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وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة الأردنية تواصل عملها بغزة

9/30/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تواصل وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة عملها في قطاع غزة، بتركيب الأطراف الاصطناعية لمراجعيها ضمن مبادرة "استعادة الأمل" بإشراف مديرية الخدمات الطبية الملكية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الشركاء المحليين.

واستقبلت الوحدة العديد من الحالات منذ وصولها أرض المهمة في 17 من شهر أيلول الحالي من خلال عيادتين متنقلتين ارسلتهما القوات المسلحة، لتركيب الأطراف الاصطناعية بواسطة فريق طبي متخصص من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر، حيث تم تركيب ٢٦ طرف سفلي و٧ أطراف علوية.

وعبر الأهالي عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة والجهود المتواصلة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية مما له الأثر الطيب في نفوس الأهالي في القطاع.

يشار إلى أن الأخصائيين العاملين ضمن مبادرة "استعادة الأمل"، يستخدمون تقنيات حديثة تمكن مبتوري الأطراف من المشي بنفس اليوم ومن المتوقع ان تشمل المبادرة عدداً كبيراً من مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

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