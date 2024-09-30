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عمومية الخطاب الحكومي وسياسة سكن تسلم

9/30/2024 2:59:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في الأوقات الصعبة، يصبح الخطاب السياسي للدولة عاملا حاسما في توجيه المواطنين وتهدئة التوترات والحد من حالة الترقب التي ترافق الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في المنطقة. سواء كانت تبعات تلك التطورات واقعا حتميا أو مجرد هواجس في أذهان الناس، فإن الدولة بحاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الالتفاف الشعبي حول مؤسساتها وتقوية جبهتها الداخلية، حتى لا تظل هذه المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية عرضة للتكهنات والتأويلات غير المدروسة التي تؤثر في الرأي العام.
إن التوسع الهائل في الخطاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي يحدث على حساب العمومية التي تعتمدها الحكومات. هذه المعركة بين الخطاب العام التقليدي الذي تتبناه الحكومات والخطاب المرن برسائله المتجددة على شبكات التواصل الاجتماعي، التي اقتحمت عالم السياسة وخلقت نمطا جديدا من العمل السياسي، تمثل تحولا كبيرا يجب على الحكومة عدم إغفاله؛ هذا الواقع الجديد فرضته ((سلطة التكنولوجيا)) وتجاوزت فيه الإعلام التقليدي والخطاب الرسمي بمراحل، وفرضت واقعا جديدا يجعل الحكومات تخسر إذا لم تتنبه لخطورة مرونة أدوات هذه التقانة التي أنتجت خطابا موجها متنوعا.
هذا التحول يعني بالضرورة تغييرا جذريا في طريقة صناعة الرأي العام، وصياغة التحولات السياسية والاجتماعية. فالإصرار إذا على عمومية الخطاب سيضعف قدرة الدولة على إيصال رسائلها بصورة واضحة ومركزة، الأمر الذي سيقلل من التأثير والارتباط مع الفئات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المؤثرة والفاعلة.
ضعف تأثر الخطاب الحكومي سيؤدي أيضا إلى زيادة التحديات المتعلقة بانتشار المعلومات المضللة والاستقطاب الاجتماعي من خلال نشر خطاب الكراهية والتطرف، وهي مخاطر قد تستغلها بعض القوى الخارجية في أي وقت.
في ضوء ذلك، من الضروري أن تعيد الحكومة الجديدة النظر في سياسة ((سكن تسلم)) التي اعتمدتها الحكومات السابقة لسنوات، وأن تبتعد عن استراتيجية ((عمومية الخطاب الحكومي)) بلغته المحايدة ومضامينه العامة. هذه المضامين لا ترتقي إلى خطورة المرحلة ولا تجيب على التساؤلات المصيرية والمخاوف الوجودية التي تسيطر على أذهان الناس.
من المفهوم أن هذه السياسات فرضتها طبيعة الحكومات وحساسية المواقف ومتطلبات الحديث مع مختلف شرائح المجتمع، ولكن الوقت قد تغيّر. ويتطلب هذا التغيير من الحكومة والقوى السياسية التقليدية أن تتكيف مع هذا التحول الهائل الذي يحدث من حولنا، فالقوالب القديمة لم تعد تجدي نفعا في مواجهة هذا الواقع الجديد.
عمومية الخطاب يقابلها المصارحة والمكاشفة حول خطورة ما يحدث في الإقليم وتأثيره على الساحة الداخلية، وما لنا وما علينا. وتقدير الموقف هذا يتطلب من الحكومة تفعيل أدوات الخطاب السياسي المعاصر، بما يتناسب مع المرحلة القادمة، خصوصا مع اقتراب انعقاد الدورة الجديدة لمجلس النواب. والأخذ بعين الاعتبار ديناميكية العلاقة مع الأحزاب السياسية والنواب الجدد، وتفاوت نسخ الخطاب السياسي المنتظر بين متزن عقلاني وشعبوي عاطفي.
سيزداد الضغط ويرتفع سقف التوقعات على الحكومة الجديدة في الأيام القادمة، فقد توضع على الطاولة ملفات قد لا تكون أولوية في الوقت الحالي وتكثر المعارك الجانبية، والمواطن يقع ضحية هذه الفوضى بين عمومية الخطاب وشعبويته في نهاية المطاف.

MENAFN30092024000072011014ID1108730954

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