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تخفيض أسعار المحروقات بين 2.6 % و5.7%

9/30/2024 2:59:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- خفضت الحكومة أسعار البنزين بصنفيه والديزل بنسب تراوحت ما بين 2.6 % و5.7 % وأبقت على سعر مادتي الكاز والغاز المنزلي.
ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، انخفض سعر البنزين 90 بمقدار 25 فلسا وبنسبة 2.8 % ليصبح 860 فلسا بدلا من 885 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 30 فلسا بنسبة 2.6 % ليصبح 1095 بدلا من 1125 فلسا للتر الشهر الماضي.
كما انخفض سعر الديزل إلى 655 فلسا للتر من 695 فلسا بمقدار 40 فلسا للتر أي بنسبة 5.7 % فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وقالت الوزارة إن "لجنة تسعير المشتقات النفطية استعرضت في اجتماعها أمس الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ( سبتمبر) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب (أغسطس) الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أيلول الحالي.
وتواصل الحكومة تقاضي ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصل عليها الحكومة من مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.
إلى ذلك، استمرت الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تثبيت قيمة تعرفة بند أسعار الوقود في فواتير الكهرباء لشهر تشرين الأول(أكتوبر) عند صفر وهي القيمة المطبقة منذ نيسان (إبريل)
من العام 2020.

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