البورصة تنخفض 0.39%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2374.00 نقطة، بانخفاض نسبته 0.39 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي ليوم أمس، حوالي 4.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.435 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %1.01، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، التأمين، الأغذية والمشروبات 0.81 %، 0.24 %، 0.21 %، 0.08 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، البنوك 5.88 %، 1.35 %، 1.17 %، %1.12، 1.03 %، 0.92 %، 0.84 %، 0.57 %، %0.49، 0.27 %، 0.19 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، حديد الأردن بنسبة 7.14 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 6.25 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.88 %، البتراء للتعليم بنسبة 5.17 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.76 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.88 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 5.00 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 4.92 %، البوتاس العربية بنسبة 4.69 %، والأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 4.48 %.
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