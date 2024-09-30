Tuesday, 01 October 2024 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مطلب للمقهورين

9/30/2024 2:59:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جبلت النفس البشرية على حب الخير، وكره ولفظ الظلم، ومحاولة نصرة المظلوم، أكان على مستوى الدول أم الأفراد.. فنحن بنو يعرب كنا وما نزال وسنبقى نقدس المقاومة، التي تقاتل المستعمر، وتقاوم المحتل، وتجهد في سبيل إرجاع الحقوق المسلوبة إلى أصحابها بشتى الوسائل، بعيدا عن خلفياتها الدينية أو العقائدية أو الأيديولوجية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن جميع أصحاب قضايا الحق، أيا كانت، وخصوصا ممن احتلت أراضيهم، قهرا وعنوة، يتغنون ببطولات الثوري الماركسي تشي جيفارا، ويعتبرونه أيقونة الثورة والتمرد، غير ناظرين إلى خلفيته أكانت دينية أم عرقية أو حتى هويته، بل كان اهتمامهم منصبا لجعله قدوة يحتذى بها لتطهير الأراضي العربية المغتصبة من الكيان الصهيوني، ومن قبله الاستعمار بأشكاله المختلفة، فضلا عن كيفية دعم ذلك الثوري، حتى ولو بالكلمة أو الرسم، فقد تم طباعة صورة جيفارا على قمصان الملايين من البشر، ومثلهم بعشرات الملايين من أصحاب الضمائر الحية، ممن كانوا يؤمنون بالمقاومة حلا أساسيا لاسترجاع الحقوق.
إذا كانت السياسة فمن الممكن، وتحقيق المكاسب بأقل الخسائر، فإن المقاومة المشروعة حق أساسي، أوجدته النفس البشرية الرافضة للقهر، والاستيلاء على الأوطان بغير وجه حق.. وإذا كانت السياسة مسموحا فيها كل شيء، من أجل الفوز بالغنائم، من غير اكتراث بآلام وآهات الشعوب، فإن المقاومة أيضا من حقها أن تلعب سياسة، من أجل تحقيق ما تصبو إليه، شريطة أن تكون متيقظة، وحذرة مما يحاك لها ولقضيتها في الخفاء.
الكثير من أبناء جلدتنا يتناسى بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ماضية، بكل ما أوتيت من قوة، وبدعم غربي، يقف على رأسه الشيطان الأكبر في العالم (الولايات المتحدة الأميركية)، إلى تدمير بلد عربي جديد (لبنان)، بعد أن أنهكت قطاع غزة بوابل من القنابل الوحشية، وقبل ذلك أطبقت عسكريا واستراتيجيا على الضفة الغربية المحتلة بالأصل.
يعاب على البعض من العرب، بأنهم متشبثون بآرائهم وطروحاتهم وأفكارهم، لا بل أن بعضهم أيضا يملكون ((صكوك غفران))، ولديه حق في تكفير آخرين.. كل ذلك يأتي في وقت والعدو الصهيوني يتربص بدول المنطقة العربية، وما الأردن ببعيد عن كل ذلك، وما نزال نحن أبناء المنطقة نتذكر التاريخ، ونسقطه على الواقع الحالي.
المقاومة، أيا كانت نوعها، ستبقى مقدسة، ومطلبا للشعوب المقهورة، طالما تسير في طريق صحيح وسليم، وهناك سيطرة ((كنترول)) على خطوطها ومشاريعها من أجل تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها، ولطالما كانت لا تتجاوز خطوطا حمراء، قد تعود بالويلات على بلدانها وأهاليهم.
الأمل معقود بأن لا يكون مشكلة البعض هي فكرة المقاومة بحد ذاتها، فتراهم حينا يقدسونها ويتغنون بها إذا كانت متماشية مع أهدافهم وغرائزهم، وتتوافق مع معتقداتهم وطروحاتهم، ويهاجمونها ويكيلون لهم التهم في حال لم تأت على أهوائهم.
لماذا تهاجم مقاومة، وتمدح أخرى، طالما تقاوم وتقاتل المحتل المستعمر.. وإذا قيل بأن هناك مقاومة تتبع دولا ما، لها أهداف خبيثة، وتتربص بدول المنطقة، فنقول يكفي أن الظاهر من هذه المقاومة بأنها تقاوم عدوًا صهيونيًا متقدما عسكريا واستخباراتيا وتكنولوجيا وماديا، ومدعوم أميركيا وغربيا، وليس من العقل في شيء أن يتم التسليم بذلك، ومن ثم الاستسلام بلا أدنى مقاومة.
يجب أن نعي تماما، ونتيقن بأن العدو الأساسي لهذه الأمة هو الاحتلال الإسرائيلي.. وهنا أتذكر مقولة للرئيس الراحل صدام حسين بأن ((العدو الأول للعراق وللأمة العربية هي إسرائيل)).

MENAFN30092024000072011014ID1108730950

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث