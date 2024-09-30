أميركا ترسل الآلاف من قواتها وطائرات مقاتلة للشرق الأوسط

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت وكالة أسوشيتد برس، الاثنين، إن الولايات المتحدة أرسلت الآلاف من قواتها وطائرات مقاتلة للشرق الأوسط استعدادا للدفاع عن إسرائيل إذا دعت الحاجة.



من جهته، قال مسؤول أميركي لرويترز، إن الولايات المتحدة لاحظت تمركزا لقوات إسرائيلية يشير إلى أن توغلا بريا في لبنان قد يكون وشيكا.



ورفض المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التطرق لمزيد من التفاصيل بشأن وضع القوات الإسرائيلية ورفض الإدلاء بمزيد من التصريحات.