائمة في قطاع غزة سجلت تراجعا كبيرا في صحة المحاصيل وكثافتها في أيلول الحالي.
--(بترا)

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