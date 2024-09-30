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البورصة تنخفض 0.39%

9/30/2024 2:59:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2374.00 نقطة، بانخفاض نسبته 0.39 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي ليوم أمس، حوالي 4.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2.435 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %1.01، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.20 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.19 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع النقل، الخدمات المالية المتنوعة، الطاقة والمنافع، التأمين، الأغذية والمشروبات 0.81 %، 0.24 %، 0.21 %، 0.08 %، 0.02 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التعليمية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، العقارات، الأدوية والصناعات الطبية، الخدمات التجارية، الفنادق والسياحة، البنوك 5.88 %، 1.35 %، 1.17 %، %1.12، 1.03 %، 0.92 %، 0.84 %، 0.57 %، %0.49، 0.27 %، 0.19 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي، حديد الأردن بنسبة 7.14 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 6.25 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.88 %، البتراء للتعليم بنسبة 5.17 %، واتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بنسبة 4.76 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.88 %، العبور للشحن والنقل بنسبة 5.00 %، العربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 4.92 %، البوتاس العربية بنسبة 4.69 %، والأردنية الفرنسية للتأمين بنسبة 4.48 %.

MENAFN30092024000072011014ID1108730958

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