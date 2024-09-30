دوبيميد تعلن عن إطلاق آنتي آج بيوزوم، أحدث الحلول الابتكارية في الطب التجميلي

في حدث استثنائي، أعلنت دوبيميد، الشركة الرائدة في مجال التجهيزات الطبية التجميلية، عن إطلاق منتجها الجديد والمبتكرانتي اج بيوزوم

AnteAGE MDX BiosomeTM شهد الحفل حضور أكثر من 200 طبيب ومختص في مجال التجميل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في المجال، تم خلال الفعالية استعراض تفاصيل هذا المنتج، الذي يمثل ثورة نوعية في تقنيات العناية بالبشرة وتجديدها، وتضمن كذلك عروضاً تقديمية غنية بالمعلومات ولقاءات تفاعلية بين الأطباء والمشاركين، حيث تم مناقشة الفوائد العلمية للمنتج وكيفية استخدامه لتحقيق أفضل النتائج.

AnteAGE MDX BiosomeTM: ثورة علمية في العناية بالبشرة

يمثل انتي آج بيوزومTM علاجًا متقدمًا مصممًا لمحاكاة عمليات التجديد الطبيعية في الجسم، من خلال الاعتماد على تكنولوجيا الإكسوزومات المحاكية حيويًا، تعمل كرسائل بيولوجية دقيقة يتم توجيهها إلى خلايا البشرة لتحفيزها على العمل بكفاءة أكبر، تمامًا كما تفعل في مرحلة الشباب.

يعمل انتي آج بيوزومTM على تحسين قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما العنصران الأساسيان للحفاظ على مرونة البشرة ونضارتها، بفضل هذه التقنية المتطورة، يُمكن للمنتج أن يخترق طبقات الجلد العميقة بفعالية، ليحقق نتائج ملموسة تشمل تقليل ظهور التجاعيد، تحسين ملمس البشرة، وتوحيد لونها.

ماذا الذي يجعل أنتي آج بيوزومTM فريدًا؟



على عكس المنتجات التقليدية التي تعتمد على مكونات قد تكون غير فعالة أو غير متسقة، فإن بيوزومTM تم تصنيعه بشكل اصطناعي لتحقيق دقة وثبات في النتائج، هذه الدقة تجعل المنتج قادرًا على تقديم نتائج موثوقة ومتكررة، حيث يبلغ حجم الجسيمات النانوية في بيوزومTM حوالي 100 نانومتر، مما يعزز قدرته على التغلغل في الجلد وتحقيق تجديد شامل ومستدام للبشرة.

المنتج الأول من نوعه في الشرق الأوسط!





كونه أول منتج من نوعه في الشرق الأوسط الذي يعتمد على أحدث جيل من الإكسوزومات الاصطناعية، يقدم أنتي آج بيوزومTM حلًا متكاملًا للعناية بالبشرة في منطقة تشهد تحديات بيئية ومناخية فريدة، من خلال تعزيز عمليات التجدد الطبيعية للبشرة، يساعد هذا العلاج على مواجهة الآثار السلبية مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس والتلوث، التي تؤدي إلى تلف البشرة وتسريع علامات الشيخوخة.

نقلة نوعية في عالم التجميل التجديدي



يجمع المنتج بين التكنولوجيا الحيوية المتقدمة والمعايير الطبية العالية، حيث تم اعتماده من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وفقًا لأحدث معايير تنظيم مستحضرات التجميل (MOCRA)،

مما يجعل المنتج آمنًا وفعالًا، وهو ما يتيح للمستخدمين الحصول على نتائج مثبتة علميًا تتماشى مع أعلى معايير العناية بالبشرة.

بعد النجاح الساحق لتقنية أنتي آج إكسوزومTM في تحقيق نتائج مذهلة في تجديد خلايا البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، حيث أصبحت الإكسوزومات جزءًا أساسيًا في العلاجات التجميلية المتقدمة، نأتي اليوم بإطلاق الإصدار الأحدث أنتي آج بيوزوم الذي

يعزز من فعالية التكنولوجيا السابقة ويتفوق عليها عبر تحسين دقة الجسيمات وزيادة قدرتها على اختراق طبقات البشرة بعمق أكبر.



بيوزومTM ليس فقط تطورًا طبيعيًا للإكسوزوم، بل هو ثورة نوعية في مجال تجديد البشرة، يقدم نتائج أكثر استدامة وسرعة، مما يجعله الحل المثالي للعناية المتقدمة بالبشرة.

نبذة عن دوبيميد



دوبيميد هي شركة رائدة تمتد جذورها لأكثر من أربعين عامًا في مجال تقديم الحلول التجميلية والطبية الحديثة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي، على مر السنين، رسخت دوبيميد مكانتها كشركة مبتكرة ومتطورة، إذ ساهمت في إحداث نقلة نوعية في عالم العلاجات التجميلية والأجهزة الطبية المتقدمة، مقدمة حلولًا جديدة وغير مسبوقة في المنطقة.

تعمل دوبيميد بشغف على تقديم أحدث التقنيات بأعلى معايير الجودة والاحترافية، حيث تتعاون مع كبرى العيادات والمراكز الطبية المرموقة في المنطقة، تلتزم الشركة بتطبيق أفضل بروتوكولات التخزين والتوزيع، لضمان وصول المنتجات إلى عملائها في أفضل حالاتها.

تشمل مجموعة الحلول التي تقدمها دوبيميد منتجات مكافحة الشيخوخة، العلاجات التجميلية غير الجراحية، العلاجات الحميمية، وأجهزة نحت الجسم، كما توفر تقنيات متقدمة للعناية بالشعر والبشرة مثل أجهزة الليزر، الحقن الموضعية، ومنتجات العناية المنزلية.

بفضل التزامها الدائم بالابتكار والجودة، اكتسبت دوبيميد ثقة كبار أطباء الجلدية والتجميل في العالم، وهي تشارك بانتظام في المؤتمرات والأحداث الطبية والتجميلية الهامة لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، يؤمن فريق دوبيميد أن الابتكار والاجتهاد والشفافية هم الأسس التي ترسم ملامح مستقبل أفضل للشركة والمجتمع.