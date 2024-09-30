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أمريكا.. قاعدة جديدة تسهل شحن رقائق الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط

9/30/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن قاعدة قد تسهل شحن شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ أكتوبر 2023، ألزمت السلطات الأمريكية المصدرين بالحصول على تراخيص قبل شحن رقائق متقدمة إلى أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وبموجب القاعدة الجديدة، ستكون مراكز البيانات قادرة على التقدم للحصول على تصنيف يُعرف باسم "المستخدم النهائي المعتمد"، ما سيسمح لها بتلقي الشرائح بموجب ترخيص عام، بدلاً من الحاجة إلى أن يحصل الموردون الأمريكيون على تراخيص فردية لشحنها إليهم.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة ستعمل مع مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للاستفادة من البرنامج وأيضاً الحكومات المضيفة لضمان سلامة وأمن التكنولوجيا.

وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة في واشنطن من أن الشرق الأوسط قد يصبح قناة للصين للحصول على رقائق أمريكية متقدمة يُمنع شحنها مباشرة إلى الصين.

ولم ترد الشركة، التي تمتلك مراكز بيانات، بعد على طلب للتعليق.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن مراكز البيانات التي تتقدم بطلب للحصول على البرنامج ستخضع لعملية مراجعة صارمة للتأكد من وجود الضمانات اللازمة لمنع تحويل التكنولوجيا الأمريكية أو استخدامها بطرق تعارض الأمن القومي.

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