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خطة لـتطهير شمال غزة تكتسب زخما‏

9/30/2024 2:59:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ميرون رابوبورت* - (مجلة 972 +) 17/9/2024
‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏‏‏

‏بينما يتحدث الوزراء والجنرالات والأكاديميون الإسرائيليون عن مرحلة جديدة حاسمة في الحرب، هكذا ستبدو "عملية التجويع والإبادة".‏
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‏التاريخ هو تشرين الأول (أكتوبر)، أو تشرين الثاني (نوفمبر)، أو كانون الأول (ديسمبر) 2024، أو ربما أوائل العام 2025. أطلق الجيش الإسرائيلي للتو عملية جديدة في كل أنحاء شمال قطاع غزة -"عملية الأمر والتطهير"، كما سنسميها. وفيها، يقوم الجيش بإصدار أمر بالإخلاء إلى جميع السكان الفلسطينيين في المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم مؤقتًا "حفاظًا على سلامتهم الشخصية"، موضحًا أنه "من المتوقع أن يجري الجيش الإسرائيلي عمليات مهمة في مدينة غزة في الأيام المقبلة، ويريد تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين".‏
هذا يشبه ‏‏الأمر الذي أصدره الجيش‏‏ في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 لأكثر من مليون فلسطيني كانوا يعيشون في مدينة غزة وضواحيها في ذلك الوقت. لكنّ من الواضح تمامًا للجميع أن إسرائيل تخطط هذه المرة لشيء آخر مختلف تمامًا.‏
‏‏وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ما يزالان يلتزمان الصمت بشأن الأهداف الحقيقية للعملية، فإن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى وزراء آخرين في أقصى اليمين، يتحدثون عنها علنًا. وهنا، يستشهد هؤلاء ‏‏ببرنامج‏‏ اقترحه "منتدى قادة ومقاتلي الاحتياط"، بقيادة اللواء (احتياط) غيورا آيلاند، قبل بضعة أسابيع فقط: إصدار أمر إلى جميع سكان شمال قطاع غزة بالمغادرة في غضون أسبوع، قبل فرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك قطع جميع إمدادات المياه والغذاء والوقود، حتى يستسلم أولئك الذين يبقون أو يموتون من الجوع.‏
‏كما دعا إسرائيليون بارزون آخرون في الأشهر الأخيرة الجيش إلى تنفيذ إبادة جماعية في شمال غزة. وأوضح البروفيسور عوزي رابي، الباحث البارز في جامعة تل أبيب،‏‏ في مقابلة إذاعية أجريت معه في 15 أيلول (سبتمبر): "قم بترحيل جميع السكان المدنيين من الشمال، وكل من يبقى هناك سيُحكم عليه قانونًا كإرهابي ويتم إخضاعه لعملية تجويع أو إبادة". وفي آب (أغسطس)، وفقًا ‏‏لتقرير‏‏ نشر في موقع "واي-نت"، بدأ وزراء الحكومة بالفعل بالضغط على نتنياهو "لتطهير" شمال قطاع غزة من سكانه.‏
‏ثمة اقتراح آخر كان قد كتبه ‏‏عدد من الأكاديميين الإسرائيليين ‏‏في تموز (يوليو) بعنوان "من نظام قاتل إلى مجتمع معتدل: تحويل غزة وإعادة بنائها بعد حماس". ووفقًا لتلك الخطة التي تم تقديمها إلى صناع القرار الإسرائيليين، فإن "الهزيمة الكاملة" لحماس هي شرط مسبق لبدء عملية "لنزع تطرف" الفلسطينيين في غزة. وجادل مؤلفوها بأن "من المهم أن يكون لدى الجمهور الفلسطيني أيضًا تصور واسع بهزيمة حماس"، مضيفين: "يمكن أن تبدأ 'الإسعافات الأولية' في المناطق التي تم تطهيرها من حماس". وأعرب أحد مؤلفي الاقتراح، الدكتور هارئيل تشوريف، الباحث البارز في مركز موشيه ديان حيث يعمل عوزي رابي أيضًا، عن دعمه الكامل لخطة آيلاند.‏
ولكن بالعودة إلى السيناريو الذي نتحدث عنه: يبدو أن "عملية الأمر والتطهير" جارية فعلياً، وعلى الرغم من أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش، ما يزال حوالي 300.000 فلسطيني يقيمون بين أنقاض مدينة غزة وضواحيها، رافضين المغادرة. ربما قرروا البقاء لأنهم رأوا ما حدث لجيرانهم الذين غادروا في بداية الحرب معتقدين أن ذلك كان إخلاء مؤقتًا، والذين ما يزالون يتجولون حتى يومنا هذا في شوارع جنوب غزة بلا مكان آمن للاحتماء؛ ربما لأنهم يخشون "حماس"، التي تدعو السكان إلى رفض أوامر الإخلاء الإسرائيلية. أو ربما لأنهم يشعرون بأنه لم يعد لديهم ما يخسرونه.‏
‏في كلتا الحالتين، يفرض الجيش حصارا كاملا في غضون أسبوع على جميع الذين يظلون في شمال غزة. ويرفض مقاتلو حماس -تقدر وثيقة إيلاند أن هناك 5.000 منهم متبقون في الشمال، ولكن لا أحد يعرف عددهم الحقيقي- الاستسلام. وعلى شاشات التلفزة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، يشاهد الناس في جميع أنحاء العالم مدينة غزة بينما تلتهمها المجاعة الجماعية. ويقول السكان للصحفيين: "إننا نفضل الموت على المغادرة".‏
‏على شاشة التلفاز الإسرائيلي، يوضح المعلقون أنهم غير مقتنعين بأن مثل هذه الخطوة ستكون حاسمة لكسب الحرب. لكنهم يتفقون على أن "حملة التجويع والإبادة" ستكون أفضل من استمرار الجيش في المماطلة وجر الأقدام في غزة. وتحذر بعض الأصوات في الاستوديوهات من الضرر المحتمل الذي قد يلحقه ذلك بالعلاقات العامة الإسرائيلية. لكن الخطة تحظى بدعم غالبية الجمهور اليهودي الإسرائيلي مع ذلك. ويجري اعتقال المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين يكثفون احتجاجاتهم ضد الإبادة الجماعية، حتى لمجرد نشرهم شيئًا عنها على الإنترنت، وتقوم الشرطة بقمع مظاهرات اليسار الإسرائيلي الراديكالي بالقوة.‏
‏يعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن قلقه، ويؤكد أن واشنطن ملتزمة بوحدة أراضي غزة وحل الدولتين، ويحذر من أن هذه الحملة الأخيرة يمكن أن تخرب المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لاستعادة الرهائن -لكن نتنياهو غير متأثر بكل هذا. تحت ضغط من اليمين الذي يرى في طرد سكان مدينة غزة فرصة لتسوية المنطقة بالأرض بالكامل ‏‏وبناء مستوطنات إسرائيلية فوق الأنقاض‏‏، يبدأ الجيش مرحلة "الإبادة والتصفية" التي وضع رابين أطرها وخطوطها العريضة.‏
‏بما أن الجيش ادعى أن المدنيين يمكنهم مغادرة شمال غزة -على الرغم من أن الجنود ‏‏يطلقون النار بشكل عشوائي ويقتلون‏‏ المدنيين الفلسطينيين الذين يحاولون الإخلاء- فإنه يعامل أي شخص يبقى في المدينة على أنه إرهابي. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع ما قاله المقدم (أ)، قائد سرب الطائرات من دون طيار التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، ‏‏لموقع "واي-نت‏‏" ‏في آب (أغسطس) عن عملية إنقاذ الرهائن في مخيم النصيرات: "من لم يهرب، حتى لو كان أعزل، بالنسبة لنا، كان إرهابياً. كل من قتلناه كان يجب أن يقتل".‏
‏الآن أصبحت مدينة غزة مدمرة بالكامل، وبين الأنقاض جثث الآلاف -أو ربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين. لا أحد يعرف العدد الدقيق لأن المنطقة ما تزال "منطقة عسكرية مغلقة". وتوجت "عملية الأمر والتطهير" بالنجاح. ويستعد الجيش، كما هو مقترح في خطة إيلاند، لتكرار عمليات مماثلة في خان يونس ودير البلح. وبالتنسيق مع القادة الميدانيين، وعلى ما يبدو من دون موافقة هيئة الأركان العامة، تبدأ الحركة التي أعيد تنشيطها لإعادة استيطان غزة -التي كانت ‏‏تنتظر في‏‏ الأجنحة منذ أشهر- في إنشاء أول مجتمعات جديدة في مناطق تم "تطهيرها" من الفلسطينيين.‏
‏سيناريو محتمل، لكنه ليس حتمياً‏
‏ليس هناك يقين من أن هذا السيناريو سيتحقق. يمكن إحباطه في منعطفات مختلفة: يمكن للجيش أن يقول إنه غير مهتم بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، ولا بإعادة تنصيب حكومة عسكرية هناك. ويدرك الجيش أن عملية واسعة النطاق كهذه يمكن أن تؤدي إلى إعدام الرهائن المتبقين ‏‏كما حدث في رفح‏‏، ولا يريد أن يكون مسؤولاً عن قتلهم. كما أنه يخشى أن تؤدي مثل هذه العملية واسعة النطاق في غزة إلى رد فعل أقوى من "حزب الله"، وبالتالي إلى حرب شديدة على جبهتين، أو ربما أكثر.‏**
‏على الرغم من ‏‏كل التساهل‏‏ الذي‏‏ أبدته الإدارة الأميركية مع أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة -تجويع‏‏ ‏‏وإبادة‏‏ عشرات الآلاف من الفلسطينيين- قد يكون رسم المرحلة التالية على هذا النحو مفرطًا وأكثر من اللازم، حتى بالنسبة للرئيس "الصهيوني" الذي أعلن نفسه كذلك، جو بايدن، والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس التي تتحدث عن "المعاناة الفلسطينية". وقد تكون هذه هي الخطوة التي ستجبر "محكمة العدل الدولية" على إعلان أن إسرائيل ‏‏ترتكب إبادة جماعية‏‏، وقيام "المحكمة الجنائية الدولية" بتسريع الإجراءات ‏‏لإصدار مذكرات اعتقال‏‏، وليس لنتنياهو وغالانت وحسب.
‏والدول الأوروبية، التي كانت مترددة حتى الآن في فرض عقوبات على إسرائيل، قد تتجه إلى ذلك بقوة. ويمكن أن يستنتج نتنياهو أن الثمن الدولي لمثل هذه العملية سيكون مرتفعًا للغاية -وأن تكون رغبات حلفائه اليمينيين لعنة.‏
‏وقد يضع المجتمع الإسرائيلي أيضًا عقبات أمام تنفيذ الخطة. كما اتضح من ‏‏المظاهرات الحاشدة التي جرت في الأسابيع الأخيرة‏‏، فقدَت أجزاء كبيرة من الجمهور اليهودي الإسرائيلي الثقة في وعود الحكومة بتحقيق "النصر الكامل" في غزة، أو فكرة أن "الضغط العسكري فقط هو الذي سيطلق سراح الرهائن". وبقيادة عائلات الرهائن -الذين تحولوا إلى التطرف منذ قيام "حماس" مؤخرًا بإعدام الرهائن الستة في نفق في رفح- يبدو أن مئات الآلاف من الإسرائيليين لا يريدون رؤية الرهائن يعودون إلى ديارهم فقط، وإنما يريدون أيضًا وضع الحرب كلها وراءهم. وخطة رابي-إيلاند، التي ستطيل بالتأكيد أمد الحرب في غزة ومن المحتمل أن تقضي على إمكانية عودة الرهائن المتبقين، قد يرفضها مئات الآلاف من المتظاهرين لهذه الأسباب على وجه التحديد.‏
‏ومع ذلك، يجب أن نعترف أيضًا بأن السيناريو الذي رسمتُ ملامحه أعلاه ليس بعيد المنال. منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، شهد المجتمع الإسرائيلي ‏‏عملية متسارعة من تجريد الفلسطينيين من الإنسانية‏‏، ومن الصعب رؤية الجيش يرفض بشكل جماعي تنفيذ حملة إبادة كهذه، وبالتأكيد إذا تم تقديمها على مراحل: أولاً طرد معظم السكان، يليها فرض الحصار، وعندها فقط القضاء على الذين يبقون. ‏
‏إنها ليست ببساطة مجرد ‏‏مسألة انتقام‏‏ من الفظائع التي ارتكبتها "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ضمن المنطق المشوه الذي ينظم السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فإن الطريقة الوحيدة لاستعادة "الردع" بعد الإذلال العسكري الذي تلقته إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) هي سحق الفلسطينيين جماعياً بالكامل، بما في ذلك مدنهم ومؤسساتهم.‏
‏بالنسبة للبعض، قد يكون من السهل استبعاد المقترحات الإسرائيلية "لإنهاء المهمة" في شمال غزة باعتبارها مجرد خطاب إبادي بلاغي، ومن غير المرجح أن يتم تنفيذها. لكن الذين تصوروها هم آيلاند، ورابي وغيرهما من الأشخاص المؤثرين -وليس فقط أولئك الموجودون في الدائرة "المسيانية" لبن غفير وسموتريتش. وبغض النظر عما سيحدث خلال الأشهر المقبلة، فإن حقيقة أن المقترحات المفتوحة لتجويع وإبادة مئات الآلاف من الفلسطينيين مطروحة للنقاش من الأساس توضح بالضبط أين يقف المجتمع الإسرائيلي اليوم.‏

*‏ميرون رابوبورت Meron Rapoport: صحفي وكاتب إسرائيلي، حائز على جائزة نابولي الدولية للصحافة عن تحقيقه عن سرقة أشجار الزيتون من أصحابها الفلسطينيين. وهو عضو بارز في منظمة "أرض للجميع، والرئيس السابق لقسم الأخبار في "هارتس" ومحرر في موقع "لوكال كول" العبري، حيث نشر هذا المقال أولاً باللغة العبرية.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A plan to liquidate northern Gaza is gaining steam
‏ملاحظة: تم تعديل هذا المقال لتوضيح أن الاقتراح الأكاديمي المذكور أعلاه -بعنوان "من نظام قاتل إلى مجتمع معتدل: تحويل وإعادة تأهيل غزة بعد حماس"- لا يؤيد التجويع أو الإبادة، على الرغم من أن أحد مؤلفيه أعرب عن دعمه لخطة رابي-إيلاند، بل وربط بين الاقتراحين.‏

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