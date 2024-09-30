أميركا ترسل الآلاف من قواتها وطائرات مقاتلة للشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة أسوشيتد برس، الاثنين، إن الولايات المتحدة أرسلت الآلاف من قواتها وطائرات مقاتلة للشرق الأوسط استعدادا للدفاع عن إسرائيل إذا دعت الحاجة.
من جهته، قال مسؤول أميركي لرويترز، إن الولايات المتحدة لاحظت تمركزا لقوات إسرائيلية يشير إلى أن توغلا بريا في لبنان قد يكون وشيكا.
ورفض المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التطرق لمزيد من التفاصيل بشأن وضع القوات الإسرائيلية ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.
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