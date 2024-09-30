في جنوب لبنان لا مكان لغرور العظمة بدخول بري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
30/9/2024
في الضاحية الجنوبية في بيروت أخرجوا ظهر أول من أمس، جثة رئيس حزب الله، حسن نصر الله، من تحت أنقاض مركز القيادة، المبنى الذي قصفه سلاح الجو الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي. بعد وقت قصير أكد حزب الله، أنه في هذا الهجوم قتل أيضا علي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله. في هجوم آخر لإسرائيل يوم السبت الماضي قتل نبيل قاووق، وهو اسم معروف في قيادة حزب الله منذ ثلاثة عقود. وأول من أمس، حيث استؤنف القصف في الضاحية، يبدو أنه كان على مرمى الهدف عدد من الباقين في قيادة حزب الله.
بعيدا عن هناك، في ايران، في حادث لم تتضح ظروفه بعد، قتل المنسق الأعلى اليمني للحوثيين بتحطم مروحية. في اليمن نفسها قصف سلاح الجو للمرة الثانية ميناء الحديدة ردا على إطلاق صاروخ على مركز البلاد قبل يومين. جميع هذه العمليات، التي كل واحدة منها كانت ستحصل على عنوان كبير لو أنها كانت قبل شهر أو شهرين، تم إبعادها إلى هامش الأخبار على خلفية اغتيال حسن نصر الله، الذي هو من الأشخاص المهمين في الشرق الأوسط في العقود الأخيرة.
في مقال نشر في مجلة "تايم" اقتبس فراس مقصد، محلل في أحد معاهد الأبحاث في واشنطن، مقولة قديمة لفلادمير اليتش لينين: "هناك عقود لا يحدث فيها أي شيء. وهناك أسابيع تحدث فيها عقود".
هذا صحيح بالتأكيد بالنسبة للأسابيع الأخيرة التي فيها يبدو أن اسرائيل حطمت تقريبا بشكل كامل العمود الفقري لقيادة لحزب الله، ودمرت جزءا كبيرا من مخزون صواريخه وقذائفه، وأنهت ذلك بعملية الاغتيال الصارخة لرئيسه. ولكن المهمة لم تنته حقا. فالهجمات الكثيفة لسلاح الجو تستهدف، إلى جانب الاستمرار في ملاحقة الشخصيات الرفيعة، مخازن صواريخ وقذائف أخرى. سؤال واحد بقي مفتوحا وهو هل العملية التي تستكمل الهجوم الجوي، التي سجلت نتائج بعيدة المدى، ستشمل هجوما بريا للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟.
رؤساء المجالس المحلية على الحدود الشمالية، التي تم إخلاء سكانها، إضافة إلى شخصيات رفيعة في قيادة المنطقة الشمالية، يضغطون للدفع قدما بهذه الخطوة. حسب قولهم هناك حاجة كبيرة الى معالجة البنية التحتية العسكرية التي أقامها رجال حزب الله، بالأساس وحدات قوة "الرضوان"، قرب الحدود، فوق وتحت الأرض، خلال سنوات منذ الحرب الأخيرة في العام 2006. ومثلما حدث في قطاع غزة، فإن هذا يمكن أن يتم بالأساس بواسطة إدخال القوات البرية، لكن سيرافقه احتكاك عسكري أصعب وخسائر أيضا. على مدى سنين تمت مناقشة خطط مختلفة، بدءا من دخول محدود إلى مناطق سيطرة وانتهاء باحتلال كل المنطقة جنوب نهر الليطاني.
مع الأخذ في الحسبان الإجراءات التي قام بها حزب الله لسنوات استعدادا لعملية برية من قبل إسرائيل في جنوب لبنان، فإن هذه لن تكون مهمة سهلة. حتى لو كان الكثير من أعضاء الحزب هربوا نحو الشمال. النقاشات في إسرائيل تتناول مسألة هل هذه العملية هي حيوية، وهل الضروري الآن هو ضربة أخرى للحزب من أجل تدميره والمس بمكانته وقدراته لسنوات.
الادعاء السائد في الفترة الأخيرة، هو أن إسرائيل عانت من تقدير زائد لحزب الله، وخلال سنوات أخافت نفسها منه بشكل مبالغ فيه. الضعف والتشويش الذي يظهره حزب الله منذ هجوم البيجرات في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، يثير وبحق مثل هذه التساؤلات. مع ذلك، ليس بالصدفة أن هذه هي الحادثة الأولى من نوعها التي فيها جيش، أو منظمة، يشهد انهيارا كبيرا في وقت الحرب خلافا للتوقعات المسبقة. ضربة مفاجئة كبيرة جدا أثناء الحرب تؤدي إلى الفوضى والشلل وتضر باتخاذ القرارات في القيادة وتترك القادة في الميدان والجنود العاديين ليحاربوا وحدهم. بالتحديد إسرائيل من بين الجميع يجب أن تعرف ذلك. هذا تقريبا ما شاهدته فرقة غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
الإنجازات الكبيرة التي راكمها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، شجعت على أجواء النشوة في الاستوديوهات، حيث المذيعين والخبراء تنافسوا فيما بينهم على تقدير ضعف العدو وتوزيع المديح على إبداع إسرائيل. ومثلما هي الحال دائما، يجدر التذكر أنه لا يوجد هنا صافرة نهاية، وأن العدو، بدءا بايران وحتى حزب الله وحماس، ما يزال يمكنه الرد حتى لو تعرض لضربة شديدة. وحقيقة أن حزب الله يطلق في هذه المرحلة بضع مئات من الصواريخ ،تعكس كما يبدو قوة الصدمة والتشويش في صفوف الحزب. هذا لا يعني أنه لن يقوم أي أحد في مستوى القيادة هناك ويتولى زمام الأمور في القريب.
الأمر الذي يقلق هو رد إيران. فالحساب المفتوح على اغتيال اسماعيل هنية زاد بشكل كبير بعد اغتيال حسن نصر الله. وحتى أن الزعيم الروحي علي خامنئي (85 سنة)، الذي يحذر بشكل عام من التورط في حرب، يصعب التصديق أنه سيسمح لنفسه لفترة طويلة، "أن يمر مرور الكرام" على ما حدث.
بخصوص الساحة الجنوبية يمكن التقدير وبحذر أن الإشاعات حول موت رئيس حماس يحيى السنوار كانت مبالغ فيها، وربما سابقة لأوانها. وللمفارقة، ربما يوجد في ذلك أفضلية معينة، السنوار يظهر في هذه الأثناء أنه الشخص الوحيد في حماس الذي يمكنه عقد صفقة التبادل. وهو منذ فترة طويلة يقوم بتأخير الرد على محاولات الوساطة، لكنه ليس الوحيد الذي يفشل الصفقة. فرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي بشر قبل يومين المواطنين بـ"أيام كبيرة" تنتظر شعب إسرائيل، يبدو كأنه فقد الاهتمام كليا بالمفاوضات في الجنوب.
نتنياهو يدفع ضريبة كلامية من أجل إعادة المخطوفين، لكنه عمليا يركز على الصراع الإقليمي الآخذ في السخونة. رئيس الحكومة يحظى بالتصفيق والهتافات من قاعدته السياسية، على خلفية النجاحات في لبنان، التي وبحق احتاجت منه اتخاذ قرارات في ظل عدم اليقين والمخاطرة. حسب ما يمكن فهمه الآن، فإن توجه نتنياهو هو نحو الهجمات على كل الجبهات. ووقف إطلاق النار لا يوجد على رأس سلم أولوياته رغم صراخ عائلات المخطوفين.
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