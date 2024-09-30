مياه العقبة تصدر كتيبا يحكي تطور الشركة وقطاع المياه في الجنوب

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

العقبة - أصدرت شركة مياه العقبة كتيبًا يحكي التطور الذي شهدته الشركة وقطاع المياه في إقليم الجنوب بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.



ويتضمن الكتيب الذي أصدرته الشركة قصة نجاحها في إدارة رشيدة لقطاع المياه استمرت زهاء 20 عامًا من العمل الجاد والتطوير والتحديث وبناء الشراكات مع كافة الجهات المحلية والعالمية المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم لكل مواطن.



وقال المياه والري المهندس رائد أبو السعود في كلمته التقديمية لكتيب المنجزات أننا كلنا ندرك أن الوضع المائي الوطني يعد من أهم التحديات الاستراتيجية للدولة التي ينبغي على صناع القرار أخذها بعين الاعتبار عند البدء في إعداد أي خطة استراتيجية تحدد ملامح الواقع المائي واحتياجات الوطن والمواطن خاصة في ظل تدني حصة الفرد إلى 61 مترًا مكعبًا سنويًا لكافة الاستخدامات إذ باتت المملكة تترأس قائمة الدول الأفقر مائيًا في العالم بعد أن كانت في المرتبة الثانية، ولعل هذا الواقع الصعب يجعلنا أكثر تصميمًا على اجتراح حلول مناسبة وإدارة رشيدة للقطاع.



وأكد أبو السعود أن إنشاء شركة مياه العقبة التي بادرت وزارة المياه والري إلى إنشائها في العام 2004 كخلف لسلطة المياه في محافظة العقبة باتت تؤتي ثمارها والمتتبع لمؤشرات الأداء المتعلقة بالتشغيل والتوزيع والتزويد والاستخراج واستخدام التكنولوجيا في القطاع تشير بوضوح إلى نجاحات متتالية تحققها الشركة في إدارة قطاع المياه في محافظة العقبة أولًا وفي إقليم الجنوب بعد أن تم تعميم التجربة على محافظات الجنوب الثلاث معان والطفيلة والكرك لخدمة أكبر شريحة ممكنة من مواطنينا الأعزاء في الوطن.



بدوره أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز على أهمية الشراكة الاستراتيجية ما بين سلطة المنطقة الخاصة ووزارة المياه والري وشركة مياه العقبة في تطوير وتحسين قطاع المياه وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشيرًا إلى أن المخطط الشمولي الذي وضعته سلطة العقبة الخاصة أولى أهمية خاصة لقطاع المياه ليكون دافعًا ومحفزًا للاستثمارات القائمة والقادمة للمنطقة الخاصة.



وأثنى الفايز على الجهود الحثيثة التي تقوم بها شركة مياه العقبة لتوفير مياه الشرب للمواطنين بكفاءة عالية وبكميات مناسبة مثلما يتم توفير المياه للاستثمارات الصناعية القائمة في المنطقة الخاصة.



وقال رئيس هيئة مديري شركة مياه العقبة محمود جراد النعيمات أن الشركة منذ تأسيسها عملت على النهوض بواقع القطاع المائي في العقبة انسجامًا مع ما تشهده المنطقة من نمو استثماري وتطور خاصة بعد تحويلها إلى منطقة اقتصادية خاصة الأمر الذي جعل التخطيط البعيد المدى أحد أهم وسائل الشركة لمواكبة هذا التطور وتلبية احتياجات الاستثمارات الضخمة التي أقيمت في المنطقة الخاصة.



وبين النعيمات أن النمو السكاني المتزايد في العقبة شكل تحديًا أمام قطاع المياه،، إلا أن التزويد المائي للمحافظة اتسم بالاستمرارية دون انقطاع ودون اللجوء إلى نظام التزويد المائي بالدور المتبع في مختلف محافظات المملكة.



ونتيجة للنجاحات التي حققتها شركة مياه العقبة في كامل منظومة الخدمات المائية وطرق إدارتها بمستويات عالية من الدقة والرقابة والمساءلة والتحفيز تم توقيع عقود إدارة قطاع المياه والصرف الصحي في إقليم الجنوب مع سلطة المياه الأمر الذي أدى إلى رفع مستويات وتحسين الخدمة المائية المقدمة للمواطنين والحد من الهدر والفاقد المائي.



من جانبه قال مدير عام الشركة المهندس مالك الرواشدة أن الشركة أولت أهمية خاصةلتحقيق رؤيتها وأهدافها المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية الشمولية حيث تم تدشين عدة مشاريع رأسمالية حيوية في مختلف المجالات، وأن الشركة حرصت على تطبيق كافة التقنيات المتقدمة والأنظمة وتكنولوجيا المعلومات والتي مكنت الشركة من السيطرة والتحكم وإدارة كافة أنظمة المياه والصرف الصحي من خلال مركز سيطرة وتحكم رئيسي يستطيع ضبط وإدارة كافة النشاطات التشغيلية والإدارية والفنية.



وأكد الرواشدة أن المؤشرات المالية الخاصة بالشركة استمرت بالارتفاع منذ التأسيس ما يشير إلى مناعة ومتانة الوضع المالي لشركة مياه العقبة حيث تتميز بامتلاكها لأصولها بشكل كامل حيث عملت على زيادة الاستثمار فيها بشكل ذاتي ومن مصادرها الداخلية بالتمويل خلال العشر سنوات الأولى من عمر الشركة والدخول بشراكات مع العديد من الجهات المانحة خلال النصف الأخير من عمر الشركة مما أسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمتلقي الخدمة في محافظة العقبة سواء تجارية أو صناعية أو سياحية ومحافظات الجنوب الثلاث معان والطفيلة والكرك بعد توقيع إدارة عقود مياه هذه المحافظات.



ونتيجة للأداء المتقدم الذي حققته شركة مياه العقبة في إدارة قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة العقبة تم توقيع عقود إدارة قطاع المياه في إقليم الجنوب بدءً من محافظة معان وتمثل ذلك في البدء التشغيلي لإدارة مياه وصرف صحي محافظة معان والذي بدأ اعتبارًا من الأول من نيسان عام 2021 كتجربة جديدة لتوحيد المسؤولية عن إدارة ونقل وتزويد قطاع المياه والصرف الصحي في محافظة معان ثم امتد التوسع ليشمل البدء التشغيلي لقطاع المياه والصرف الصحي في محافظتي الكرك والطفيلة في الأول من نيسان عام 2022.



وأثنى الرواشدة على كافة الجهات المانحة التي تعتبر شريكة في الإنجاز من خلال دعمهم المستمر للشركة طوال مسيرتها، وأن هذه الشراكات ما كانت لتتحقق لولا الدعم غير المحدود من الحكومات المتعاقبة والتي أولت قطاع المياه والصرف الصحي اهتمامًا خاصًا كقطاع حيوي والحصول على الدعم الضروري لرفع سوية وتطوير القطاع وفق ما ينسجم مع متطلبات الخطط التنموية اللازمة على المستوى الوطني.