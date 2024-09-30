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السعودية تتوقع عجزاً بـ 101 مليار ريال من الناتج المحلي في 2025

9/30/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2025 بنفقات 1.285 تريليون ريال وإيرادات 1.184 تريليون ريال.

وقالت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي للميزانية إن المملكة تتوقع عجزاً 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025 عجزاً قيمته 101 مليار ريال بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

تقديرات ميزانية 2025 تأتي أقل بشكل طفيف عن تقديراتها السابقة للعام ذاته البالغة 1.3 تريليون ريال، وانخفضت الإيرادات 4% من 1.23 تريليون ريال، كما ارتفع العجز 38% عن التقديرات السابقة البالغة 73 مليار ريال.

وتتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع 3% خلال 2026 إلى 1.33 تريليون ريال، ثم 8% خلال 2027 بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد.

وتتوقع المملكة أيضاً أن تسجل 0.8 بالمئة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 و4.6 بالمئة في 2025.

وأكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

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