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في جنوب لبنان لا مكان لغرور العظمة بدخول بري

9/30/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
30/9/2024

في الضاحية الجنوبية في بيروت أخرجوا ظهر أول من أمس، جثة رئيس حزب الله، حسن نصر الله، من تحت أنقاض مركز القيادة، المبنى الذي قصفه سلاح الجو الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي. بعد وقت قصير أكد حزب الله، أنه في هذا الهجوم قتل أيضا علي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله. في هجوم آخر لإسرائيل يوم السبت الماضي قتل نبيل قاووق، وهو اسم معروف في قيادة حزب الله منذ ثلاثة عقود. وأول من أمس، حيث استؤنف القصف في الضاحية، يبدو أنه كان على مرمى الهدف عدد من الباقين في قيادة حزب الله.
بعيدا عن هناك، في ايران، في حادث لم تتضح ظروفه بعد، قتل المنسق الأعلى اليمني للحوثيين بتحطم مروحية. في اليمن نفسها قصف سلاح الجو للمرة الثانية ميناء الحديدة ردا على إطلاق صاروخ على مركز البلاد قبل يومين. جميع هذه العمليات، التي كل واحدة منها كانت ستحصل على عنوان كبير لو أنها كانت قبل شهر أو شهرين، تم إبعادها إلى هامش الأخبار على خلفية اغتيال حسن نصر الله، الذي هو من الأشخاص المهمين في الشرق الأوسط في العقود الأخيرة.
في مقال نشر في مجلة "تايم" اقتبس فراس مقصد، محلل في أحد معاهد الأبحاث في واشنطن، مقولة قديمة لفلادمير اليتش لينين: "هناك عقود لا يحدث فيها أي شيء. وهناك أسابيع تحدث فيها عقود".
هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة للأسابيع الأخيرة التي فيها يبدو أن اسرائيل حطمت تقريبا بشكل كامل العمود الفقري لقيادة لحزب الله، ودمرت جزءا كبيرا من مخزون صواريخه وقذائفه، وأنهت ذلك بعملية الاغتيال الصارخة لرئيسه. ولكن المهمة لم تنته حقا. فالهجمات الكثيفة لسلاح الجو تستهدف، إلى جانب الاستمرار في ملاحقة الشخصيات الرفيعة، مخازن صواريخ وقذائف أخرى. سؤال واحد بقي مفتوحا وهو هل العملية التي تستكمل الهجوم الجوي، التي سجلت نتائج بعيدة المدى، ستشمل هجوما بريا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟.
رؤساء المجالس المحلية على الحدود الشمالية، التي تم إخلاء سكانها، إضافة إلى شخصيات رفيعة في قيادة المنطقة الشمالية، يضغطون للدفع قدما بهذه الخطوة. حسب قولهم هناك حاجة كبيرة الى معالجة البنية التحتية العسكرية التي أقامها رجال حزب الله، بالأساس وحدات قوة "الرضوان"، قرب الحدود، فوق وتحت الأرض، خلال سنوات منذ الحرب الأخيرة في العام 2006. ومثلما حدث في قطاع غزة، فإن هذا يمكن أن يتم بالأساس بواسطة إدخال القوات البرية، لكن سيرافقه احتكاك عسكري أصعب وخسائر أيضا. على مدى سنين تمت مناقشة خطط مختلفة، بدءا من دخول محدود إلى مناطق سيطرة وانتهاء باحتلال كل المنطقة جنوب نهر الليطاني.
مع الأخذ في الحسبان الإجراءات التي قام بها حزب الله لسنوات استعدادا لعملية برية من قبل إسرائيل في جنوب لبنان، فإن هذه لن تكون مهمة سهلة. حتى لو كان الكثير من أعضاء الحزب هربوا نحو الشمال. النقاشات في إسرائيل تتناول مسألة هل هذه العملية هي حيوية، وهل الضروري الآن هو ضربة أخرى للحزب من أجل تدميره والمس بمكانته وقدراته لسنوات.
الادعاء السائد في الفترة الأخيرة، هو أن إسرائيل عانت من تقدير زائد لحزب الله، وخلال سنوات أخافت نفسها منه بشكل مبالغ فيه. الضعف والتشويش الذي يظهره حزب الله منذ هجوم البيجرات في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، يثير وبحق مثل هذه التساؤلات. مع ذلك، ليس بالصدفة أن هذه هي الحادثة الأولى من نوعها التي فيها جيش، أو منظمة، يشهد انهيارا كبيرا في وقت الحرب خلافا للتوقعات المسبقة. ضربة مفاجئة كبيرة جدا أثناء الحرب تؤدي إلى الفوضى والشلل وتضر باتخاذ القرارات في القيادة وتترك القادة في الميدان والجنود العاديين ليحاربوا وحدهم. بالتحديد إسرائيل من بين الجميع يجب أن تعرف ذلك. هذا تقريبا ما شاهدته فرقة غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
الإنجازات الكبيرة التي راكمها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، شجعت على أجواء النشوة في الاستوديوهات، حيث المذيعين والخبراء تنافسوا فيما بينهم على تقدير ضعف العدو وتوزيع المديح على إبداع إسرائيل. ومثلما هي الحال دائما، يجدر التذكر أنه لا يوجد هنا صافرة نهاية، وأن العدو، بدءا بايران وحتى حزب الله وحماس، ما يزال يمكنه الرد حتى لو تعرض لضربة شديدة. وحقيقة أن حزب الله يطلق في هذه المرحلة بضع مئات من الصواريخ ،تعكس كما يبدو قوة الصدمة والتشويش في صفوف الحزب. هذا لا يعني أنه لن يقوم أي أحد في مستوى القيادة هناك ويتولى زمام الأمور في القريب.
الأمر الذي يقلق هو رد إيران. فالحساب المفتوح على اغتيال اسماعيل هنية زاد بشكل كبير بعد اغتيال حسن نصر الله. وحتى أن الزعيم الروحي علي خامنئي (85 سنة)، الذي يحذر بشكل عام من التورط في حرب، يصعب التصديق أنه سيسمح لنفسه لفترة طويلة، "أن يمر مرور الكرام" على ما حدث.
بخصوص الساحة الجنوبية يمكن التقدير وبحذر أن الإشاعات حول موت رئيس حماس يحيى السنوار كانت مبالغ فيها، وربما سابقة لأوانها. وللمفارقة، ربما يوجد في ذلك أفضلية معينة، السنوار يظهر في هذه الأثناء أنه الشخص الوحيد في حماس الذي يمكنه عقد صفقة التبادل. وهو منذ فترة طويلة يقوم بتأخير الرد على محاولات الوساطة، لكنه ليس الوحيد الذي يفشل الصفقة. فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي بشر قبل يومين المواطنين بـ"أيام كبيرة" تنتظر شعب إسرائيل، يبدو كأنه فقد الاهتمام كليا بالمفاوضات في الجنوب.
نتنياهو يدفع ضريبة كلامية من أجل إعادة المخطوفين، لكنه عمليا يركز على الصراع الإقليمي الآخذ في السخونة. رئيس الحكومة يحظى بالتصفيق والهتافات من قاعدته السياسية، على خلفية النجاحات في لبنان، التي وبحق احتاجت منه اتخاذ قرارات في ظل عدم اليقين والمخاطرة. حسب ما يمكن فهمه الآن، فإن توجه نتنياهو هو نحو الهجمات على كل الجبهات. ووقف إطلاق النار لا يوجد على رأس سلم أولوياته رغم صراخ عائلات المخطوفين.

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