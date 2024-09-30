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العروض والتخفيضات.. سبيل تجار لمواجهة ضعف الطلب

9/30/2024 2:59:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- لا تجد الكثير من القطاعات التجارية أفضل من الإعلان عن العروض والتخفيضات لجذب الزبائن في سوق بات يعاني من الركود منذ عام، بينما يبحث المستهلكون عن أفضل الأسعار لتوفير أموالهم في مواجهة اعباء المعيشة الصعبة.
وأكد عاملون في قطاعات تجارية أن لهذه " العروض والتخفيضات " أثرا إيجابيا في تنشيط الأسواق ومضاعفة حركة المبيعات داخلها، إضافة إلى عائد إيجابي على المستهلك والمساهمة في تخفيض كلفة فاتورة حاجاته الاستهلاكية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضح هؤلاء العاملون أن تنظيم "العروض والتخفيضات" في الأسواق باتت ظاهرة في الوقت الحالي، بعد أن كانت مرتبطة سابقا بالمواسم والمناسبات.
وبحسب العاملين، شهدت الأسواق خلال الأشهر الماضية، تحت تأثير العدوان الصهيوني المستمر في المنطقة حالة من الركود والتي أثرت بصورة وأخرى في القرار الاستهلاكي لدى المواطنين.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي أن "العروض والتخفيضات" التي تنظمها القطاعات التجارية المختلفة بما في ذلك قطاع الكهربائيات هي "عروض حقيقية وملموسة للمشتري"، مشددا على أن المواطن هو المستفيد الأبرز دائما من التخفيضات.
وأوضح الزعبي أن تنظيم "العروض والتخفيضات" في الأسواق باتت ظاهرة في الوقت الحالي بعد أن كانت مرتبطة بالمواسم والمناسبات، حيث أن انخفاض الطلب المستمر في قطاعات عدة في السوق المحلي دفعها إلى انتهاج سياسات العروض سعيا في تنشيط الحركة التجارية.
ولفت الزعبي إلى أنه على الرغم من ازدياد التخفضيات التي تجريها مختلف القطاعات، إلا أن الإقبال عليها أقل من المأمول، وأقل من حجم الإقبال الذي تستقطبه عادة مواسم التخفيضات والعروض التقليدية.
وأشار الزعبي إلى أن جزءا من "التخفيضات" في الأسواق تعكس وجود منافسة قوية بين التجار والتي بدورها تنعكس في انخفاض أسعار السلع والخدمات على التجار.
وأكد الزعبي أن النشاط التجاري بشكل عام في الأسواق المحلية يشوبه حذر من المواطنين نتيجة الأوضاع في المنطقة والتي تؤثر بصورة وأخرى في القرار الاستهلاكي لدى المواطنين.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو أن "للتخفيضات" والعروض التي تتبناها القطاعات التجارية أثرا واضحا، في تنشيط الأسواق ومضاعفة حركة المبيعات داخلها.
وتابع عمرو، " أن " للتخفيضات" كذلك أثرا إيجابيا مباشرا على المستهلك والمساهمة في تخفيض كلفة فاتورة حاجاته الاستهلاكية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
وبين عمرو أن حالة الركود التي سيطرت على القطاع التجاري خلال الفترة الماضية، أدت إلى تغييرات في الأنماط التجارية السائدة محليا وبروز بعضها بشكل كبير، ومنها نمط "التخفيضات والعروض" الذي أمسى نهجا تجاريا تتبعه أغلب القطاعات، من أجل تحفيز تدفق السيولة في السوق، إضافة إلى تمكين التجار والعاملين في القطاع من الايفاء بمستلزماتهم المالية والتجارية.
وبهدف الاستفادة من "العروض" في تحفيز النشاط التجاري في الأسواق، طالب عمرو الجهات المعنية ومنها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط المنافسة العادلة والحد من المنافسة المضاربة التي يلجأ لها بعض التجار والتي تضر بالآخرين.
إلى ذلك، قال عضو غرفة تجارة عمان والمستثمر في قطاع الألبسة أسعد القواسمي ، " إن القطاع التجاري في الأردن أصبح يعتمد بصورة كبيرة في نشاطه على "العروض والتخفيضات"، نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين".
وأعتبر القواسمي أن " للتخفيضات"، عوائد إيجابية على كافة أركان العملية التجارية سواء التجار أو المستهلك، إذ تعين التجار على زيادة حجم مبيعاتهم والتغلب على ضعف القدرة الشرائية، وفي المقابل تنعكس إيجابا في انخفاض الأسعار على المتلقي وتشجيعه على زيادة حجم استهلاكه، وهو ما يعود بالنفع في المحصلة على زيادة حجم الاستهلاك المحلي.
وأوضح القواسمي إلى أن "التخفيضات" هي المحرك الاساسي لعملية المنافسة في السوق المحلية وزيادة حجم المبيعات من خلال استقطاب المستهلكين الباحثين عن الأسعار المنخفضة إلى الأسواق.
ولفت القواسمي إلى أن لاستمرار "التخفيضات " وشيوعها في السوق على مدار العام جانبا سلبيا، يتمثل في "قتل " الاستفادة من المواسم التقليدية ( الأعياد، عودة المدارس، الجمعة السوداء، الموسم الصيفي، الشتوي) ، خاصة في فترة انطلاق هذه المواسم والإقبال عليها.
وينشط في الأردن نحو 160 ألف شركة ومنشأة تجارية خدمية تنتشر بعموم المملكة، وتوفر ما يقارب 600 ألف فرصة عمل للايدي العاملة المحلية، إذ تساهم هذه المنشآت بما نسبته 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.

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