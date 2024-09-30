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الحرب الصامتة.. الحرب المرعبة

9/30/2024 2:59:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الحرب البيولوجية أو ما تسمى بالحرب البكتيرية، تشهد تقدما يثير المخاوف في بعض الدول، تسخر الأسلحة البيولوجية التي تمتلك لخدمة مصالحها ولو على حساب الروح البشرية، وهذا نتاج سباق التسلح بين الدول المهيمنة على العالم من الاستحالة توقفه، فشهوة السيطرة على مقدرات العالم خاصة الدول الغنية بثرواتها والضعيفة بقدراتها العسكرية، تتجاسر عليها الدول صاحبة الترسانة العسكرية الكبيرة، بغض النظر عن فحوى قوتها، المهم أن تمتلك القوة الطاغية، حتى لو استخدمت للبطش بالأبرياء.
فالحرب البيولوجية بلا ريب تعد الحرب الأكثر شراسة على مدار التاريخ الإنساني، وتحقق هدف أحد طرفي الصراع في ضربة واحدة، لكنها ضربة قاسمة لا تراعي حرمة بشرية ولا قيما أخلاقية. لا يستطيع أن يتصور المرء أو يتخيل مدى وحشية وبشاعة هذه الحرب، فهي حرب لا تشبه أسلحتها الأسلحة التقليدية في شيء، إنها أسلحة من نوع آخر، هي حرب فناء المجتمعات الإنسانية بلا منازع، حرب خبيثة إذا ما استهدف مجتمع ما بعينة محي عن بكرة أبيه، حرب باللغة الفصيحة لا تعرف“الرحمة”، من يستعين بها يدرك تأثيرها الواسع الذي لا يعرف الحدود.
عَيَّن التاريخ البشري استخدام ذلك النوع من الأسلحة قبل القرن العشرين بمئات السنين، استعان بها الآشوريون فسمموا مياه آبار الخصم بفطر سام، وأحد شعوب الفرس كان المقاتلون يغمسون سهامهم بالجثث المتحللة ويلقونها على أعدائهم لإخضاعهم، لجأ التتار في بعض حروبه إلى قذف الجثث المصابة بالطاعون على مدينة كفا في شبة جزيرة القرم، فأدى إلى هلع أهل المدينة واستسلموا بشكل كامل، وقد كانت هذه الحادثة السبب الرئيسي في انتشار وباء الطاعون في أوروبا.
أما في العصر الحديث فقد أجرت بريطانيا تجربة على مرض الجمرة في جزيرة غرونارد على ساحل اسكتلندا، وما يزال يحظر الدخول إلى تلك الجزيرة حتى الآن بسبب تلوث تربتها ببكتيريا هذا الوباء.
إن التصدي للأسلحة البيولوجية والحد من آثارها المدمرة لهو من الصعوبة بمكان، فعظم تأثيرها لا يقتصر على الحياة البشرية، بل يتعداه إلى تهديد بقاء الكائنات الحية على وجه الأرض، لذا من المهم تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بمستواه وأخص بالذكر العربي منه والإسلامي، فلا يمكن بحال من الأحوال“ ترك الحبل على الغارب” والصمت على ما تشكله تلك الأسلحة من تهديد خطير على الأمن والسلم العالمي، كي تصبح صحة الإنسان هدفا عسكريا مباحا انتهاكه، وألعوبة بيد حفنة من أصحاب القلوب الواهنة. فكثيرة هي الأحداث التي حصلت على مدار التاريخ، توقظ عقولنا ومداركنا إلى خطورة انتهاج طريق نشر الأمراض المميتة، التي طوى صفحتها البشر بعد معاناة قاسية وطويلة من الموت والعذاب، فتحضين مرض كالجدري أو الطاعون أو الكوليرا وحتى إيبولا وغيرها من الأمراض الخطيرة، لا جرم أنه يهدد الحياة على الكوكب الأخضر.
فالحل هنا يكمن أن على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام تلك الأسلحة القاتلة، وذلك باتخاذ خطوات حاسمة للحد من انتشارها والتعاطي معها وتسويقها، ووضع عقوبات على الدول التي تتعامل بها، فخطورتها في أنها حرب خبيثة يصعب التفريق بينها وبين الإصابة الطبيعية بالمرض، فتحصد أرواحا لا تحصى بفترة وجيزة جداً، وخطورة أيضاً انتشارها وتداولها بين الدول، يأتي من كونها منخفضة التكاليف، ولا تحتاج إلى جيش كبير للقيام بعمليات عسكرية. هي الرعب بعينه والفناء للجنس البشري بذاته، إذا ما استمر السكوت على اعتبارها أحد الوسائل الدفاعية للجيوش.

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