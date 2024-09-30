Tuesday, 01 October 2024 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش اللبناني: إعادة تمركز قواتنا قرب الحدود مع إسرائيل

9/30/2024 3:00:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد مصدر في الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس، أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع تهديدات إسرائيلية بتوغّل محتمل.
وقال المصدر إن "قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى عند الحدود الجنوبية"، بعيد إبلاغ إسرائيل الولايات المتحدة بعمليات بريّة "محدودة" تستهدف البنى التحتية التابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.
وأفاد سكان محليون ومصدر أمني لرويترز بمشاهدة انسحاب الجيش اللبناني من عدة مواقع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
وكان وزير الجيش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال الاثنين، إن المرحلة التالية من الحرب على طول الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا، في حين ذكرت صحيفتان أميركيتان على الأقل أن قوات خاصة ربما نفذت بالفعل عمليات توغل داخل مساحات محدودة.
وقال غالانت في اجتماع لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل وفقا لبيان صادر عن مكتبه "ستبدأ المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله قريبا".
وقال إن المرحلة التالية ستساهم في تحقيق هدف الحرب المتمثل في إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم.

MENAFN30092024000072011014ID1108730968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث