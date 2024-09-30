بايدن يدعو لوقف إطلاق النار وإسرائيل تستعد لاجتياح برى في لبنان



دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الاثنين" إلى وقف إطلاق النار عندما سئل عن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لاجتياح بري محدود للبنان فيما تقول إنها حرب تشنها ضد مقاتلي حزب الله.

وعندما سئل بايدن عما إذا كان مرتاحا لخطة إسرائيل، قال "ما يريحني هو أن يتوقفوا عن ذلك".



و نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريباً.

وأضاف المسؤول أن نطاق العملية سيكون أصغر من حرب إسرائيل ضد جماعة حزب الله اللبنانية في 2006 وستركز على أمن التجمعات السكنية القريبة من الحدود.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في القريب العاجل.