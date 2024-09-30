MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، الاثنين، أن 3 أحزاب ستحصل على الحد الأعلى من التمويل البالغ 120 ألف دينار، بحسب نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023.

وقال أمين عام سجل الأحزاب في الهيئة أحمد أبو زيد، إن 25 قائمة حزبية خاضت غمار الانتخابات النيابية 2024، تجاوزت 18 قائمة منها نصف نسبة الحسم "العتبة"، وهو ما يضعها ضمن قائمة الأحزاب، المؤهلة للحصول على تمويل.

وأشار إلى أنه من ضمن الـ18 قائمة، التي تجاوزت نصف نسبة الحسم، هناك 10 قوائم حصلت على مقاعد في العشرين، فيما لم تحصل الـ8 قوائم على مقاعد، لكن الأخيرة ستحصل على تمويل 30 ألف دينار.تقسم بالتساوي بين الاحزاب المتألفة.

وأوضح أبو زيد، أن سجل الأحزاب في الهيئة يتلقى على مدار الساعة طلبات انتساب جديدة للأحزاب وأخرى للاستقالة منها، مبينا أن السجل تلقى استقالات من بعض النواب، الذين فازوا بالانتخابات النيابية 2024، من أحزابهم على القوائم المحلية، بهدف الانتقال إلى أحزاب أخرى، كما أن هناك نوابا مستقلين تقدموا بطلبات انتساب إلى أحزاب.

وأكد أن تلك الاستقالات، التي تم البت في بعضها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة، تأتي ضمن أشكال العمل السياسي تحت قبّة البرلمان من أجل بناء تحالفات وكتل برلمانية، وهو ما اعتبره خيارا طبيعيا تمارسه الأحزاب ومنتسبيها.

وتحدث أبو زيد عن وجود 5 طلبات لتأسيس أحزاب جديدة، وحصلت بموجبها على صفة "أحزاب تحت التأسيس"، فيما هناك طلب آخر لم يحصل على ذات الصفة، لتقديمه الطلب حديثا وما زال قيد الدراسة، لافتا إلى أنه لا يزال عدد الأحزاب المسجلة رسميا 38 حزبا.

ويستحق الحزب مساهمة مالية، بحسب المادة الرابعة من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، 30 ألف دينار، إذا حقق الحزب نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم "العتبة" المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.

كما يحصل الحزب على 10 آلاف دينار عن كل مقعد يفوز به الحزب في الانتخابات النيابية، تُضاف إليها نسبة 20 بالمئة ما يُعادل 2000 دينار عن كل فائز من الفئات المرأة، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويصرف للتحالف الحزبي 30 ألف دينار في حال حصوله على نسبة تعادل 50 بالمئة فأكثر من نسبة الحسم المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب من عدد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ المستحق بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي.

كما يصرف للتحالف الحزبي عن كل مقعد يفوز به التحالف 10 آلاف دينار في الدائرة الانتخابية العامة ويقسم المبلغ بين الأحزاب المتحالفة بالتساوي، وفقا للنظام، الذي نص على استمرار صرف المساهمة المالية المستحقة للأحزاب بشكل سنوي وتنتهي عند إجراء الانتخابات، التي تلي الانتخابات التي حصل الدعم بموجبها.

وتتضمن الفقرة (هـ) من ذات المادة على أن يكون موعد استحقاق المساهمة المالية في حزيران من كل سنة، ويحق للمجلس في السنة، التي تجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم موعد صرف المبلغ المستحق وفقا لأحكام النظام بناء على طلب خطي من الحزب على أن يتم إنفاقه وفقا لأوجه الإنفاق المحددة في النظام.