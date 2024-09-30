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%98 ارتفاع طلبات الحصول على رخص في المتجددة والكهرباء

9/30/2024 2:59:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- ارتفع عدد الطلبات المقدمة لهيئة الطاقة والمعادن للحصول على رخص في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 98 %، وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة.
وبلغ عدد هذه الطلبات 385 طلبا مقابل 194 طلبا وتوزعت هذه الطلبات بين الحصول على رخص وتصاريح لمحطات شحن عامة والأشخاص العاملين.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد هذه الطلبات 29 طلبا في مختلف مجالات القطاع، مقابل 40 طلبا في نفس الشهر من العام الماضي، إذ توزعت هذه الطلبات ما بين الحصول على رخص وتصاريح لأول مرة أو تجديد رخص وتصاريح صدرت سابقا.
ومن هذه الطلبات، استقبلت الهيئة 20 طلبا للحصول على تصاريح ورخص جديدة لمحطات شحن عامة، ورخصة واحدة لأشخاص عاملين لأول مرة، بالإضافة إلى 8 طلبات لتجديد رخص أشخاص عاملين.
أما خلال نفس الشهر من العام الماضي، توزعت الطلبات بين 7 طلبات لتصاريح محطات شحن عامة وطلبين لتصاريح محطات شحن خاصة، وترخيصين لمشاريع طاقة متجددة، بالإضافة إلى 27 طلبات تجديد رخص أشخاص عاملين.
ووفقا لآخر أرقام صادرة عن قطاع الطاقة، بلغت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2022 وفق إستراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية للأعوام (2022-2024) ما نسبته 27 %، وكانت القيمة المستهدفة للعام 2022 مقارنة بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء للعام 2017، 7.1 %، وكانت القيمة المستهدفة في ذلك العام.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن تفاصيل النظام الجديد لتنظيم ربط منشآت الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، والذي يتضمن إعفاء هذه المنشآت من الضرائب والرسوم للعام 2024 والذي يلغي السقف السابق البالغ 1 ميجاوات، مما يسمح بتركيب مشاريع طاقة متجددة بدون قيود على القدرة، على أن تُدرس الطلبات بناءً على قدرة الشبكة الكهربائية على استيعابها. كما تم تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة للقطاع المنزلي إلى دينار واحد بدلا من دينارين.
وقالت الحكومة في ذلك الوقت إن النظام المقّر يهدف إلى ضمان الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجدِّدة وزيادة كفاءتها؛ للمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصة؛ لغايات ضمان سلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية وضمان التوزيع العادل للموافقات على المشتركين.

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