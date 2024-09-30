تخفيض أسعار المحروقات بين 2.6 % و5.7%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- خفضت الحكومة أسعار البنزين بصنفيه والديزل بنسب تراوحت ما بين 2.6 % و5.7 % وأبقت على سعر مادتي الكاز والغاز المنزلي.
ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، انخفض سعر البنزين 90 بمقدار 25 فلسا وبنسبة 2.8 % ليصبح 860 فلسا بدلا من 885 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 30 فلسا بنسبة 2.6 % ليصبح 1095 بدلا من 1125 فلسا للتر الشهر الماضي.
كما انخفض سعر الديزل إلى 655 فلسا للتر من 695 فلسا بمقدار 40 فلسا للتر أي بنسبة 5.7 % فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وقالت الوزارة إن "لجنة تسعير المشتقات النفطية استعرضت في اجتماعها أمس الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ( سبتمبر) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب (أغسطس) الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أيلول الحالي.
وتواصل الحكومة تقاضي ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصل عليها الحكومة من مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.
إلى ذلك، استمرت الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تثبيت قيمة تعرفة بند أسعار الوقود في فواتير الكهرباء لشهر تشرين الأول(أكتوبر) عند صفر وهي القيمة المطبقة منذ نيسان (إبريل)
من العام 2020.
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