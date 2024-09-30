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بعد عام من حرب الإبادة الصهيونية.. الفنادق في حالة ركود عميق

9/30/2024 2:59:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- أكد خبراء سياحيون أن قطاع الفنادق يعيش حالة ركود عميقة وسط تقديرات تشير إلى أن نسب الإشغال هبطت 70 % خلال الشهور الاثني عشر الماضية تحت وطأة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأكد الخبير السياحي م.عوني قعوار أن "تضرر السياحة الوافدة بشكل كبير أدى إلى هبوط نسب إشغال الفنادق".
وأضاف "القطاع السياحي عامة والفنادق خاصة يعيشان محنة أثقلت كاهله، لا سيما في مدينة البترا التي كان يصل فيها نسب الإشغال قبل العدوان في هذه الفترة إلى ما يزيد على 80 % لتتراجع إلى 10 % حاليا".
وأكد قعوار أن السياحة الوافدة كانت تنشط منذ في الربع الثاني من كل عام ثم تتوقف حتى منتصف آب(أغسطس) وتعود إلى نشاطها في الربع الثالث وهو ما لم يحدث هذا العام.
وتراجع أعداد السياح الذين زاروا الأردن بنسبة 7 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، ليبلغ عددهم 4.2 مليون سائح مقارنة مع 4.5 مليون، بحسب أرقام رسمية.
وقال الخبير السياحي محمود خصاونة إن "نسب الحجوزات السياحية تصل الى 30 % في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الماضي وحتى السابع من تشرين الأول (اكتوبر).
وأكد الخصاونة أن سلة حجوزات المملكة كانت مليئة من مختلف دول العالم والطلب قوي وملحوظ وحققت الأرقام السياحية أرقاما تاريخية لكن هذا لم يحدث هذا العام.
وأشار إلى أن نسب إشغال الفنادق في المملكة كانت تصل إلى 90 % منذ بداية العام الماضي وحتى الربع الثالث قبل العدوان الغاشم على عدد من الدول العربية لتهبط إلى مستوى %15 بعد استمرار ارتكاب جيش الاحتلال مجازره وجرائمه بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء وحتى هذه الفترة.
وأكد الخبير السياحي د.نضال ملو العين أن نسب إشغال فنادق المملكة تراجعت بنسب تتجاوز حاجز الـ 60 % منذ بداية العام الحالي وحتى الفترة الحالية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي كانت تصل نسب الإشغال مختلف فنادق المملكة إلى 90 % خاصة خلال فترات الذروة السياحية لتتراجع إلى مستوى لا يصل 30 % جراء انخفاض اعداد السياحة الوافدة الناتجة عن استمرار العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع فجوة التصعيد الصهيوني لتصل إلى لبنان.
وأكد ملو العين أن الموسم الماضي سجل أرقاما أفضل من العام الذهبي الموافق 2019 وهو العام الذي يقاس عليه مستوى السياحة إذ كان القطاع خلال العام الماضي يعاني من نقص في الغرف الفندقية والنقل السياحي نتيجة المجموعات السياحية التي دخلت المملكة خلال تلك الفترة.
وأكد مدير أحد الفنادق في العاصمة خالد القاسم أن نسب إشغال الفنادق تراجعت منذ بداية العام الحالي وحتى الربع الثالث بنسبة لا تقل عن 60 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي كانت نسب الإشغال تصل إلى 90 % في المواسم السياحة.
وأضاف القاسم أن القطاع الفندقي يعيش بأزمة أصعب من أزمة "جائحة كورونا" نظرا للكلف التشغيلية التي تصل إلى أن صفر كلفة الفندق 50 % من إشغال الفنادق.
ويصل عدد المنشآت الفندقية بمختلف تصنيفاتها 668 فندقا منتشرة بمختلف مناطق المملكة يضم نحو 22 ألف موظف.
ويقدر حجم الاستثمارات السياحية في المملكة بنحو 4.1 مليار دينار، بحسب إحصائية غير رسمية.
ويشار إلى أن المملكة تضم أكثر من 3.3 ألف منشأه سياحية توظف نحو 60 ألف عامل بوظيفة مباشرة.
ويساهم القطاع السياحي بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.

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