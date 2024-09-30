الجيش اللبناني: إعادة تمركز قواتنا قرب الحدود مع إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد مصدر في الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس، أن قواته تعيد التمركز قرب الحدود في جنوب لبنان على وقع تهديدات إسرائيلية بتوغّل محتمل.
وقال المصدر إن "قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى عند الحدود الجنوبية"، بعيد إبلاغ إسرائيل الولايات المتحدة بعمليات بريّة "محدودة" تستهدف البنى التحتية التابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.
وأفاد سكان محليون ومصدر أمني لرويترز بمشاهدة انسحاب الجيش اللبناني من عدة مواقع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
وكان وزير
الجيش في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال الاثنين، إن المرحلة التالية من الحرب على طول الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا، في حين ذكرت صحيفتان أميركيتان على الأقل أن قوات خاصة ربما نفذت بالفعل عمليات توغل داخل مساحات محدودة.
وقال غالانت في اجتماع لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل وفقا لبيان صادر عن مكتبه "ستبدأ المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله قريبا".
وقال إن المرحلة التالية ستساهم في تحقيق هدف الحرب المتمثل في إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم.
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