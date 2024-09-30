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المالية العامة.. مسؤولية الجميع

9/30/2024 2:59:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة لإجراء المراجعة الثانية للاتفاق الهيكلي الممتد للفترة
(2024-2028)، فهذه الزيارة ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي محطة حاسمة في تقييم التزامات الحكومة الأردنية تجاه الإصلاحات المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. ما يفرضه هذا الوضع هو فهم واضح ومباشر بأن إدارة المالية العامة ليست مسؤولية وزير المالية وحده، بل هي مسؤولية جماعية يتحملها كل وزير في وزارته، والاعتقاد السائد بأن إدارة المالية العامة تقع فقط على عاتق وزير المالية هو اعتقاد خاطئ، فالمالية العامة هي نتاج سياسات كل وزارة وكل قطاع، وبالتالي، أي قرار مالي يتخذ في وزارة ما، سواء كان يتعلق بنفقات تشغيلية أو رأسمالية، له تأثير مباشر على الميزانية العامة للدولة، وهذا يعني أن المالية العامة ليست "ملكية" لوزير المالية وحده؛ بل هي مسؤولية جماعية يتحملها كل وزير في موقعه. ومن هذا المنطلق ينبغي على وزير المالية، في هذه المرحلة، أن يعقد اجتماعات مغلقة مع الوزراء الآخرين، يشرح فيها بوضوح حجم التحديات المالية التي تواجه الحكومة، والخطط المستقبلية المطلوبة للتغلب على هذه التحديات، لذلك يجب على الوزراء أن يتحملوا مسؤولياتهم، وألا يتركوا العبء المالي يقع فقط على عاتق وزارة المالية، وأي قرار يتم اتخاذه في أي وزارة يجب أن يدرس بعمق من حيث تأثيره على المالية العامة. ما يزيد من تعقيد الوضع هو التحديات الإقليمية الكبيرة التي تواجه الأردن، بما في ذلك تداعيات الحرب في المنطقة ككل، فهذه الحرب لا تُعرف نهايتها بعد، ولا يمكن التكهن بما ستؤول إليه، لكنها تضع ضغطا إضافيا على الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى تراجع الإيرادات وتفاقم المشكلات المالية، فالظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تجعل من المستحيل التعامل مع الأمور وكأنها في حالة استقرار، فالاضطرابات أثرت على قطاعات حيوية في المملكة مثل التجارة والسياحة والصناعة والإنتاج والاستثمار، الأمر الذي يتطلب سياسة مالية متوازنة ومتكاملة من جميع الوزارات. صندوق النقد الدولي يتابع عن كثب أداء الحكومة الأردنية، وتستمر هذه المراجعة حتى منتصف تشرين الأول 2024، لذلك يجب على الوزراء أن يدركوا أن الصندوق لا يقيّم أداء وزارة المالية وحدها، بل يقيم أداء الحكومة ككل، بمعنى ان أي تجاوز في إدارة المال العام من قبل أي وزارة سيكون له انعكاسات سلبية على نتائج المراجعة. الصندوق يطلب التزاما صارما بخطة الإصلاحات، ولا يقبل أي عذر يتعلق بتأجيل تنفيذ الإجراءات المطلوبة، ولربما يسمح الصندوق ببعض الاستثناءات الطفيفة نتيجة الظروف الطارئة، لكنه في النهاية سيطالب الحكومة بتقديم نتائج واضحة في خفض الدين وتحقيق الاستقرار المالي. هناك تحديات أخرى تواجه الاقتصاد الأردني تتعلق بتراجع الإيرادات الناتجة عن انخفاض المستوردات، نتيجة القرارات السابقة المتعلقة بإعادة هيكلة النظام الجمركي والتأخر باتخاذ اجراءات مالية لتعويض الخزينة مثل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية وزيادتها أيضا على الدخان، كلها أدت إلى تراجع إضافي في العائدات الحكومية. النفقات الرأسمالية التي لا تقدم عائدا حقيقيا على الاقتصاد ولا تحقق القيمة المضافة يجب أن تكون أولى النقاط التي يتم مراجعتها، فكل دينار يتم إنفاقه يجب أن يكون له هدف محدد وعائد اقتصادي مباشر، وإلا فإن الاقتصاد الوطني سيظل يواجه المزيد من الأزمات المالية التي يصعب تجاوزها في المستقبل. ختاما، المسؤولية اليوم ليست فردية، وليست مقتصرة على وزارة المالية فقط، فكل وزارة مسؤولة عن إدارة نفقاتها وفقا لأهداف الإصلاح المالي، وصندوق النقد الدولي يتابع الموقف عن كثب، وكل تأخير أو تقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة سيكون له ثمن باهظ.

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