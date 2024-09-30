اختراق إسرائيل لحزب الله.. عقود من الرصد والحرب في سوريا الثغرة القاتلة

لم تكن رحلة اختراق حزب الله اللبناني سهلة بالنسبة إلى إسرائيل، فمنذ نشأته في بداية الثمانينيات، وحتى أصبح من القوى العسكرية والسياسية البارزة في لبنان، شكل الحزب تحدياً كبيراً

لإسرائيل التي راكمت عبر عقود أساليب وطرقاً استخباراتية فريدة لاختراقه، لتأتيها الفرصة بانخراط الحزب في الصراع السوري، فتنجح في اختراقه وتكيل له الضربات واحدة تلو الأخرى.



في مساء الجمعة يوم 27 سبتمبر 2024، تعقب الجيش الإسرائيلي الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى مخبأ مبني على عمق كبير تحت مجمع سكني في جنوب بيروت، وأسقط ما يصل إلى 80 قنبلة للتأكد من مقتله، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ما أدى إلى تدمير أربعة مبان سكنية على الأقل.



ولكن الثقة التي تتمتع بها المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، والتي وجهت في الأسابيع القليلة الماضية ضربات مدمرة مستمرة إلى أحد أكبر منافسيها الإقليميين، تخفي حقيقة غير مريحة مفادها أنه وخلال ما يقرب من أربعة عقود من القتال ضد حزب الله، لم تتمكن إسرائيل من تغيير مسار الأمور إلا مؤخراً.

وبحسب مسؤولين حاليين وسابقين فإن ما تغير هو عمق ونوعية المعلومات الاستخباراتية التي تمكنت إسرائيل من الاعتماد عليها في الشهرين الماضيين، بدءاً باغتيال فؤاد شكر، أحد الأذرع القوية لنصر الله، في الثلاثين من يوليو الماضي.



وعلى مدى العقدين التاليين، اعتبرت الفرقتان 8200 و9900 مثالاً لكيفية استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجال الاستخبارات العسكرية، حيث قامت وحدة الاستخبارات الإسرائيلية المتطورة 8200، التي تُعنى بجمع المعلومات الاستخباراتية من خلال التنصت الإلكتروني والتجسس السيبراني، والفرقة 9900 الصور الاستخباراتية التي تركز على استخدام الصور الجوية والفضائية لجمع المعلومات حول الأعداء وتقديم تحليلات دقيقة حول الأوضاع الميدانية، بتقديم دعم حيوي لعمليات الجيش الإسرائيلي.



تحول



في تتبع لمراحل هذا الاختراق نجد أن عام 2006 كان عام تحول جذري في تعامل الاستخبارات الإسرائيلية مع حزب الله. خلال تلك الحرب، حاول الجيش الإسرائيلي اغتيال حسن نصر الله، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلم تحقق أي من الضربات الجوية التي تم توجيهها لنصر الله أهدافها.



ورغم خسارة إسرائيل تلك المعركة، إلا أنها خرجت بفائدة واحدة مهمة، وهي قرار إعادة تقييم قدراتها الاستخباراتية واستراتيجياتها، فانكبت الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية على تعزيز جهود جمع المعلومات، ما سمح لها بتحليل الوضع بدقة أكبر، وحسب ضابطة الاستخبارات السابقة ميري إيسين، فإن هذا التحول تطلب نظرة شاملة لحزب الله كقوة عسكرية وسياسية، بدلاً من التركيز فقط على جناحه العسكري.



جاء تدخل حزب الل في سورياه، ليضيف تعقيداً للمشهد، لكنه منح إسرائيل فرصة ذهبية لتعزيز قدراتها الاستخباراتية، حيث نجحت في اختبار تقنيات متقدمة مثل الأقمار الصناعية والطائرات من دون طيار لكشف ثغرات مهمة للحزب، ما زاد من دقة المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها.

بيانات عامة

إحدى أهم نتائج انخراط حزب الله في الحرب السورية، انكشافه أمام جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الذي وقع على منجم من البيانات العامة، حيث كانت المعلومات عن القتلى و"ملصقات الشهداء" وسيلة فعالة لجمع الكثير من المعلومات حول مقاتلي حزب الله، مثل تفاصيل عن انتماءات المقاتلين ومكانهم، ما ساعد في تحديد أنماط الحركة والتواصل داخل الجماعة. وعلى سبيل المثال عكست جنازات مقاتلي الحزب في سوريا تفاصيل مهمة عن كبار القادة، أتاحت لإسرائيل فهم تحركاتهم وتحليلها وصولاً إلى اقتناصهم واحداً تلو الآخر.

كان من أبرز الثغرات التي خلقتها الحرب السورية لحزب الله، أنها اضطرته للتوسع وتجنيد مقاتلين جدد، ما جعله أكثر عرضة للاختراق من قبل الجواسيس الإسرائيليين. كان لهذا التجنيد السريع إسهام كبير في تقويض آليات الرقابة الداخلية لحزب الله، ما جعل الجماعة أقل قدرة على تأمين معلوماتها.

تقنيات

تستخدم إسرائيل تقنيات متقدمة مثل الأقمار الصناعية والطائرات من دون طيار لجمع المعلومات، حيث خصصت وحدة 9900 لتحليل الكميات الهائلة من الصور والبيانات لتحديد أبسط التغيرات الطفيفة في المواقع، ليتم توظيف هذه المعلومات في تحديد مواقع مقاتلي الحزب، ومتابعة الاتصالات من الأجهزة الذكية، إلى جانب المعلومات المستمدة من الأجهزة المنزلية الحديثة، مثل ميكروفونات أجهزة التحكم عن بعد في التلفاز، التي أسهمت في كشف معلومات حساسة حول تحركات الأفراد.

ورغم كل هذه القدرات، ظهرت تحديات جديدة أمام الثقة الإسرائيلية من قبيل تداخل السياسي بالأمني، فمراراً تم إلغاء غارات جوية بناءً على طلب الولايات المتحدة، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.



ثمار

أثمرت جهود الاستخبارات الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة، عن توجيه ضربات مدمرة لحزب الله. فبداية من يوليو الماضي، نجحت إسرائيل في اغتيال فؤاد شكر، أحد القادة البارزين في الجماعة، ما شكل علامة فارقة في الصراع.



هذا النجاح عكس التقدم الذي حققته إسرائيل في جمع المعلومات الاستخباراتية حول القيادة والعمليات داخل حزب الله. لكن وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها إسرائيل، فإن حزب الله مازال يشكل قوة تهديد حقيقية.

يتطلب هذا الوضع المستمر من إسرائيل البقاء على أهبة الاستعداد، مع الاستمرار في تعزيز قدراتها الاستخباراتية لضمان أمنها، وستظل المعركة ضد حزب الله معركة طويلة الأمد، تستند إلى التكيف والاستجابة السريعة للتطورات على الأرض.