وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة الأردنية تواصل عملها بغزة

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- Khaberni) خبرني - تواصل وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة عملها في قطاع غزة، بتركيب الأطراف الاصطناعية لمراجعيها ضمن مبادرة "استعادة الأمل" بإشراف مديرية الخدمات الطبية الملكية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الشركاء المحليين.
واستقبلت الوحدة العديد من الحالات منذ وصولها أرض المهمة في 17 من شهر أيلول الحالي من خلال عيادتين متنقلتين ارسلتهما القوات المسلحة، لتركيب الأطراف الاصطناعية بواسطة فريق طبي متخصص من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر، حيث تم تركيب ٢٦ طرف سفلي و٧ أطراف علوية.
وعبر الأهالي عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة والجهود المتواصلة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مما له الأثر الطيب في نفوس الأهالي في القطاع.
يشار إلى أن الأخصائيين العاملين ضمن مبادرة "استعادة الأمل"، يستخدمون تقنيات حديثة تمكن مبتوري الأطراف من المشي بنفس اليوم ومن المتوقع ان تشمل المبادرة عدداً كبيراً من مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
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